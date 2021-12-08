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|Новым управделами Президента Кыргызстана назначен Тилек Батырканов
17:56 09.12.2021
Вместо Бактыбека Кудайбергенова назначен новый управляющий делами президента Кыргызстана. Им стал бывший 1-й заместитель Кудайбергенова - БАТЫРКАНОВ Тилек Карыбекович [17.06.1979 г.р.), в прошлом - заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР