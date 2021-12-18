Аким Талгарского района Казахстана Ерекешев осужден за взятку в 2 млн на... штраф

07:01 20.12.2021

По акиму Талгарского района Алматинской области Ерекешеву С.

14 декабря т.г. приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге



АПК РК, 15 декабря



14 декабря т.г. приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге.

Этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 млн. тенге привлечен руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Шамаев.

Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме 2 млн. тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и не направления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг.

Приговор в законную силу не вступил.



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ЕРЕКЕШЕВ Серикжан Казиевич

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[30.07.1973 - ..]

казах



Окончил Алматинский индустриальный техникум по специальности "техник-механик", Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "транспорт, транспортная техника и технологии" и Университет Нархоз по специальности "бакалавр государственного и местного управления, экономики и бизнеса".



Трудовую деятельность начал в 1997 году ведущим специалистом службы ведения списков закрытого акционерного общества "система регистрации ценных бумаг" в г. Алматы. На протяжении многих лет работал механиком, главным механиком, исполнительным директором строительного комплекса ООО "Бейнеу жолдары" в Мангистауской области. С 2012 по 2016 годы работал акимом Байсеркенского сельского округа Илийского района. С 2016 - 2020 - заместитель акима Илийского района.



С авг. 2020 - аким Талгарского района Алматинской обл.



В янв. 2021 - задержан за взятки в 2 млн. тенге. 14 декабря 2021 приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге