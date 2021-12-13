"Новый Узбекистан", "Третий Ренессанс" и обязательное ношение тюбетейки, - Б.Мусаев

11:53 14.12.2021 Бахадыр Ф. Мусаев. "Новый Узбекистан", "Третий Ренессанс" и

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ТЮБЕТЕЙКИ



Известно, с некоторых пор Узбекистан, точнее, узбекистанцы при руководящей роли государственных мужей по - новому поставили и начали решать коренные вопросы своего бытия. Безусловно, речь идет о славном продолжении всего того, что делал и (на)творил, (на)говорил и понаписал прежний президент, читай, всего и вся органично связанного с его идеями относительно "очень и очень светлого будущего", "государства с великим будущим".



Не надо ходить далеко за примерами, чтобы показать, как во плоти живет и побеждает это дело и во что превращается (превратилась) реальная жизнь узбекистанцев. Однако не буду томить читателя, а сразу перейду к разговору озаглавленного.



Здесь будет достаточно, перефразируя президента Ш. Мирзиеева сказать: слова "Новый Узбекистан", "Третий Ренессанс" и Тюбетейка, перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели. Более того, не будет ошибкой отметить, что с переходом на ношение тюбетейки происходит углубление и расширение процесса национального пробуждения.



О чем я?

Да все о том же, в Узбекистане имеет место успешное начало прохождения очередной стадии строительства фундамента для наступления "Третьего Ренессанса": тюбетейку!



Кстати, подробно об этом можно прочитать ниже статью "Культур-Мультурка. Министр -Певец и Обязательное Ношение Тюбетейки" (см. AsiaTerra. info от 13 12 2021).



Бахадыр Ф Мусаев

14 12 2021 Ташкент Тузель-2



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КУЛЬТУР-МУЛЬТУРКА. МИНИСТР-ПЕВЕЦ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ТЮБЕТЕЙКИ

Понедельник, 13 Декабря 2021

Министр культуры Озодбек Назарбеков, 7 декабря в своем телеграм-канале призвавший сотрудников министерства носить дуппи (тюбетейки) ради продвижения "национальных традиций", проходил в этом головном уборе только три дня, сообщают СМИ. 10 декабря он явился на совещание уже без тюбетейки. Ситуация осложняется тем, что за предшествующие дни министр успел издать письменный приказ, обязывающий носить тюбетейки всех "минкультовцев", включая уборщиц и милиционеров из отдела охраны.



Все началось с того, что, поздравляя соотечественников с Днем Конституции, который отмечается 8 декабря, Назарбеков опубликовал видео, где были сняты в процессе работы его подчиненные – как мужчины, так и женщины, головы которых были покрыты тюбетейками. "Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтеров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь еще одну ценность, защищенную нашей Конституцией", - высказался он.



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ГЛАС НАРОДА

Однако далее все пошло не так, как бы ему хотелось. Многие сочли, что министр превысил свои должностные полномочия. Так, один из критиков указал, что Назарбеков занимает должность министра культуры Узбекистана, а не узбекской культуры, и что в стране проживают люди более чем 130 национальностей. Новшество было в пух и в прах раскритиковано общественностью. Жители Узбекистана встретили приказ министра в штыки, и стали откровенно издеваться над ним в соцсетях. Назарбекову было предложено носить шапочку из фольги, чтобы она помогала ему генерировать умные мысли для развития культуры. Приведем лишь некоторые комментарии, из многих тысяч:



"К сожалению, маразм все крепчает. Культура в душе, а не в одежде. Помните, [индийский актер] Радж Капур пел в фильме "Господин 420": "Френч английский, рубашка французская, шапка русская, но душа у меня индийская". Душой надо болеть и бороться за культуру нашего общества";



"Опять над нами громко, в голос, смеется весь мир... Хватить показывать некомпетентность наших руководителей всем странам... Займитесь делом";



