Свои и чужие. Кто и как "приватизировал" КазАкадемию спорта и туризма, - Б.Мансуров

11:25 15.12.2021 СВОИ И ЧУЖИЕ



Судебная тяжба за пакет акций "НАО "Казахская Академия спорта и туризма" (в дальнейшем КазАСТ) длилась около 17 лет. Вероятно, самое долгоиграющее разбирательство в стране. Но гораздо больший интерес вызывает закулисье ее человеческих страстей, из которых и выросло скандальное дело. За чисто юридической стороной серьезные процессы в казахстанском социуме, их влияние на нашу жизнь.



В споре хозяйствующих субъектов за 17% акций "НАО "Казахская академия спорта и туризма" - два главных действующих лица: нынешний президент КазАСТ Кайрат Закирьянов, личность широко известная как в родном отечестве, так и за его пределами. Наград, званий, степеней и прочих регалий не перечесть. Противник - известный в свое время спортсмен и предприниматель, а сейчас заслуженный тренер РК по тхэквондо, профессор КазАСТ Еркебулан Базарбаев. Их судьбоносная встреча состоялась в 1998 году. Из администрации президента (АП) господин Закирьянов приземлился в кресло ректора института физкультуры. И здесь инициировал переход учебного заведения из госсобственности в частные руки путем приватизации, причем, в числе первых казахстанских вузов. Ему Еркебулан понравился, и приказом ректора предприниматель и спортсмен был зачислен преподавателем. После создания новичком кафедры восточных единоборств следующий шаг по карьерной лестнице - в деканы вновь созданного факультета по единоборствам, затем в председатели Совета директоров единственного в Казахстане профильного спортивного вуза. Он хорошо вписался в педагогический коллектив и был в доверии у Закирьянова. Словом, стал "своим человеком".



Тут важно понять, что на просторах отечества постоянно происходит деление на "своих" и "чужих". Порой в жестком варианте, в ином случае более легком. Примеры у всех на виду: акимы, кочуя из одного района в другой или в область, как правило, тянут за собой родную команду службистов. Также действуют и чиновники министерств. В полиции, больницах, школах играют по тем же правилам. В понятиях социлогии, "свои" - это те, кто помогает сохранять и наращивать власть, "чужие" - те, кто ей угрожает каким-либо способом. Не секрет: для тех, кто рулит - главный жизненный интерес и забота, во-первых, сохранить, уберечь, закрепить свою власть и, во-вторых, как можно больше извлечь материальных благ. Предприятия, организации, территории они рассматривают как свою личную вотчину и стремятся создать эдакое удельное княжество, где правителю, его воле должны подчиняться беспрекословно!



О таких барских, а точнее байских замашках президенту Назарбаеву и министру образования Кушербаеву в 1998 году писали заслуженные педагоги вуза (цитата): "… К. Х. Закирьянов в полном смысле этого слова не соответствует занимаемой им должности: во-первых, по базовому образованию он физик-математик, не имеющий абсолютно никакого отношения к физической культуре и спорту, то есть не является специалистом в названной области.



Во-вторых, и это самое главное на наш взгляд, в нем отсутствуют все присущие любому уважающему себя человеку качества, в том плане, что им потеряны нравственные ориентиры, вместе с тем полностью духовно обнищавший. Особенно возмущает нас, коллектив КазАСТ его систематические запои, которые продолжаются от нескольких недель подряд, до месяцев и более, оставляя без должного руководства учебное заведение. За весь период его работы в нашем вузе, неоднократно находясь в невменяемом состоянии, он с утра приходил на работу, заставляя подчиненных носить ему спиртные напитки для похмелья, а затем нетранспортабельного ректора выносили на руках среди белого дня на глазах у студентов и всего коллектива. За короткий промежуток времени он развил "бурную" и на наш взгляд стратегически неверную деятельность по замене квалифицированных кадров очень важных и нужных сегодня для вуза некомпетентными подхалимами, которые в угоду ему организовывали по первому требованию бани, расположенные на территории нашего вуза, и в присутствии всего обслуживающего персонала устраивали пьяные оргии. Были случаи, когда находясь в нетрезвом состоянии, приглашал к себе в кабинет студенток, магистранток, аспиранток и пытался приставать к ним с требованием удовлетворить его мужские желания".



Министерская проверка приехала и уехала, а противостояние продолжилось. Спустя некоторое время семеро подписантов были уволены. С формулировкой - по сокращению штатов. Потеряли работу проректор по научной работе доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер республики К.Адамбеков, проректор по учебно-методической работе профессор М.Хлыстов, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный тренер Казахстана С.Нуржанов, заведующий кафедры гуманитарных наук профессор Ж. Буламбаев, доцент кафедры спортивных игр кандидат педагогических наук, мастер спорта международного класса Т.Ахмеджанов, доцент кафедры легкой атлетики кандидат педагогических наук К. Укенов, профессор кафедры физиологии, анатомии и спортивной медицины доктор медицинских наук И. Потапов. Правда, одному из них было даровано прощение. Остальные на поклон не пошли.



О вузовских грозах и бурях Базарбаев слышал, но после разговора с Закирьяновым вникать в детали конфликта не стал. – Ректор дал мне понять, что такие крикуны будут всегда! Когда что-то новое создается, всегда есть силы противодействия. И я в принципе поверил в это и не стал вникать в суть происходящего. У меня объем работы был настолько большим и обязательства! – тем более я уже начал вкладывать свои собственные средства – и потому с головой окунулся в создание современного вуза-академии. Работу здесь я рассматривал как оплот, фундаментальную базу, которая поможет укрепить, улучшить преподавательский и тренерский состав, подготовить менеджмент для развития спорта, объединить знания и опыт тренеров-профессионалов с новейшими достижениями науки, спортивной медицины! Что конечно же скажется на качестве образования учителей физкультуры и повлияет на результаты наших спортсменов на мировом уровне. К примеру, создали кафедру восточных единоборств, и только за счет этого в полтора раза увеличилось число студентов. Заработала система обучения: бакалавриат - магистратура - докторантура. Перспективы открывались большие! А конфликт тот Закирьянов сумел затушить.



Между тем "вверх" летели новые свидетельства недовольства людей. Разбирательством занимались: Агентство по туризму и спорту Казахстана, Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов республики, прокуратура, канцелярия премьер-министра и сам премьер (в ту пору Даниал Ахметов) поручал чиновникам дать оценку событиям в Академии. Восемь страниц справки комиссии - руководитель заместитель начальника управления Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК К.Нургалиев - насыщены фактами о деятельности руководства Академии. Вышла настоящая "картина маслом": успешно идет подготовка кадров и профессорско-преподавательского состава, на высоком уровне помощь спортсменам сборных команд страны, обучение новым специальностям, к примеру, тренеров по кикбоксингу, айкидо, каратэ, ушу, армрестлинг, тхэквондо. По плану приобретается спортивное оборудование, создается водно-спортивная база на Капчагае, и, самое главное, продажа государственного пакета акций обеспечила солидный приток финансов. В массе сведений как-то потерялось важная и достаточно тревожная информация: "вместе с тем необходимо отметить следующие недостатки и упущения в организации учебного процесса по специальности "Физическая культура и спорт". Посещаемость студентами занятий составляет 30-40%, и только в отдельные дни доходит до 60-70%, хотя со студентами, пропустившими занятия, проводятся отработки, без которых они не допускаются до аттестации". Или "в общежитии №2 по улице Тимирязева, из имеющихся 117 комнат, только 41 занимают студенты Академии, где проживают 129 студентов, остальные 76 комнат сданы в наем сотрудникам Академии или по договорам жителям города. При этом обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов удовлетворяется полностью. Остальные имеющиеся общежития используются под жилье сотрудникам Академии или сдаются в наем". В итоге вывод: приватизация идет как запланировано, что облегчит нагрузку на государственную казну, увеличит количество студентов, в том числе обучающихся на коммерческой основе, улучшит материально-техническую базу спортивных сооружений, хорошо скажется на качестве образования и развитии массового спорта, победах на мировых аренах.



Между тем всевидящее око МОНовских чиновников странным образом не заметило судебную тяжбу двух крупных акционеров Академии. Возможно главным аргументом для оптимизма чиновников послужило то, что якобы коллектив проголосовал за схему приватизации, которую предложил Закирьянов. Именно она обещала радужное будущее. Согласно схеме пакет акций КазАСТ предлагалось разделить между организованными на базе учебного заведения ТОО. Каждое из которых обладало пакетом своих акций, обеспеченных имуществом в виде учебных аудиторий, спортивных сооружений, залов, плавательного бассейна, легкоатлетического манежа, футбольных полей. Право приоритетной покупки акций наделялся коллектив Академии, то есть преподаватели, тренеры, методисты, лаборанты. В те трудные времена на маленькие зарплаты и без сбережений, никому из педагогов не удалось приобрести акции родного вуза. Впрочем, по словам Базарбаева, нужным людям, хоть и "чужим" "дорога" к "пирогу" приватизации была открыта.



– Будучи уже деканом факультета профессионального спорта и единоборств, я вкладывал собственные средства в ТОО "Интерспорт". И еще должен был вкладывать в качестве благодарности Закирьянову свои деньги в его ТОО, где он являлся учредителем. На пределенном этапе Закирьянов сказал, что поскольку из сотрудников коллектива на акции никто не претендует, нужно наличие хотя бы трех человек в ТОО. Он себя в учредители предложил и Смагулова,

которого он назвал своим человеком, а тот являлся водителем Максутбека Раханова, который тогда был председателем Госкомимущества и замминистра финансов. Еще он сказал, что на

завершающем этапе приватизации они со Смагуловым естественно выйдут из моего ТОО "Интерспорт", которое я на сто процентов сам финансировал. "Интерспорт" на тот момент владел 17% общих акций НАО "КазАСТ". Потом выяснилось, что смагуловские проценты уже

закирьяновскими и он стал главным учредителем моего ТОО "Интерспорт", а выполнять данные мне обещания не собирается.



