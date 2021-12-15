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|Рухшона Эмомали (третья дочь Рахмона) назначена послом Таджикистана в Англии
07:56 16.12.2021
Опубликован текст указа Президента Э.Рахмона
"Назначить Эмомали Рухшону чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии"