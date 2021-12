Ответ на статью К.Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама", - О.Х.Амирзода

Рисунок 1 - Содержание As в водах рек.

Рисунок 2 - Содержание Sb в водах рек РТ.

Рисунок 3 - Содержание Zn в водах рек РТ.

Рисунок 4 - Формула расчета ЛПВВ

Рисунок 5 - Таблица 1. - Отношение концентрации элементов 1 и 2 класса опасности к их ПДК и сумма этих коэффициентов (ЛПВВ) для некоторых рек Таджикистана



На сайте ЦентрАзия от 30.11.2021 года была опубликована статья К.Сирожидинова на тему "О качестве воды реки Сиама" (Таджикистана). Ознакомившись с содержанием статьи, позволил себе, как специалисту в области водоснабжения высказать свое мнение, а также привести некоторые результаты научных исследований по реке Варзоб и ее притоками, в том числе реки Сиама.



Прежде всего хочется отметить, что автор статьи Камолидин Сирожидинов представляет себя как инженер по водоснабжению города Душанбе, но наши поиски по месту работы автора не дали положительных результатов и выяснилось, что такого инженера, или работника в сфере водоснабжения города Душанбе не существует. Считаем, что и цель автора является своими псевдонаучными мыслями вести в заблуждение общественность. Также хочется отметить, что автор к научным кругам республики не имеет никакого отношения, не работает в академической сфере, вследствие чего не имеет ни достоверных фактов, ни авторитета.



Анализ статьи приводит к заключению, что название статьи "О качестве воды реки Сиама" не соответствует ее содержанию. Автор статьи не приводит результаты собственных исследований по определению качества воды в р.Сиама, а лишь приводит "уличные" взгляды, необоснованные доводы, необъективные и недостоверные данные и версии. На мой взгляд, опубликованная статья носит заказной характер и имеет коммерческий интерес автора или конкурирующих организаций. Автор статьи начал с изложения характеристики бассейна (ледники, сток, осадки, площадь и т.д.) реки Сиама. Это правильно, однако, автор не ссылается на источник информации, ведь приведенные данные не принадлежат автору статьи. Также автор признает, что качество воды по органолептическим свойствам и бактериальным показателям (включая микробиологические и паразитологические показатели) является лучшей и безопасной в санитарно-эпидемиологическом отношении. Однако, ставит не логичный вопрос: Безопасна ли вода по химическому составу и в радиационном отношении? Это означает, что автор статьи не ознакомился с данными по химическому составу и радиационным показателям природной воды р.Сиама, не достаточно анализировал их и не на должном уровне сопоставил с существующими санитарными нормами и нормативами (СанПиН 2.1.4.559-96). Автору следовало бы ознакомиться с Законом Республики Таджикистан о питьевом водоснабжении и водоотведении (19 июля 2019 года №1633) и существующими нормами и правилами, где указываются правовые и технические условия использования вод и создания водообрабатывающих предприятий, условия получения лицензий, требования, предъявляемые к качеству воды, работы регулярной лаборатории, прохождение экспертизы и т.д.



Следовательно, нет сомнений в том, что компания "Сиема" была создана и действует в соответствии с существующими требованиями. Суждение автора "По содержанию сухого остатка вода не обладает хорошими вкусовыми качествами и не пригодна для длительного использования", противоречит, во-первых, собственному мнению автора, изложенное в начале статьи и во-вторых, автор не провел никакие исследований для такого умозаключения. Автор считает, что "Общая суммарная минерализация составляет - 73,6 мг/л, что намного меньше нижнего предела минерализации питьевой воды, составляющего, как указано выше не менее 100 мг на литр питьевой воды". На мой взгляд, автор использовал российские стандарты, разработанные в 70-е годы прошлого столетия. Приведенные в статье данные автора по качеству воды не закреплены результатами научных исследований и, следовательно, являются не достоверными. Кроме того, суждение автора "Изложенные выше неблагоприятные воздействия часто употребляемой бутилированной воды на организм человека будут проявляться не сразу, а позже, по истечении нескольких месяцев, даже лет" не доказано результатами специальных исследований. Поэтому автор использует термины "возможно", "может быть" и т.д.



Автором не дана ссылка, откуда получены данные о содержания фтора в составе воды реки Сиама. Результаты содержания катионов и анионов соответствуют требованиям ГОСТа, так как пробы анализируются в известных аккредитованных лабораториях Европы, США.



Автору статьи необходимо ознакомится с нормативами, рекомендованными ВОЗ.



А теперь хочу немного привести результаты научных исследований по отношению содержания токсичных микроэлементов в реке Сиама.



