Новым управделами Президента Кыргызстана назначен Тилек Батырканов

17:56 09.12.2021

Вместо Бактыбека Кудайбергенова назначен новый управляющий делами президента Кыргызстана. Им стал бывший 1-й заместитель Кудайбергенова - БАТЫРКАНОВ Тилек Карыбекович [17.06.1979 г.р.), в прошлом - заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР