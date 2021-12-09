Комментарии к отзыву оппонента статьи: "О качестве воды реки Сиама (Таджикистан)"

15:10 09.12.2021 1. г-н Амирзода О.Х. в своей статье: "Ответ на статью К. Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама" (веб-сайт ЦентрАзия, 08 декабря 2021 г) пишет: "Прежде всего хочется отметить, что автор статьи Камолидин Сирожидинов представляет себя как инженер по водоснабжению города Душанбе, но наши поиски по месту работы автора не дали положительных результатов и выяснилось, что такого инженера, или работника в сфере водоснабжения города Душанбе не существует".

Комментарии: Это не правда, в статье не представлял себя как "инженер по водоснабжению города Душанбе". Подписался как "инженер по водоснабжению" (это моя профессия). В конце статьи после подписи указывал г. Душанбе как место жительства и подготовки статьи, а не как место работы. Но, в 80-х годах прошлого века работая в тогдашнем Таджикском политехническом институте тесно сотрудничал с руководством "Душанбеводоканала" и изучал систему водоснабжения города. В 2000-2001 годах работал специалистом по водоснабжению первого проекта Всемирного банка "Водоснабжение г. Душанбе". Помню, тогда мы 6-7 человек в начальные три месяца работали совершенно бесплатно. При утверждении штата и заработной платы урезали причитающийся оклад за отработанную ранее 3 месяца.



2. Автор ответа ошибочно пишет: "Считаем, что и цель автора является своими псевдонаучными мыслями вести в заблуждение общественность".

Комментарии: Цель статьи – информирование читателей о достоверных проблемных аспектах качества речного стока и качества бутилированной питьевой воды произведенной предприятием "Сиема". У меня в раздумьях, в сознании нет и никогда не было мысль "вести в заблуждение общественность". Такая мысль у меня в голове, в мышлении не укладывается;



3. Далее записано: "Также хочется отметить, что автор к научным кругам республики не имеет никакого отношения, не работает в академической сфере, вследствие чего не имеет ни достоверных фактов, ни авторитета".

Комментарии: Уже 5 лет как являюсь пенсионером. Достоверные факты публикуются в книгах, журналах, газетах и ежедневно в интернете. Чтобы владеть ими необязательно работать в научном учреждении. Хотя 12 лет (с 1986 года по конец 1997 года) непрерывно работал в Совете по изучению производительных сил Академии наук Таджикистана. Последние три года являлся завсектором "Водных и гидроэнергетических проблем" Здесь окончил аспирантуру по специальности "Охрана и рациональное использование водных ресурсов". Являлся экспертом Правительства РТ по проблемам бассейна Аральского моря (по Постановлению Правительства РТ);



4. Далее оппонент пишет: "Автор статьи не приводит результаты собственных исследований по определению качества воды в р. Сиама, а лишь приводит "уличные" взгляды, необоснованные доводы, необъективные и недостоверные данные и версии".

Комментарии: Опубликованная мною статья – это аналитический публицистический материал основанная на эмпирическом методе исследования. Статья предназначена для широкого круга читателей с разной степенью подготовленности. Там не имеются необоснованных доводов, необъективных и недостоверных данных и версий;



5. Далее, г-н Амирзода О.Х. унижая мою профессиональную честь и попирая человеческое достоинство голословно не о чем не задумываясь пишет: "На мой взгляд, опубликованная статья носит заказной характер и имеет коммерческий интерес автора или конкурирующих организаций".

Комментарии: Не верный Ваш взгляд г-н Амирзода! Я очень дорожу своей профессиональной честью, хотя часто по работе страдал из-за этого. Вы пишите о том, о чем не укладывается в здравый смысл, в разум. Это ниже моего достоинства. Статья подготовлена по моей личной инициативе, добровольно. Пишу бесплатно, ради развития общества. Гонорары или какие-нибудь вознаграждения не получаю вот уже почти 8 лет (за этот период опубликовал около 50 статьей) и не требую, зная о том, что издание гонорары не выплачивает. Никто ко мне не обращался с таким глупым вопросом - с заказом написать статью за вознаграждение. Живу только на пенсионный доход – 40 долларов в месяц и довольствуюсь. Правда, иногда близкие родственники (братья, сестры) материально помогают. У меня других источников дохода нет. Возьмите пожалуйста обратно (отзовите) свои слова.



6. Далее в ответе на мою статью пишется: "…автор статьи не ознакомился с данными по химическому составу и радиационным показателям природной воды р.Сиама, не достаточно анализировал их и не на должном уровне сопоставил с существующими санитарными нормами и нормативами (СанПиН 2.1.4.559-96)".

Комментарии: Свою предыдущую опубликованную статью под заглавием: "Таджикистан: "Некоторые аспекты качества воды реки Сиама" подготавливал на основании новых полученных и опубликованных сотрудниками вверенного Вам института НАН РТ данных. Свои выводы использовал и в этой статье. Кстати там говорилось и о совершившимся плагиате. К Вашему сведению в настоящее время (начиная с 2007 года) в Таджикистане действуют иные, наши собственные санитарные нормы и правила (СанПиН 2.1.4. 004-07) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.", а не Российской Федарации. Указанный Вами устаревший СанПиН от 1996 года относился к Российской Федерации, взамен утвержден в 2001 году и введен в действие с 2002 года новый СанПиН 2.1.4.1074-01 РФ. Институту надо было-бы знать об этом.



К месту, наверное, сказать о том, что летом 2005 года я писал обширные комментарии к проекту нашего нового СанПиН. Тогда я работал экспертом по водоснабжению и санитарии в проекте ООН, Таджикистан и по поручению руководства писал многостраничные детальные комментарии.



7. Директор института водных, проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной АН Республики Таджикистан г-н Амирзода О.Х. в своей статье: "Ответ на статью К. Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама" (веб-сайт ЦентрАзия, 08 декабря 2021 г) далее пишет: "Автор считает, что "Общая суммарная минерализация составляет - 73,6 мг/л, что намного меньше нижнего предела минерализации питьевой воды, составляющего, как указано выше не менее 100 мг на литр питьевой воды". На мой взгляд, автор использовал российские стандарты, разработанные в 70-е годы прошлого столетия. Приведенные в статье данные автора по качеству воды не закреплены результатами научных исследований и, следовательно, являются не достоверными".

Комментарии: Нижний предел степени потребной общей минерализации воды составляющая не менее 100 мг/л – это не стандарт какой-либо страны, а обще принятый рекомендуемый медиками показатель. Этот показатель выведен по результатам многолетних исследований ряда медицинских научных учреждений различных стран. Большинство пресноводных рек мира имеют минерализацию от 150-200 мг/л до 1000 мг/л. В мире практически нет речного водоисточника для целей водоснабжения с минерализацией менее 100 мг/л (для лечебных целей есть). Сиама является одним из первых. Все данные моей статьи взяты конечно же из открытых достоверных научно-технических и медицинских источников. Здесь важен не источник заимствования, а назначение, роль и значение показателя. В статья на это сделан основной акцент.



8. Далее записано им: "Кроме того, суждение автора "Изложенные выше неблагоприятные воздействия часто употребляемой бутилированной воды на организм человека будут проявляться не сразу, а позже, по истечении нескольких месяцев, даже лет" не доказано результатами специальных исследований. Поэтому автор использует термины "возможно", "может быть" и т.д."

Комментарии: Конечно же многократно доказаны медиками неблагоприятное влияние на организм человека длительного вынужденного употребления слабо минерализованной воды (не только речки, но и дождя, снега) в локальных местностях. Доказано всеми странами негативное последствие недостатка фтора в питьевой воде. Это легко можно выяснить в любой поисковой системе интернета. Вопрос широко освещен в литературе по коммунальной гигиене, в частности в литературе по гигиене водоснабжения. Я не стал загромождать статью перечислениями источников информации, ссылками и т.д. В таком случае статья становилась бы не читаемым. Прошу учесть, что статья не научная работа, а аналитический материал опубликованный в аналитико-информационном веб-сайте ЦентрАзия.



9. Далее записано: "Автором не дана ссылка, откуда получены данные о содержания фтора в составе воды реки Сиама. Результаты содержания катионов и анионов соответствуют требованиям ГОСТа, так как пробы анализируются в известных аккредитованных лабораториях Европы, США".

