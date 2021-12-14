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Проблема бездомных животных в Таджикистане. Что думают сами жители? - З.АзорабековаПроблема бездомных животных в Таджикистане. Что думают сами жители? - З.Азорабекова
02:25 16.12.2021

Проблема бездомных животных в Таджикистане. Что думают сами жители?

Проблема животных на улицах Таджикистана во многом коррелирует с отношением жителей страны, разделяя его на тех, кто поддерживает бездомных животных, и тех, кто считает их опасными переносчиками болезней.

Общественные активисты регулярно спасают животных от рук фанатиков. Активно, в интернете стали появляться публикации, где вешали кошек, собакам отрубили ухо или видели закинутую петарду в пасть. Одной из таких активисток является 33-летняя Нозанин, волонтер временной передержки бездомных собак в Душанбе, известного как "Остров Надежды". Их команда помогает бездомным животным, в качестве лекарства, еды, и находят новые семьи. "Волонтеры нашей передержки прилагают немало усилий для того, чтобы хоть в какой-то степени изменить плачевную ситуацию, связанную с бездомными животными в нашем городе. Безусловно, это лишь капля в море. И все же, нам удалось помочь уже более чем 100 собакам, некоторые из них уже пристроены в заботливые семьи, а большая часть все еще ждет своих новых друзей", - делится Нозанин, подчеркивая, что все домашние животные имеют паспорта и своевременные прививки. Команда волонтеров помогает в лечении подобранных собак, их реабилитации, содержании на передержке и дальнейшем пристройстве. 25-летняя Нелли, волонтер " Фонд помощи бездомным животным ", говорит, что проблема бездомных животных игнорируется а сами животные больше боятся людей. Также волонтеры оплачивают основную часть расходов. "Расходов много и мы не можем все тянуть на себе, и часто организовываем сборы на лечение каких-то пострадавших собак". Более того, Нелли подчеркивает, что они не являются часть какого-то фонда так как никто их не спонсирует и они не получают за это деньги. Все построено на любви и сострадании к животным. В данный момент Нелли и многие волонтеры арендуют землю, где более 80 собак.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые были утверждены 16 июня 2021 года, за жестокое обращение с животными и птицами, в том числе с бездомными животными, предусмотрен штраф в размере 300 сомони. Если в результате такого действия животное погибло, виновнику придется заплатить вдвое больше. Уже несколько лет спецподразделения ДЭУ отстреливают бездомных животных, как регулярно, так и по звонкам горожан. Правозащитники неоднократно обращались в надзорные органы с требованием прекратить подобную жестокость. Сегодня люди делятся на две группы: те, кто поддерживает животных и оказывает посильную помощь убежищам, другие опасаются нападений, считая бездомных животных опасными существами, переносящими болезни.

Каждый раз, когда проходят беспомощные животные, 22-летняя Ганджина пытается накормить их, игнорируя вопли: "Эта собака больна " или "Корми лучше другого человека". Относительно резких комментариев прохожих Ганджина говорит: "Обычно я не обращаю внимания на такие высказывания, я кормлю животных, а потом иду на работу". Она вспоминает день, когда рядом с ее домом был маленький котенок, которого она хотела спасти. Котенок мерз, и она не могла не обращать на это внимания. "Если хотя бы один человек сможет взять домашнего питомца из приюта, а не покупать, наша страна может стать лучше", - делится Ганджина. Хусейнзода вспоминает, что, увидев котенка, ее отец сразу сказал найти нового хозяина, и ей дали неделю. "Не могу сказать, что мой отец ненавидит кошек, но он нервничает, когда они рядом". Через месяц Хусейнзода увидела, как котенок и ее отец стали привязаны к друг другу. Когда она солгала о поиске нового хозяина, чтобы увидеть реакцию отца, " Этот молодой кот никуда не пойдет" - ответил ее отец.

Фотима разделяет другую точку зрения: на ее отца в Хороге напали собаки, но, к счастью, он убежал. "Люди боятся собак, которые могут напасть в любой момент", - поясняет 24 летняя Фотима. Большое количество бездомных собак было убито с помощью сотрудников правоохранительных органов, независимо от того, стреляли они или были отравлены в Хороге. В 2017 году горожане выразили возмущение массовым издевательством над бродячими собаками со стороны городских коммунальных служб. Акбаршо Алимахмадов,несколько раз видел, как бродячих собак травили пищей и они умирали в страшных муках. "Собаки, отравленные ядовитой колбасой, стали бешеными и очень опасными. Жители Хорога их боялись ", - поделился Акбаршо. Фотима объясняет что когда ходит в темные места, рано или поздно становится страшно, потому что она вспоминает о нападение на отца . "По мнению Фотимы, есть две проблемы. Прежде всего, безопасно ли гулять по улице? и вводят ли животным инъекции? , подчеркнув, что в Таджикистане нельзя быть уверенным в процессе вакцинации. Хорошо известно, что если у собаки бешенство, жертва может получить серьезную инфекцию. По данным Sputnik Таджикистан, за первые шесть месяцев 2021 года в Согдийской области зарегистрировано 2180 случаев укусов животных. В прошлом году только в Худжанде было убито более 700 бездомных собак. Около 400 других собак были вакцинированы для предотвращения распространения холеры, а 140-150 собак были отравлены в месяц по просьбам жителей.

"Опять же, как и для любого человека, бояться животных - это нормально" - Нелли заявляет, но их убийство и истребление противоречат всему в мире. Во многих странах есть свои методы предотвращения бездомных животных. В Грузии животные проходят вакцинацию и носят специальные чипы для подтверждения. Например, граждане Турции создают специальные домики для собак и кошек, которым они помогают. Фотима, напротив, считает, что в ближайшие 10-15 лет люди в Таджикистане не будут заботиться о животных как в других странах. Горожане на данный момент не имеют связь с животными. "Все, что я помню из детства, - это то, как старшие говорили нам не трогать животных, потому что они могли напасть или заражены. Позже эта поговорка воплотилась в реальность", - говорит Фотима. Единственное предложение, о котором думает Фотима, - это ужесточение законов о жестоком обращении с животными. В настоящее время люди боятся только законов или потери денег. Поэтому такие действия со стороны правительства будут лучшим вариантом для выбора. Позже, когда новое поколение будет нести эту любовь к животным и также учить своих детей, меньше животных будет умирать, а также оставаться на улицах.

Зухро Азорабекова

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639610700
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