 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Многоходовочка узб-"оппозиционерки" Бухарбаевой: подробности и прогнозы, - Б.Курбанов
10:15 14.12.2021

Многоходовочка Бухарбаевой: подробности и прогнозы, - Б.Курбанов

В моей первой статье про Галиму Бухарбаеву под заголовком "Любовь к Новому Узбекистану оказалось быстротечной" я говорил, что возвращение журналистки на родину закончилось разрывом с ее попечителями из числа государственных органов. Пришло время рассказать про это чуть подробнее.

На самом деле все доводы, которые я приведу в этой статье, лежат на поверхности, в открытом доступе для каждого желающего. Это означает, что Бухарбаева не ожидала, что эти, казалось бы, мелочи привлекут внимание общественности.

Для начала давайте опишем общую картину произошедшего. На самом деле приезд Бухарбаевой в Узбекистан и ее внезапная смена любви на негативное отношение к родине неслучайны и уходят корнями на минимум два года назад. Именно с того времени обычно остро-негативный тон редактируемого Галимой сайта centre1.com по отношению к Узбекистану и проводимым там реформам внезапно сменился на нейтрально-положительный.

За последние два года Вы не найдете ни одной негативной статьи по отношению к стране. Это косвенно означает, что именно тогда началось негласное сотрудничество Галимы Бухарбаевой с представителями Узбекистана.За этот период случилось еще одно изменение, на которое я обратил внимание в первой статье: доступ к сайту centre1.com, ранее заблокированному в Узбекистане, был открыт. Для сравнения, сайты радио "Озодлик", "Элтуз" и другие все еще закрыты для читателей из Узбекистана.

Все это время шли переговоры по возвращению Галимы домой, но такую роскошь надо было заслужить. Поэтому журналистка вовсю помогала своим новым друзьям из Узбекистана и сохраняла нейтралитет к проводимым там реформам.

Но планы покровителей Галимы были намного сложнее, чем заставить ее замолкнуть. Они хотели разыграть многоходовочку, в которой Бухарбаева снова "возвращалась" к своей оппозиционно-диссидентской стезе, однако уже под соответствующим колпаком. Поэтому в Ташкенте была разыграна карта со ссорой, которая, кстати, имела место быть, но не была столь серьезной.

Причиной ссоры был сильно изменившийся характер или даже пошатнувшийся рассудок Галимы. Если Вы внимательно читали материалы про мировой заговор и козни мирового правительства на ее сайте, вы поймете, о чем речь.

Годы изоляции вдали от родины и родных не прошли бесследно для психики талантливой некогда журналистки. Что будет дальше? Сайт Бухарбаевой обретет вторую жизнь. Галима будет публиковать "критические" материалы, фактаж для которых будут сливать ей "друзья" из Узбекистана. В этих материалах будут фигурировать настоящие факты, имена и др., но по сути они не будут иметь никакой общественной ценности или будут направлены на людей, которых не жалко.

Так, к примеру, 30 ноября на сайте Галимы был опубликован материал про нарушения закона в системы дошкольного образования.

Но в самой статье изложены столь мелкие факты (уже ранее неоднократно поднимавшиеся в Интернете местными активистами гражданского общества), которыми не напугать даже ребенка. Еще одним подтверждением наличия такого плана является внезапное примирение Галимы Бухарбаевой с братьями Бабаджановыми, между которыми была давнишняя вражда. В чем это выражается?

Вышеупомянутую "беззубую" статью про систему дошкольного образования на своем сайте репостнул и обновил Кудрат Бабаджанов, а его брат Шухрат по стечению обстоятельств, в одно и тоже время, пребывал вместе Галимой в Узбекистане со своей персональной художественной выставкой. Слишком много случайностей, не находите? Все-таки Галима имеет "редкий" дар – превращать врагов в друзей.

И, кстати, после возвращения Галимы Бухарбаевой на свою "новую" родину в Казахстан, у нее вдруг появились деньги для реанимирования своего сайта.

Не вызывается ли у Вас вопрос, кто же все таки стоит за Галимой Бухарбаевой и подобными ею "востребованными" персонами? Что же, дальше будет еще интересней. Следите за сайтом centre1.com, а также моими выступлениями.

Бехруз КУРБАНОВ

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639466100
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