Естественно, я подал в суд и был уволен без объяснения причин". Так из круга проверенных и нужных людей строптивый Базарбаев переместился в чужаки и даже враги. И теперь многочисленные суды от районного до верховного стали разбираться в хитросплетениях их финансовых отношений. Спор о притязаниях на собственность потому и длился годами, что каждый из его участников воспринимал ТОО "Интерспорт" как свою территорию и действовал исходя из своего понимания жизни. А жаль, что отечественная фемида, по крайней мере, ее гражданский корпус, не обязана исследовать личности спорящих. Для выяснения истины используются другие инструменты: платежные документы, заключения судебно-экономической экспертизы, наличие векселей и другие финансовые обязательства. Выяснение истины началось в 2004 году и докатилось до 2018 Вот тогда в районном суде Алмалинского района Алматы выяснилось, что "… вступившим в законную силу решением СМЭС г. Алматы от 05.06.2009

г. с ТОО "Интерспорт" была взыскана сумма 45 909 006 тенге. В связи с чем, директор ТОО "Интерспорт" уведомил участников товарищества о необходимости внесения денежных средств для исполнения решения, в связи с чем, Закирьянов К. в качестве займа внес 45 665 000 тенге". В подтверждение этого были представлены платежные документы, судебно-экономическая экспертиза, гарантийные обязательства директора этого ТОО Болдырева Б. М. о том, что действительно ТОО "Интерспорт" должно Закирьянову сумму 45 665 500 тенге. Судьи разных инстанций признавали то правоту истца, то ответчика. Верховный суд, подводя итоги многолетней тяжбы своим постановлением, указал на многочисленные нарушения законов. К примеру, ген. директор Болдырев подписал гарантийное письмо, не уведомив Еркебулана Базарбаева, крупного акционера ТОО "Интерспорт", хотя по закону "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" не имел на это право. Всплыло и то, что оригиналы платежных документов не соответствовали копиям квитанций, предоставленных Закирьяновым К., в них не совпадали оттиски печати по линиям отрыва, подписи, и суд признал, что это разные документы. К тому же судебно-экономическая экспертиза проводилась с неполными данными, отсутствовали обязательные первичные документы бухгалтерского учета, что и вызвало сомнения в подлинности приходных кассовых ордеров.



5 августа 2020 года судебная коллегия по гражданским делам ВС РК своим постановлением оставила в силе решение районного суда №2 Алмалинского района Алматы от 22.10.2018 года и постановление судебной коллегии по гражданской делам Алматинского городского суда от 24.10.2019 года, то есть признала правоту в этом споре Еркебулана Базарбаева.



Сложное запутанное дело о споре хозяйствующих субъектов закончено. Но как быть с судьбами профессуры, изгнанной из КазАСТ?! Как быть с потраченным временем и нервотрепкой, испытанной Еркебуланом Базарбаевым?! Теперь по закону 17% акций НАО "КазАСТ" юридически принадлежат ему, а фактически… АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" отказывает в передаче акций, ссылаясь на разные юридические нюансы. Почему? – это отдельная тема. Важно посчитать сколько часов, дней, лет было потрачено на выяснение истины, поиск справедливости. Страдает ли от этого государство? – вопрос риторический. Страдают ли от этого люди? – ответ понятен.



В 2015 году Международная федерация студенческого спорта (FISU) признала как "Лучший университет мира" Казахскую академию спорта и туризма. Об этом сообщает сайт учебного заведения, приглашая к себе на учебу, обещая качественное образование и профессиональные успехи в сфере физической культуры, спорта, туризма, ресторанного дела и гостиничного бизнеса.



Между тем еще на слуху скандал, когда после проверки молодыми активистами из "Жас Отана" в рамках акции "Чистая сессия" КазАСТ оказалась в числе самых коррумпированных вузов Казахстана. По словам президента Академии Закирьянова: "это стало для него неприятной неожиданностью". Информация о попавшихся на взяточничестве педагогах Академии прошла в СМИ в марте прошлого года. А недавно стало известно, что выполняя поручение главы государства повысить заработную плату в учебных заведениях республики, в десятках вузах страны зарплата преподавателей выросла до 200 и более тысяч тенге в месяц, в зависимости от стажа, должности, звания. По данным из информированных источников в КазАСТ зарплату обещают пересмотреть в следующем году. Сейчас в "лучшем университете мира" за полторы-две ставки платят в месяц 120-140 тысяч тенге. Как было сказано на собрании: "у нас частный вуз, и мы не обязаны повышать!"…



Выходит в КазАСТ относятся к "своим" как "чужим", и это, пожалуй, лучшее свидетельство реального положения дел в именитом вузе, где так по-своему заботливо ценят людей. По словам Еркебулана азарбаева, при таких зарплатах деньги в зачетках студентов вряд ли исчезнут, хоть даже сотни видеокамер повесить в аудиториях... И это еще далеко не все рассекречено из "поля чудес" в НАО" Казахская академия спорта и туризма".



Болат МАНСУРОВ, Нур-Султан Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639556700

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК

- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации

- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?

- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова

- Чем заняты депутаты маслихатов

- Кадровые перестановки

- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"