"Министерством культуры все же должен руководить человек, имеющий отношение к культуре и, прежде всего, к человеческой внутренней культуре, каким был бывший министр Рустам Курбанов";



"Ничего не поделаешь – "Новый Узбекистан", новое возрождение, новые министры, новые предложения, а страна возвращается в средневековье";



"Пусть министр откажется от своего премиального авто и ездит на ишаке, а также кушает исключительно плов";



"И туалетную бумагу изъять... ведро камушков или глины в помощь!";



"Почему, когда говорят о возврате национальных ценностей, берут из национальной культуры только самое незначительное? Пусть оденут чапаны, калиш, подвяжутся белвок, вместо костюма оденут шаровары, а потом со своих автомобилей премиум-класса сойдут до самоходного транспорта (осла, лошади). Наши предки ведь не ездили на трекерах, малибу и иностранных машинах… Ну, раз начали, двигайтесь дальше в этом направлении!";



"Просто удивительно! До какой степени поверхностный подход к проблемам. Понятно, что новая метла по-новому метет, но не до такой же степени! Интересно, а какое направление в образовании у министра? Он же должен понимать, что его область деятельности не "модный приговор"!";



"А женщин из Минкульта, в том числе актрис и певиц обязать носить паранджу. Вот точно тогда возродим национальную культуру";



"Я вообще не понимаю... у нас разве кто-то запрещает носить тюбетейки? Носите на здоровье! Только не надо навязывать это людям, каждый сам знает и понимает, что, как и когда носить";



"Это, скорее всего, некомпетентность руководителей, которые не знают с какой стороны подойти к своему делу. Они не понимают, что принудительным навязыванием чего-либо добиться положительных результатов уже нельзя";



"Ну а что, может тюбетейка согреет голову и начнут мозги зарождаться";



"А тюбетейка должна быть самаркандская или кокандская, бухарская, хорезмская, андижанская, паркентская, ташкентская, зангиатинская, чиланзарская и т.д. и т.п., какая, они ведь все разные?";



"По всей видимости у законодателя маааленькое производство тюбетеек";



"По вашему вопросу сейчас создадут министерство и будут решать какую тюбетейку носить, а потом будет тендер, какая область больший откат даст, ту тюбетейку и будут носить";



"Только этого не хватало... И что, тюбетейка на голове прибавит корректность, лаконичность, культуру и, особенно, умение общаться?";



"Как минимум [недостоин] носить свое звание "министр культуры"… Лучше бы культуру республики поднимал, с молодежью работать начал, что-то для них интересное придумал, а то уже звереют. По телику одни и то же лица, продвижения молодых нет, интеллектуального развития нет, спортивного тоже нет, все платное – детям, даже футбол погонять - и то платить за поле надо, а он - "тюбетейки"… А что так - и паранджу тоже заставьте носить!";



"Этой инициативой мы хотим показать пример в продвижении национальных традиций" (с)... Ну, тогда пусть снимут костюмы и туфли от брендов и наденут чапаны с галошами";



"А защищать культурное наследие, которое крушат и ломают, Назарбеков не пробовал? Или это не его хата? Силенок хватает только подчиненных в министерстве принуждать?";



"Очередной отвлекающий маневр. Написали про тюбетейку, и вот уже народ все другие проблемы забыл и возмущается, и пишет, и обсуждает. Да пусть они ходят в этих тюбетейках, от этого ничего не изменится. Проблемы гораздо глубже. Проблема в нашем менталитете и пока мы не поменяемся на 100%, ничего не изменится и мы будем обращать внимание на такие новости. Думаю, что где-нибудь в Америке на такие вещи так не реагируют (а там ведь тоже есть странные люди, принимающие странные решения). Может быть, для начала начнем с себя: перестанем брать, то что плохо лежит, халтурить, давать и брать взятки, пользоваться родственными связями. И тогда наша страна изменится в лучшую сторону";



"Вы лучше научите их носить хорошее отношение к своему народу";