Относительно радиационной безопасности воды реки Сиама автор статьи утверждает, что этот процесс пока мало изучен. Также ссылается на отрывочные сведения разработок Физико-технического института и Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистана. Наверное, для автора статьи неизвестно, что содержание металлов в растворенных фракциях воды является важным экологическим критерием, который зависит от геохимических параметров окружающей среды. Зачастую концентрация микроэлементов в воде мала, иногда меньше, чем микрограмм на литр (10-6 г/л или 10-9 г/г). Для анализа столь незначительных содержаний необходимы высокочувствительные методы анализа, а иногда и обогащение образцов. Хорошо зарекомендовал себя нейтронно-активационный анализ (НАА), который обладает высокой чувствительностью. Такие уникальные оборудования доступны лишь за пределами страны.



Приводим краткое описание метода НАА. Для анализа воды обычно отбирают пробу объемом 5 литров и при температуре до 70о С выпаривают воду до объема 0,05 литров. Что соответствует уровню предварительного обогащения 1/100. В таком виде образцы могут храниться долгое время. Перед анализами образцы высушиваются до сухого остатка. Для анализа используют 0,2-0,5 г остатка. Время проведения анализов обычно составляет более 30 дней, с учетом охлаждения образцов.



Возникает вопрос: Без такого длительного и дорогостоящего анализа состава воды, как может автор статьи уверенно утверждать, что в воде реки Сиома присутствуют радиоактивные изотопы?



Доводим до сведения автора статьи, что учеными Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистана были проведены исследования по анализу содержанию некоторых токсичных микроэлементов в водах рек Таджикистана, включая и реки Сиама. Отобранные пробы воды были отправлены в Институт ядерной физики Республики Казахстан. Результаты анализа содержания некоторых токсичных микроэлементов приводим на рисунках 1,2 и 3.



Усредненная концентрация As в реках Таджикистана составила 1 мкг/л. Максимальная концентрация зарегистрирована в реках Сарбо (пр. Кафирнигана) и Сиама (пр. Варзоба), соответственно 2,81 и 2,78 мкг/л или 0,00281 и 0,00278 мг/дм3, в два раза меньше чем ПДК. Для воды питьевого качества ПДК As равно 0,05 мг/дм3. Для жизнедеятельности человека необходимо малое количество As. В живых организмах As принимает участие в окислительных и восстановительных реакциях: для разложения углеводов, ферментации и др.



Усредненная концентрация Sb в водах рек РТ равна 0,32 мкг/л. Для реки Сиама содержание Sb составляет всего лишь 0,27 мкг/л. ПДК Sb в воде равно 5 мкг/л.



Усредненная концентрация Zn в водах рек РТ равна 18,73 мкг/л. Максимальной предел концентрации Zn в воде составляет 1000 мкг/л. Для реки Сиама содержание Zn составляет всего лишь 10 мкг/л (0,01мг/л), а нормативы допустимы до 5 мг/л.



Биологическая роль Zn заключается в ферментативных реакциях в клетках. Основной путь поступления Zn в организм растений - из почвы или воды, а у животных - с пищей и водой. Суточная потребность человека в Zn составляет 5-20 мг.



Исходя из вышеизложенного, нужно отметить, что воды в реках РТ чистые, содержание токсичных элементов намного меньше, чем значения соответствующих ПДК. Лишь в некоторых реках концентрации As, Sb и U ниже ПДК от 2 до 5 раз, а для других элементов в 10-50 раз меньше.



Среди измеряемых металлов обнаружены металлы 1-го класса опасности As и 2-го класса опасности Ba, Co, Na, Sb и U.



При наличии нескольких металлов в водах 1 и 2 классов опасности используют предельный показатель вредоносности воды (ЛПВВ). ЛПВВ рассчитывается как сумма отношений концентрации металлов к их ПДК и рассчитывается по формуле (см. Рисунок 4 - Формула расчета ЛПВВ)

ЛПВВ=∑Ci/ПДКi≤1

где Ci- - концентрация i-го элемента и их ПДКi для вод водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Количество определяемых элементов (j) составляет 10 для анализов, проведенных в NAA. Для чистой воды значение показателя ЛПВВ должно быть меньше или равно единице (табл. 1).



Значение приведенные в таблице свидетельствуют о том, что содержание токсичных микроэлементов в воде реки Сиама соответствует всем нормативным качествам для целей хозяйственно-питьевого назначения.



В заключении рекомендуем автору статьи, прежде чем обнародовать свои умозаключения в отношение качества воды, особенно воды для питьевого назначения, необходимо ссылаться на собственные результаты или хотя бы на результаты научных исследований других ученых.



Все приведенные данные автором статьи не имеют ссылку на источник информации. Публиковать подобные статьи считаем не этичным со стороны настоящего ученого или специалиста.



От имени ученых Национальной Академии наук Таджикистана,

Амирзода Ориф Хамид

Директор Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистана, кандидат технических наук, доцент. Источник - ЦентрАзия

