СНГ и Евросоюз: права человека, краткий обзор, - А.Кушаев

15:33 14.12.2021

После того, как меня разбудил кирпич соседа, прошло 20 лет.



Можно считать, что правозащитной деятельностью я занимаюсь после ноября 2001 года.



В Узбекистане у меня отобрали дом и детей, которых воспитали в ненависти ко мне. Но дети еще поумнеют и все осознают.



Я же, приобрел ценный опыт.



Более 40 судебных дел в 10 странах и трех международных судах.



Можно подводить некоторые итоги.



Про 3 страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и Россию можно много не говорить, так как, там прав почти никто не имеет, и это всем известно. Можно потратить много лет и ничего не добиться, - будет еще хуже.



Ни полиция, ни прокуратура, ни суд, ни международные организации и суды ничем не помогут. Отдашь все, "до последней полушки", - и никакой справедливости не добьешься.



А в Европе можно и побороться.



После 6-ти лет борьбы я получил Вид на жительство в цивилизованной стране.



Но было нелегко.



В 4-х странах меня держали в тюрьмах НИ ЗА ЧТО 2,5 года. Просто, чтобы избавиться и выслать куда-нибудь.



3 раза высылали в Эстонию.



Еще 2 раза пытались выслать туда же. Из Эстонии также хотели выслать - в Узбекистан.



10 негативных решений по моим просьбам об убежище только в Европе.



Все это надо было пережить и продолжать отстаивать свое право на свободу и право на жизнь.



Эпизод эстонский



Когда сидел в эстонской депортационной тюрьме, то там находились граждане России, проживающие в Эстонии. Они отсидели за преступления в Эстонии, и, как российские граждане, подлежали высылке в Россию.



Но они никак не желали возвращаться на историческую родину и судились до последнего. Им больше нравилось сидеть в европейской тюрьме, чем жить на свободе в России.



Один просидел полтора года, готов был даже задушить беженца из России, чтобы его опять посадили и не выслали, но его выслали обманом. После максимального срока, допустимого для содержания в неволе при процедуре депортации, ему сказали, что отпускают на волю, но потом отвезли на границу к русским.



Эпизод латвийский



В закрытом лагере в Даугавпилса, в депортационном отделении сидел грузин из Абхазии.



До этого он отбыл срок в латвийской тюрьме.



Его хотели депортировать, но поначалу держали в открытом лагере Риги. Там он плюнул в лицо начальнику лагеря и его отвезли в Даугавпилс.



И вот в этом режимном закрытом лагере была кухня, где этот "беженец" с криминальным прошлым, совершенно открыто имел нож с лезвием в 25 сантиметров.



Когда я увидел, как он агрессивно себя ведет, я спросил охранника, разрешено ли иметь здесь нож, он ответил, что грузин готовит себе еду. Потом этот больной псих пытался мне угрожать, но я не стал испытывать судьбу и попросил перевести меня в другой сектор.



В эстонском лагере запрещалось иметь даже металлические скрепки, но латыши "такие гуманные"...



Возвращаемся в Эстонию



Томясь в неволе я через знакомых обратился за помощью к журналистам. Я надеялся, что гласность поможет мне выйти на свободу. Это был Даниил Кислов - fergana.ru, Галима Бухарбаева - centre1.com, Дмитрий Муратов (лауреат Нобелевской премии мира) - Новая газета. Но никто из них не ответил, ведь я не имею отношения ни к западным спонсорам, ни к Альфреду Нобелю.



Также я обращался за помощью и в Европейский суд по правам человека. Я просил применить правило 39, чтобы меня не высылали в Узбекистан. Но суд ответил отказом. А Валентине Чупик, гражданке Узбекистана, почему-то, дал согласие.



На мое обращение к Главе Еврокомиссии Урсуле Фон Дер Ляйен тоже был получен ответ. Негативный. Мол, мы не можем вмешиваться в дела суверенной Эстонии. А в дела России и Беларуси в Евросоюзе вмешиваются, и ничего.



УВКБ ООН - Управление по делам беженцев ответило, что если меня решил выслать эстонский суд, то они не в силах ему перечить.



Ангела Меркель, дочь христианского пастора, лидер Христианско-демократического Союза помогла получить убежище миллионам мусульман. А мне, христианину, при ее правлении выдали документ о грозящей высылке в Эстонию. Название документа - "Duldung". Это было в мае 2021 года.



В самой Эстонии высылка в опасную страну считается преступлением. Об этом говорится в статье 134 Пенитенциарного кодекса. Но, чтобы не нести ответственности, там решили объявить Узбекистан безопасной страной.



И это проще, чем призвать к ответу десятки сотрудников Департамента полиции и погранохраны Эстонии, которые виновны в совершении преступления, 6 министров МВД, двух премьер-министров, двух президентов и десятки судей.



И это был всего лишь краткий обзор.



Гражданин мира,

инициатор Трибунала для антихристов

христианин Абдрэшид Кушаев