"Не на шею, а в нос и три раза "Кю" делать. И ввести цветовую дифференциацию штанов, чтобы сразу видно было кто чатланин а кто пацак. И должность ицелопа ввести, чтобы за порядком в министерстве следил";



"Культура не должна начинаться с "насаждения" своей идеологии. И дело даже не в тюбетейке, может и нет в этом ничего предосудительного, а вот "обязали носить", как-то странно для Мин. культуры, все же не Мин. внутренних дел. А может и?";



"Мы в 90-е это проходили. И что? Тогда тоже все тюбетейки одели. Как одели, так и сняли. И это пройдет";



"Когда в голове ничего нет, начинают с дисциплины и ношения одежды!";



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"Сначала денег натырили из бюджета, а после, понурив головы, одели тюбетейки. Про деньги забыли все, и теперь будем обсуждать тюбетейки. Ход конем называется";



"А почему не цилиндры (в них и украденные деньги прятать удобнее)?";



"То латиницу навязали, теперь тюбетейки, что еще? Наверно скоро учителям дадут в руки камчу, кто не выучит уроки будут бить по пяткам! Хотят что-то оригинальное выдумать, но не могут, и из древнего мира сюда, инновации!";



"В Туркмении уже ввели для гос. служащих обязательное ношение национальной одежды и общение только на государственном языке";



"Тогда в Минкульте ни одного русского не останется, представляю рыжего в тюбетейке, как могут выживают рускоязычных";



"Вообще тюбетейка - летний головной убор. Если они имеют в виду круглый год носить ее… А так человек вправе выбирать, что ему носить. Лучше бы занялись проблемой театров Узбекистана. Русский драматический театр. Неплохо бы там навести порядок, в гримерках ни разу не делали ремонт, ну а про подвальное помещение вообще нет слов - как катакомбы, после бомбежки. А там работают пошивочный цех, бутафорский цех, монтировочный цех, столовая и многие другие цеха. Вот чем надо заняться, а не заставлять людей носить тюбетейки";



"Наверно кто-то из высших открыл завод тюбетеек, надо же продать. Партия приказала - как раньше заставляли организации покупать елки "Совпластитала" (завод в Ташкенте – ред.), там работает жены брат, рука руку греет";



"Никто не против ношения тюбетейки. Возмущает то, что обязывают ее носить. Если хочет, пусть носит сам. Кто захочет, сам последует его примеру без какого-либо принуждения. Я думаю, в цивилизованной стране должно быть так";



"С каждым разом наши чиновники удивляют нас все сильнее и сильнее";



"Глупость за глупостью";



"Очень мудрое новшество, теперь культура даст резкий скачок. И как это никто раньше не догадался. Все, оказывается, просто";



К тюбетейке, можно и калоши притаранить. С костюмом нормально будет смотреться";



"Перед тем, как назначать человека на руководящую должность в обязательном порядке нужно требовать такие же справки как для получения водительского удостоверения!";



"Хочу обратиться к уважаемому министру с вопросом. Почему мы, работники театра, должны выполнять ваше указание носить тюбетейки, купленные еще и за свой счет? Если вы издали такой бредовый указ, так обеспечьте сотрудников этими тюбетейками за счет своего же министерства, а не за наш счет";



"Чапан и галоши следующий шаг, если тюбетейка не поможет";



"Да, да, а женщин - в атласные платья и штаны, а сверху паранджа";



"А что, если тюбетейку оденут, станут умнее и начнут без сбора взяток жить? Что-то непонятное происходит в верхах";



"Маразматический патриотизм зашкаливает! Но тюбетейка не сочетается с дресскодом; тюбетейка - красивый, национальный головной убор, и с национальным костюмом самое то";



"То с макомами замучился - надо детям петь макомы, успокоился, - теперь за тюбетейки взялись. Скучно живут в Мин. культуры, все проблемы решены?";



