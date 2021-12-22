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Таджикистан: Структурный, системный электроэнергетический кризис позади! - К.Сирожидинов
14:31 22.12.2021

"Таджикистан: Структурный, системный электроэнергетический кризис позади!"

С электроэнергетической системой Таджикистана этой зимой дела обстоят намного лучше по сравнению с прошлыми годами. С водой нет проблем. На конец ноябрь 2021 г. уровень воды водохранилища Нурекской ГЭС составляла максимальную проектную отметку (с абсолютной отметкой более 910 м над уровнем моря). Из-за заиления части водохранилища за период 1972-2018 годы, неизвестно какой объем воды полезной для выработки электроэнергии накоплен. Скорее всего меньше проектного объема, составляющего 4,5 куб. км. В водохранилище Кайраккумской ГЭС продолжается процесс накопления воды. Другие водохранилищные ГЭС обеспечены водой в достаточном объеме.

Установленные мощности работающих ГЭС и ТЭЦ свободно покрывают зимние потребности Таджикистана в электроэнергии. Нет проблем также с электрическими подстанциями, с передающимися сетями. Наблюдается недогрузка производственных мощностей ГЭС. В энергохолдинге ОАХК "Барки Точик" есть потенциал хоть с завтрашнего дня обеспечить круглосуточное бесперебойное электроснабжение как населения, так и всех потребителей других категорий в пределах обслуживаемой территории Таджикистана.

Не смотря на мощный потенциал все же и в эту зиму происходят масштабные отключения электричества. В основном в ночное время. Со стороны кажется, что страна до сих пор переживает электроэнергетический структурный кризис. Это не так. По моему экспертному мнению, это связано с ненадежностью распределительных сетей, установок и оборудования на них. Оптимизация развития энергосистемы опережает оптимизацию ее функционирования.

Как известно, в функцию гидроэлектроэнергетической системы страны никогда не входило обязанность обеспечения электроэнергией на нужды отопления жилищ, административных и иных помещений.

В настоящее время в зоне ответственности энергохолдинга проживают более одного миллиона семей. Практически у каждой семьи независимо от места жительства имеется в наличии как минимум один электрообогреватель мощностью от 1 кВт. (часть городских семей имеют кондиционеры). Естественно, на фоне отсутствия централизованного газоснабжения, дороговизны твердого топлива (уголь, дрова и др. виды твердого топлива) население, особенно сельское при наличии электроэнергии будет использовать ночью электрообогреватели для целей отопления жилищ, в частности спальных комнат как для взрослых, так и для детей. При этом, в той или иной мере защищены все электроустановки бытовых потребителей.

Представим себе такую возможную ситуацию, когда одновременно в ночные часы в течении 8 часов (с 22-23 часов ночи до 05-06 часов следующего утра) будет задействовано один миллион единиц электрообогревателей. А это как минимум около 10 млн. кВт. час израсходованной электроэнергии только на бытовые нужды, что тождественно более 20% суточной выработки по стране.

С другой, инженерно-технической стороны, такую нехарактерную для энергосистемы ночную нагрузку не выдержит масштабная распределительная электросеть и линейные оборудования на них. Неизбежно, участятся аварии, для оперативной ликвидации которых потенциал "Барки Точик", его ремонтных бригад недостаточен как по количеству, так и по оснащенности. У нас недостаточно защищены (от перегрузки, перенапряжений, и от коротких замыканий опасных для сети, от повреждения изоляционных и поддерживающих конструкций и обрывов проводов) электрические сети общего пользования. В случае аварии необходимо как можно быстрее отключить поврежденный элемент (участок) сети, не затрагивая при этом соседние участки. Со слов электромонтеров - ремонтников у нас таких возможностей пока нет, особенно на селе.

Полагаю, что только по этой причине в сельских местностях отключается электроснабжение в ночное время. При этом ОАХК "Барки Точик" теряет примерно в долларовом эквиваленте 212 тыс. только за одну ночь.

Конечно же для покрытия этих убытков энергохолдинг сильно заинтересован в экспорте электроэнергии также и в зимнее время. Передал часть вырабатываемой электроэнергию за пределы Таджикистана и все, никаких забот о линейных ремонтных работах.

С другой стороны, в условиях продолжающиеся инфляции и сокращения доходов, ОАХК "Барки Точик" возможно искусственно придерживает поставки электроэнергии потребителям, чтобы вынудить полномочный орган повысить тариф на электроэнергию. Предполагаемые действия энергохолдинга также могут вызвать перебои в снабжении электроэнергией, имитировать ее острую нехватку. Холдинг видимо полагает, что одностороннем повышением тарифа можно снизить уровень ночного спроса.

И без того, в следующем 2022 году ожидается неизбежное повышение тарифа на электроэнергию в том числе и для бытовых нужд населения. При этом, повышение тарифа оплаты услуг по снабжению электроэнергией не должно подчинятся в первую очередь коммерческим целям. Необходимо одновременно субсидировать угле добывающие компании, с тем чтобы как минимум в два раза снизить розничную стоимость угля для отопительных нужд населения. Только в таком случае населению экономически выгодно будет отапливать жилище углем нежели электричеством. Расходы электроэнергии в том числе ночные резко сократятся, электроэнергетическая система страны будет функционировать в нормальном, бесперебойном режиме.

Камолидин Сирожидинов, инженер
г. Душанбе
22 декабря 2021 года.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640172660
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