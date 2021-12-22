Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев

09:32 23.12.2021

Эсенбек Дуйшеев родился 22 июня 1941 года в селе Ынтымак Бакай-Атинского района Киргизской ССР. В 1963 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт, в 1984 году - Алма-Атинскую высшую партийную школу. Член КПСС (1965–1991 гг.).



Трудовой путь начал в 1963 году механиком, главным инженером в колхозе им. Калинина Ленинпольского района. С 1966 года - управляющий Советским отделением, затем Узгенским и Таласским райобъединениями "Киргизсельхозтехники". С 1975 года - начальник Главного управления механизации и электрификации Минсельхоза Киргизской ССР. С 1979 года - заведующий отделом Совета Министров республики. С 1980 года - первый секретарь Иссык-Кульского райкома партии. С 1985 года - первый секретарь Таласского обкома партии.



С 1988 года - первый заместитель председателя Госагропрома республики, министр Киргизской ССР. С мая 1990 года - первый заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР. С 1991 года - Государственный секретарь Республики Кыргызстан. С 1992 года - председатель Государственной комиссии по использованию гуманитарной помощи. С 1997 по 2000 годы - вице-президент ГАЛК "Айылтехсервис", председатель совета директоров.



Депутат Верховного Совета 12-го созыва Киргизской ССР с 1985 года по 1990 год.



На XXVIII съезде КПСС избран членом Центральной Контрольной Комиссии КПСС, а на июльском (1990 г.) Пленуме ЦКК КПСС - членом Президиума ЦКК КПСС. Делегат XXVII, XXVIII съездов и XIX Всесоюзной конференции КПСС. Член бюро ЦК Компартии Киргизии.



награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.