"Бред какой то, даже для комментов слов нет никаких. Жаль вообще становится все сферы, ведь везде такие руководители сидят";



"Правильно, чем мы хуже Туркменистана? Теперь надо еще всех женщин заставить ходить в атласных платьях и платках. Надо сохранить национальный колорит. И все будет хорошо";



"Скоро там заставят носить желтые штаны, на нос вешать колокольчики и при виде четланов в красных штанах присаживаться и приветствовать словом "Кууу";



"А нашему министру известен тот факт, что у нас мультикультурное государство?";



"Какая культура, такой и министр";



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"Чистый маразм, и тот, кто это предложил, - маразматик, его точно надо лечить, он, наверное, сам родом из очень далекого кишлака";



"Вопрос; почему тюбетейки квадратные? И почему их нужно носить в обязательном порядке?";



"Сотрудники Министерства культуры должны быть носителями Культуры, а не головных уборов";



"К тюбетейке надо еще чапан. Вот тогда будет полный комплект - дресскод для работников культуры";



"Никто никого не заставляет. Лично мне это инициатива министра очень нравится. По их головному убору можно узнать откуда они родом, как относиться к своим корням. Никто человека европейской национальности не заставит одеть тюбетейку";



"Когда невежду ставят на культуру - культура летит в тартарары, а министр носит тюбетейку";



"Никто не запрещает носить национальную одежду. Беспокоит насильственное принуждение ее носить. Еще представители Минкульта пришли на репетицию танцевального кружка ИНХА и раскритиковали танцевальные движения, как не соответствующие менталитету этих представителей. Скоро европейская одежда тоже не будет соответствовать менталитету";



"Галстук не вписался. Вместо костюма, нужно - белый халат с белыми шароварами, на ногах кожаные калоши - это летний вариант, или же в теплом помещении, а на зимний - поверх одеть типа пальто из кошмы или чапан, на тюбетейку - чалму намотать тоже из белой материи. На ноги - масхи - кожаные сапоги с резиновыми калошами. Класный будет дресс код";



"Наконец-то и до мужчин дошли, а то все время разговор был только про головной убор и одежды женщин";



"Невежество, безграмотность вышли в первые ряды. Что нас еще ожидает, даже страшно представить";



"Культур-мультур начинается с тюбетейки, ничего вы не понимаете";



"Ну, правильно, что вы хотите от такого министра, с чего начинал он? Кем он был? Мне кажется, у него и образования-то надлежащего нету. Но это Узбекистан, товарищи, тут свои критерии при выборе министров. (…) Пусть дома носит, в гости, когда ходит, носит сам, никому не навязывая свои странности";



"Вы, товарищи, ничего не понимаете! Посмотрите, как у него фейс сразу изменился! Типа, с тюбетейкой, я умный стал! Без штанов, но в шляпе!";



"Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Момент, когда на голову Крамарова упала царская шапка";



"А как же калоши? Как же чапан? И почему не ишак с арбой вместо "Мерседеса"!";



"Маразм крепчает с каждым днем. Семимильными шагами в "Третий ренессанс";



"Где здесь ум? Если бы этот человек имел хоть какое-то понятие о культуре, то он бы знал, что у нас мультикультурное государство. Но что можно ожидать от человека, судимого по тяжкой статье, вот вся его культура";



"Я думал это дно, а нет - снизу постучали";



"Ну дурдом, блин. Голова нужна чтобы не только шапку надевать. И к этому министр культуры призывает. Скоро весь мир над нами смеяться будет. Хотя наверняка он не сам это придумал. Прежде всего [с теми, кто] "наверху" посоветовался. Финал ясен";



"Разве форма может изменить содержание";



"Им осталось только со своих "малибу" и "мерседесов" пересесть на ишаков!";



"Под тюбетейкой оставшийся мозг выветриваться не будет";



"И выхожу я такой… В смокинге, тюбетейки и галошах… Да как запою про культур-мультур";



"Как всегда - важны только лишь декорации, впрочем, это во всех сферах нашей жизни";



"Может быть, он что-то курит каждый день перед работой?";



"Можно как, к примеру, в России нарядиться "казаком", но в итоге стать не казаком, а ряженым клоуном. В советское время "дуппи" была обычным атрибутом наряда многих мужчин без указаний каких-то администраторов или административных органов. Сама "дуппи" может и появилось по "обьективным" причинам, но традиция носить ее была "субьективной" - личное желание пацана быть похожим на своего отца и деда. Наверно нет ничего удивительного, что сейчас многие не носят этот головной убор. Почему национальную традицию надо вводить административным указом? Может потому что стало уже привычным "оплевывание" недавнего прошлого? Сочиняя "чернушные" небылицы и тем самым "оплевывая" жизнь своих отцов и дедов? В чем их вина? Что они жили и трудились для своих потомков в те действительно непростые времена? И сейчас приходится сочинять указы?";



"Это чтобы ум последний не выскочил из мозга, тюбетейка держать будет";



"Тюбетейка ум не заменит!";



"Вы не понимаете, тюбетейка поможет поднять уровень жизни, мы ж богатеть начнем и у нас жизнь станет еще краше и веселей, ну а если калоши наденем… Сама себе завидовать начала, как хорошо у нас будет!";



"Когда друзья поделились этим, я думала, это шутка. Боже! Мрак! Культуру нужно прививать со школы. Повысьте качество образования, уберите латиницу, не трогайте алфавит, введите в школы уроки труда, где девочки шьют, вяжут, готовят, а мальчики занимаются каким-то ремеслом. С первого класса введите уроки психологии, чтобы у детей было должное воспитание. В неделю один раз нужно устраивать собрание родителям, по поводу воспитания детей";



"Может пора заставить не брать взятки, не уничтожать культурные ценности, беречь историю Узбекистана, уважать народ Узбекистана, не разговаривать по-хамски, если ты занимаешь пост? Ведь вы же слуги [народа], так будьте добры уважать господ, которые на вас бесплатно батрачат за копейки, а вы все никак не нажретесь. Образования нет - и нет культуры, из этого делайте выводы. Программа, которая сейчас ни к черту не годится, чтобы по ней можно [было] получать знания. Пора уважительно относиться к народу, и начинайте с себя, а не с тюбетейки. Тюбетейка и хан-атлас - это выбор народа, одевать или нет, а для этого наладьте производства, чтобы народ не бежал за бугор на заработки и получал достойную зарплату и мог тоже красиво и достойно жить, а не существовать вместе со своими детьми. (…) Свои поколения вы уже досыта накормили за счет нас. У людей с детьми и пенсионеров нет возможности сходить в театр, на концерт, потому что на жизнь людям не хватает. Ведь раньше мы с удовольствием ходили и это не било по карману, а сейчас билеты на "звезд" стоят больше, чем у нас пенсии и зарплаты - и о какой культуре идет речь? Разве все дело в тюбетейке? Раньше многие носили и это даже не зависело от нации, потому что люди гордились своей родиной";



"А что по этому поводу скажет еще один наш умник, Кадыров?.. Кстати, куда он делся? После выборов исчез";



"Петь у него [Озодбека Назарбекова] лучше получалось, жил бы себе спокойно, соловей";



"Озодбек - прекрасный певец, но певец не может быть руководителем, тем более на такой должности. Пусть человек занимается тем, что у него получается";



"Пусть еще на работу на ишаке ездит, национальный транспорт как никак";



"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет";



"В правительстве одни невежды безграмотные и казнокрады. И самое главное, нет надежды на лучшее, мы с грохотом летим в бездну безысходности";



"А к тюбетейке мозг прилагается? Начали с коротких носков, закончили полным умственным обнищанием";



