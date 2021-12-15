Рухшона Эмомали (третья дочь Рахмона) назначена послом Таджикистана в Англии

07:56 16.12.2021

Опубликован текст указа Президента Э.Рахмона



"Назначить Эмомали Рухшону чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии"