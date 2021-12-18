|10:41 Amazon прогнулась перед Пекином - удалив негативные отклики на книгу Си Цзиньпина
09:46 Депутатам кенгаша Джизакской области ввели дресс-код и запретили задавать вопросы хокиму
09:36 Свобода слова и СМИ. Власти Кыргызстана, похоже, придумали, как их ограничить, - А.Лымарь
09:18 35-летний Борич ("крайне левый") избран новым президентом Чили
09:06 В Амритсаре сикхи забили насмерть девианта, пытавшегося потрогать их священные артефакты в "Золотом Храме"
09:03 После захвата власти талибами в Афганистане наркоторговля процветает еще сильнее, - ВВС
09:00 Анкара продаст Киеву ракеты для удара по Волгодонской АЭС. Путин получит еще один шанс закидать Эрдогана помидорами, - "СП"
08:54 Статуя Чингисхана из чистого золота будет создана в одноименном музее Улан-Батора
08:46 Ушел в отставку скандальный Казминздрав Цой
08:44 Вторую нитку "Северного потока - 2" начали тихо заполнять газом. Не хотят фрицы мерзнуть...
08:39 "Байрактары" как геополитический вызов пантюркизма. От Киргизии до Марокко и от Ливии до Польши, - А.Игнатьев
08:38 Борьба за Индию в треугольнике США – Китай – Россия, - Вл.Малышев
08:35 "Ситуация вокруг Китая сейчас гораздо хуже, чем вокруг России", - А.Маслов
07:42 Фигаро здесь, Фигаро там. Как министр здравоохранения Киргизии успевает во все скандалы
07:10 От Советского Союза до соседского. Что определяет отношения России с бывшими союзными республиками, - "Къ"
07:07 Уходя, остаются. Боевая миссия США в Ираке замаскировалась под учебную, - М.Беленькая
07:01 Аким Талгарского района Казахстана Ерекешев осужден за взятку в 2 млн на... штраф
00:15 Как бывший президент Киргизии Атамбаев кичился богатством и раздавал посты своей прислуге
00:12 Тайваньская "партия власти" не смогла выиграть предвыборный референдум, - В.Павленко
00:10 Война с Ираном может застать Израиль врасплох, - И.Субботин
00:09 Эргали Гер. Про Бишкек. Записки путешественника
00:07 Траектории разбегания: почему Казахстан успешнее "выходит" из СССР, чем Украина, - В.Иноземцев
|Аким Талгарского района Казахстана Ерекешев осужден за взятку в 2 млн на... штраф
07:01 20.12.2021
По акиму Талгарского района Алматинской области Ерекешеву С.
14 декабря т.г. приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге
АПК РК, 15 декабря
14 декабря т.г. приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге.
Этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 млн. тенге привлечен руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Шамаев.
Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме 2 млн. тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и не направления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг.
Приговор в законную силу не вступил.
--------------------
ЕРЕКЕШЕВ Серикжан Казиевич
/ /
[30.07.1973 - ..]
казах
Окончил Алматинский индустриальный техникум по специальности "техник-механик", Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "транспорт, транспортная техника и технологии" и Университет Нархоз по специальности "бакалавр государственного и местного управления, экономики и бизнеса".
Трудовую деятельность начал в 1997 году ведущим специалистом службы ведения списков закрытого акционерного общества "система регистрации ценных бумаг" в г. Алматы. На протяжении многих лет работал механиком, главным механиком, исполнительным директором строительного комплекса ООО "Бейнеу жолдары" в Мангистауской области. С 2012 по 2016 годы работал акимом Байсеркенского сельского округа Илийского района. С 2016 - 2020 - заместитель акима Илийского района.
С авг. 2020 - аким Талгарского района Алматинской обл.
В янв. 2021 - задержан за взятки в 2 млн. тенге. 14 декабря 2021 приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден и ему назначен штраф в размере 59,4 млн. тенге