"А морально развиваться слабо? Читать побольше не пробовали? Слушать свой народ, считаться с ним? Развивать то, что под тюбетейкой трудновато?";



"Пусть папаху из каракуля оденет. Каракуль издалека на мозги похож";



"Вот постоянно читаю посты такие, и в голове крутится один вопрос. У нас что в стране нет молодых современных людей, которые могли бы работать в министерствах и т.д.? Почему во главе одни маразматики-пенсионеры? Причем не "бедные" пенсионеры. Почему нельзя дать дорогу молодому поколению?";



"Вы думаете, что среди молодых нет маразматиков? Ради карьеры такое вытворяют!";



"В министерстве, когда едут на работу, мозги дома оставляют";



"А что этот умник не укажет президенту, чтобы и он носил тюбетейку? Ведь это продвижение национальных традиций. Если президент не носит тюбетейку, значит, по мнению этого умника министра, он не патриот своего государства? Видимо у этого министра нет других, требующих решения проблем для улучшения жизни народа";



"Все хуже и хуже становится. Кто-нибудь там умный остался? Хватит, хотите - тащите, что вам нравится, только не обобщайте. Скоро выйдет закон - делиться женами и мужьями с другими";



"Что ждать от министра, который был осужден за членство в Хизб ут-Тахрир?";



"Тюбетейки никто не запрещал. Кому нравится, ради бога. Но заставлять? Что-то у нас не то в мозгах. То носки короткие, то виски выбритые, то джинсы не те. Теперь вот голова пустая не годится для министерства, контролирующего культуру".



Волна насмешек нарастала, на эту тему стали высказываться и известные в Узбекистане личности. Певица Лола опубликовала в Instagram фотографию в балаклаве, сопроводив ее надписью, что в Министерстве культуры вряд ли бы оценили этот головной убор, хотя это "отменный способ скрыть немытую голову, не уложенные волосы, седину ну или залысину". "Тащусь от модных тенденций 2021", - добавила она.



Вскоре министр не выдержал издевательств узбекистанцев и пришел на работу без тюбетейки, оставив своих подчиненных растерянно улыбаться в "рекомендованных" головных уборах. Без тюбетеек стали ходить и несколько его заместителей.



При этом письменного приказа, отменяющего тюбетейки, нет, и рядовые сотрудники Министерства культуры, успевшие их надеть, так и не знают, что им делать: то ли снимать, то ли нет.



В этой связи некоторые интернет-пользователи подсказывают местным "культуртрегерам" выход из ситуации: под камерами при входе в здание Министерства культуры тюбетейки надевать, а в самом помещении снимать.



НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Отметим, однако, что происходящее далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Как минимум по нескольким аспектам.



Вменив в обязанность сотрудникам министерства носить тюбетейки, его глава Назарбеков явно превысил свои полномочия (а на этот счет имеется статья). Ставить продвижение работников по карьерной лестнице в зависимость от своих вкусовых пристрастий он не имел никакого права; фактически это может быть истолковано как шантаж. Форма одежды в государственных учреждениях может устанавливаться только законом – да и то этот закон еще должен обсуждаться и рассматриваться на предмет соответствия остальному законодательству. Здесь же налицо барская прихоть: делайте так, как лично мне захотелось. Но министерство – не частная лавочка гражданина Назарбекова, и его приказы-распоряжения могут относиться только к исполнению должностных обязанностей. Что-либо сверх этого – моральное насилие под угрозой увольнения с работы, подчеркивающее бесправие госслужащих. Таким образом, министр культуры как бы крикнул: "Смотрите все! Узбекистан – это неправовое государство!"



