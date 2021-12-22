Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...

00:00 24.12.2021

Кушчубеков Талантбек Чоюбекович назначен послом Кыргызстана в Венгрии.



Он родился 11 февраля 1958 года в селе Таш-Кудук Ленинпольского района Таласской области.

Реклама



Резюме Кушчубекова



Образование



- в 1982 году окончил Ташкентский государственный университет.



Профессиональная деятельность



- 1982 год - старший инспектор Уполномоченного совета по делам религий Совета министров Киргизской ССР;



- 1991 год - ведущий эксперт, затем Директор Специализированной фирмы ГКВЭС;



- 1992-1995 годы - заведующий сектором, затем заведующий отделом стран Азии и Тихого океана МИД КР;



- 1995-1996 годы - начальник Управления восточных стран МИД КР;



- 1996-1997 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;



- 1997-1998 годы - заместитель министра иностранных дел КР;



- 1998-2001 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;



- 2002-2003 годы - посол по особым поручениям, заместитель министра иностранных дел КР;



- 2003-2005 годы - первый заместитель министра иностранных дел КР;



- с 2005 года - член Совета по внешней политике.



Имеет дипломатический ранг "чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики" (2003 год).



Владеет английским и арабским языками.



Женат, 2 детей.