Комментарии: Если очень важна только ссылка, откуда получены данные о содержании фтора в воде Сиамы, то скажу так: В составе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии успешно функционировала Таджикское республиканское управление по гидрометеорологии, которая направляла в том числе в адрес АН Таджикистана "Ежегодные данные о качестве поверхностных вод" и по запросу оперативно и качественно произведя отбор проб воды и проведя блестящие кропотливые достоверные анализы в срок предоставляла любую информацию по любому речному стоку, любому речному бассейну Таджикистана. Данные взяты мною из этих источников. Такие данные не устаревают, в особенности по водосборному бассейну Сиамы, так как условия формирования стока и сейчас одни и те же, что в советское время.

В последнем своем предложении оппонент не указывает содержание катионов и анионов чего соответствуют требованиям какого ГОСТа?



10. Далее констатирует: А теперь хочу немного привести результаты научных исследований по отношению содержания токсичных микроэлементов в реке Сиама. Двумя абзацами обрисовывая ситуацию задается вопросом: "Без такого длительного и дорогостоящего анализа состава воды, как может автор статьи уверенно утверждать, что в воде реки Сиома присутствуют радиоактивные изотопы?"

Комментарии: Я долго обдумывая этот очень деликатный, чувствительный и тонкий вопрос писал: "По неполным данным кажется в воде реки Сиама присутствуют естественные радиоактивные изотопы". Это предложение выражает неуверенное подтверждение. Оппонент ошибочно пишет, что якобы я уверенно утверждаю. С другой стороны, специалистам широко известно, что содержание естественных радиоактивных веществ в речных водах в зависимости от их происхождения колеблется в значительной степени. Так, например, естественные радиоактивные изотопы урана в источниках и ручьях составляют до 4 умноженный на 10 в минус 12-ой степени (4х10-12) кюри/л, в речных водах – изотопов урана от 0,2 до 20х 10-12 кюри/л. (загрязненность радиоактивными веществами воды выражают в единицах Кюри). Поэтому следует спокойно относится к смыслу сформулированного мною предложения.



Важность вопроса в другом. Всех настораживает утверждение ученых института Водных проблем, гидроэнергетики и экологии следующая запись в их научных трудах: "…для гранитных скал (русла Сиамы) наблюдается повышенное содержание тория и урана".



В зависимости от токсичности радиоактивных элементов радиотоксичность разделены на пять групп. Торий и Уран относятся к первой группе "А" к изотопам с особо высокой радио токсичностью. Вот в чем проблема! По этой причине я задался вопросами, которые изложены в статье. В предложенной оппонентом таблице подтверждается наличие изотопов урана в воде реки Сиама, но неверно на мой взгляд подтверждается, что содержание урана в воде ниже ПДК от 2 до 5 раз. Неверно потому, что в нашем СанПиНе 2.1.4.004-07 не упоминается уран и торий (не приводятся показатели ПДК). Это в свою очередь означает того, что изотопы данных радиоактивных веществ вообще не должны присутствовать в воде.



Для нас очень важно выяснить: концентрации указанных элементов в самой воде реки Сиама больше или же в ее донных отложениях. Это принципиальный вопрос. Если в воде больше, то изотопы поступают из атмосферы (осадками), если в донных отложениях больше, то вымываются из почв и горных пород, если по ровне – и, то и другое. Результат ответит на главный вопрос: Нужно ли подвергать дезактивации речную воду или нет? Если нет, то вопрос будет закрыть на всегда.



И последнее: В начале статьи г-н Амирзода О.Х. пишет: "Ознакомившись с содержанием статьи, позволил себе, как специалисту в области водоснабжения высказать свое мнение,..", а в конце подписывается от имени ученых Национальной Академии наук Таджикистана. Этично ли это?



В любом случае, независимо от моих оценок мнений и выводов оппонента статьи "О качестве воды реки Сиама (Таджикистан)" искренне благодарю рецензента за опубликованный им материал. Желаю емких научных результатов вверенного ему институту.



С уважением,

Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

09 декабря 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639051800

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