Кроме того, в многоэтнической (многонациональной) стране говорить, что тюбетейка - национальная форма головного убора, как минимум, некорректно. Для кого именно она "национальная"? Если речь идет о том, что только для узбеков – пусть уточняет. И оговаривает, что представители остальных этнических групп носить этот убор не обязаны, если же их к этому вынуждают – прямо или косвенно, то это будет открытой дискриминацией. (Так же, как если бы должность главы Минкульта занял этнический русский и велел всем обуться в лапти – дескать, отцы и деды ходили, блюли духовность.) "Национальное" для одной этнической группы не является таковым для других, а по закону в многоэтническом государстве, которым признается Узбекистан, и которое никогда за всю свою историю не было моноэтническим, все равны, что и закреплено в Конституции.



Но, может, вся эта ситуация не касается представителей других этносов, потому что в Министерстве культуры их нет? Тогда напрашивается другой вопрос: почему нет? Получается, их оттуда либо выжили, либо не принимают на работу из-за этнической дискриминации? В таком случае министр культуры должен дать объяснения по этому поводу.



При этом, если неузбеков освободить от обязательного ношения тюбетеек, то, получается, что дискриминации – именно по этническому принципу – теперь будут подвергаться сами узбеки: ведь их-то от "принудиловки" не освобождают.



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Еще. Какие именно тюбетейки министр обязал носить сотрудников? Ведь нет "просто тюбетеек", в каждой области они имеют свой собственный вид. Если ташкентские, то почему не наманганские? И чем ему не угодили маргиланские или андижанские?



Узбекистанский блогер и исследователь материальной культуры Средней Азии Лилия Николенко по этому поводу написала:



"С грустью смотрела я на фото министра культуры в чустской квадратной тюбетейке и читала его громкие заявления о культуре и традициях.



1. Ни на одном архивном фото конца 19-го, начала 20 века вы не увидите черной квадратной тюбетейки. Они стали популярны только с приходом советской власти.



2. Наши [узбекистанские] исторические мужские головные уборы со средних веков: калпак, бурк и такийе (праматерь тюбетейки).



3. Тюбетейки мужчины носили под чалмой (иначе чалма не держалась), только при работе или во время отдыха оставались в одной тюбетейке.



4. Квадратные тюбетейки носили только в Ферганской долине, и уйгуры.



5. Замужние женщины тюбетеек не носили, их носили незамужние девушки.



6. Лишь в некоторых регионах взрослая женщина носила тюбетейку внутри дома или на выход под платком (для придания объема).



7. Во всех регионах Узбекистана, кроме Долины, своя традиционная тюбетейка - круглой формы.



Я - за тюбетейки! Но я против профанации и незнания собственной истории, культуры и традиций".



Весьма показательно, что министр культуры Назарбеков не проявлял особого рвения в охране объектов культурного наследия, и не проявляет его сейчас. Вся эта затея понадобилась ему только для того, чтобы выслужиться перед президентом Мирзиеевым, не единожды замеченным в проявлении узкоэтнического национализма. Проблема в том, что отдает эту команду один – а смеяться будут над всеми узбекистанцами, проводя параллели с Африкой и другими отсталыми регионами мира. Ни малейшей выгоды для страны и ее граждан здесь нет, зато имиджевый ущерб налицо.



И последнее. Некоторые сотрудники Минкульта до сих пор носят навязанные им тюбетейки, несмотря на то, что их начальство вроде бы отказалось от нововведения. Но рабство и холопство не имеют отношения к сохранению и распространению культуры. Культура – это как раз-таки противостояние рабству, "выдавливание из себя раба", по Чехову. Приказ министра высветил, что сотрудники ведомства поставили свои теплые места выше распространения культуры, то есть того, ради чего их, собственно, и наняли. Этим они не только не "приподняли" культуру страны, но наоборот, нанесли ей урон. По нашему мнению, всех, кто подчинился незаконному указу, следует немедленно уволить, и набрать новых людей, поскольку ментальные рабы не могут соответствовать возложенным на них высоким задачам.



http://www.asiaterra.info/obshchestvo/kultur-multurka-ministr-pevets-i-obyazatelnoe-noshenie-tyubetejki Источник - ЦентрАзия

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