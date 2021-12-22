|15:21 Турция и Большая игра в Африке, - В.Прохватилов
15:20 Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины
15:19 В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
11:01 Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
10:58 ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:56 По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"
10:53 КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова
09:32 Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев
09:06 Затяжное пике кыргызской авиации, - Александр Настаев
09:03 Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат
08:57 Танки и истребители Шойгу помогут Назарбаеву в споре с узбеками за лидерство в ЦА, - "СП"
08:10 Мирзиеев под Новый год сменил разом 5 районных хокимов
07:58 Британский суд присудил премьеру ОАЭ шейху аль-Мактуму алименты в... 730 млн долларов. За развод с бежавшей 6-й женой
07:46 КырПрез Жапаров наградил "Почетной грамотой Кыргызстана" зятя президента Узбекистана
07:28 Турция пытается усилить свои позиции в Афганистане. Чем это опасно для России, - "МК"
07:23 Этажи русской идеологии, - Сергей Казначеев
07:12 Власти Турции сыграли на лире, - "Къ"
07:08 Турция и Катар положили глаз на афганские аэропорты, - Равиль Мустафин
07:04 Европа попала в собственную газовую ловушку, - Ольга Соловьева
06:05 Министр полиции Мадагаскара Гелле выгреб из Индийского океана после авиакатастрофы
00:35 На Каспии почти не осталось осетрины. Все выловили браконьеры
00:30 Киев: борьба за взрывоопасный мусорник, - Ростислав Ищенко
00:29 В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп?
00:20 Американский "альтернативый разум" окончательно сошел с ума, - Ю.Борисов
00:09 Боевая тревога: на сей раз Путин действительно захватит Украину, - Мелинда Харинг
|Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...
00:00 24.12.2021
Кушчубеков Талантбек Чоюбекович назначен послом Кыргызстана в Венгрии.
Он родился 11 февраля 1958 года в селе Таш-Кудук Ленинпольского района Таласской области.
Реклама
Резюме Кушчубекова
Образование
- в 1982 году окончил Ташкентский государственный университет.
Профессиональная деятельность
- 1982 год - старший инспектор Уполномоченного совета по делам религий Совета министров Киргизской ССР;
- 1991 год - ведущий эксперт, затем Директор Специализированной фирмы ГКВЭС;
- 1992-1995 годы - заведующий сектором, затем заведующий отделом стран Азии и Тихого океана МИД КР;
- 1995-1996 годы - начальник Управления восточных стран МИД КР;
- 1996-1997 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;
- 1997-1998 годы - заместитель министра иностранных дел КР;
- 1998-2001 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;
- 2002-2003 годы - посол по особым поручениям, заместитель министра иностранных дел КР;
- 2003-2005 годы - первый заместитель министра иностранных дел КР;
- с 2005 года - член Совета по внешней политике.
Имеет дипломатический ранг "чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики" (2003 год).
Владеет английским и арабским языками.
Женат, 2 детей.