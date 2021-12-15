 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.12.2021
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КазЭксперты не унимаются. Ждет ли сибирские реки поворот в ЦентрАзию (веб-конференция 17/12, анонс)КазЭксперты не унимаются. Ждет ли сибирские реки поворот в ЦентрАзию (веб-конференция 17/12, анонс)
09:18 16.12.2021

Ждет ли сибирские реки поворот в Центральную Азию - об этом расскажут эксперты

17 декабря в онлайн-формате пройдет Международный круглый стол "Водные ресурсы и водная дипломатия в Центральной Азии". Участие в нем примут эксперты из Казахстана, Кыргызстана и России.

Актуальность проведения круглого стола вызвана тем, что страны региона часто испытывают дефицит воды. В результате приходится сокращать посевные площади. Как следствие, в среднесрочной перспективе возрастают риски возникновения внутреннего продовольственного кризиса. Ряд специалистов считает, что одним из вариантов выхода из ситуации могла бы стать переброска воды из регионов Сибири, где наблюдаются ее излишки при сезонных паводках. Отметим, что Россия в течение длительного времени оказывала значительное финансовое, техническое и экспертное содействие странам Центральной Азии в переходе к рациональному водопользованию и модернизации инфраструктуры водоснабжения.

Организаторы: Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".

Соорганизаторы: Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирское отделение Российского общества политологов (Россия), Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева.

Участники: представители научных и общественных организаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, экологи, эксперты, журналисты.

Основные докладчики:
- Светлана Могилюк, кандидат географических наук, председатель ОО "ЭКОМ" (Павлодар, Казахстан);
- Татьяна Чернышева, президент Восточно-Казахстанской областной Ассоциации за содействие охране здоровья населения и экологии "Экосогласие" (Усть-Каменогорск, Казахстан);
- Виталий Чернецкий, член Регионального общественного экологического совета при Восточно-Казахстанском филиале партии Nur Otan;
- Айнура Акматалиева, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Кыргызстан);
- Айнур Джоробекова, кандидат исторических наук, профессор, заведующая кафедрой "Международные отношения и право" Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева.

В ходе Международного круглого стола "Водные ресурсы и водная дипломатия в Центральной Азии" будут рассмотрены такие вопросы как водная дипломатия в Центральной Азии, проблемы водной экологии Иртыша, развитие образовательных программ по теме "Водная дипломатия" в Центральной Азии.

Место и сроки проведения: Новосибирск, 17 декабря, начало в 15:00 (11:00 мск).

Формат проведения: онлайн, с использованием платформы Zoom.

Ссылка на подключение к видеоконференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/223345516
Идентификатор конференции: 223 345 516
Код доступа: 0oEoD2.

Экспертный клуб "Сибирь-Евразия",
email: sibir-eurasia@bk.ru,
сайт: http://sibir-eurasia.ru/,
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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639635480
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