 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.12.2021
00:54  О чем сказал и о чем умолчал Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту
00:50  Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР, - В.Щекунских
00:48  США рядом с Каспием нашли три иранские атомные бомбы. По ним ударят из Азербайджана?
00:46  Пресс-конференция президента: "Как бы хотелось попасть в Россию Владимира Путина"
00:43  Обнуление хаосом: страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", - Александр Проханов
00:28  Египет проигнорировал миролюбивые сигналы Эрдогана, - Игорь Субботин
00:25  Пекин обвиняет Вашингтон в разжигании макккартизма, - В.Скосырев

00:00  Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...
Четверг, 23.12.2021
15:21  Турция и Большая игра в Африке, - В.Прохватилов
15:20  Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины
15:19  В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
11:01  Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
10:58  ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:56  По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"
10:53  КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова
09:32  Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев
09:06  Затяжное пике кыргызской авиации, - Александр Настаев
09:03  Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат
08:57  Танки и истребители Шойгу помогут Назарбаеву в споре с узбеками за лидерство в ЦА, - "СП"
08:10  Мирзиеев под Новый год сменил разом 5 районных хокимов
07:58  Британский суд присудил премьеру ОАЭ шейху аль-Мактуму алименты в... 730 млн долларов. За развод с бежавшей 6-й женой
07:46  КырПрез Жапаров наградил "Почетной грамотой Кыргызстана" зятя президента Узбекистана
07:28  Турция пытается усилить свои позиции в Афганистане. Чем это опасно для России, - "МК"
07:23  Этажи русской идеологии, - Сергей Казначеев
07:12  Власти Турции сыграли на лире, - "Къ"
07:08  Турция и Катар положили глаз на афганские аэропорты, - Равиль Мустафин
07:04  Европа попала в собственную газовую ловушку, - Ольга Соловьева
06:05  Министр полиции Мадагаскара Гелле выгреб из Индийского океана после авиакатастрофы
00:35  На Каспии почти не осталось осетрины. Все выловили браконьеры
00:30  Киев: борьба за взрывоопасный мусорник, - Ростислав Ищенко
00:29  В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп?
00:20  Американский "альтернативый разум" окончательно сошел с ума, - Ю.Борисов
00:09  Боевая тревога: на сей раз Путин действительно захватит Украину, - Мелинда Харинг
Среда, 22.12.2021
20:27  Против кого дружить будут: Анкара и Ереван пытаются помириться
20:24  Как Салливан распутывает иранский "гордиев узел", - С.Тарасов
20:23  "Северный поток – 2" разваливает новое правительство ФРГ
20:20  Видео с избиением школьницы всколыхнуло Казнет
20:18  Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии
20:09  В Киргизии никак не могут собрать новоизбранный Парламент. А надо ли?
16:44  Транзит власти: формула Казахстана, - Андрей Чеботарев
14:31  Таджикистан: Структурный, системный электроэнергетический кризис позади! - К.Сирожидинов
14:28  Опубликован новый обзор о жертвах насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана
12:16  КырПарламент тайно и незаконно утвердил Фархата Иминова послом в Узбекистане
12:05  В Алайских горах будет построен спецгородок для памирских кыргызов-репатриантов. Жапаров повелел
11:17  Американцы "назло России" взялись за туркменский газ, - И.Джорбенадзе
11:10  Суданские загадки. Кого и зачем свергают местные негры... не знают даже они сами, - А.Мезяев
11:07  Ковид-трибунал, или Нюрнберг-2, - В.Катасонов
10:29  Мирзиеев сказал фас. На "преследовать больших хокимов"
10:25  В Бишкеке у лидера экстремистской организации "Жайшуль Махди" изъяли пулемет
09:59  В угол поставит? Кадыров пригрозил Эрдогану после открытия памятника и парка имени Дудаева
09:55  Выпавшая в окно студентка Муштарибону Камилова неформально возглавила УзбБабдвижуху против харассмента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...
00:00 24.12.2021

Кушчубеков Талантбек Чоюбекович назначен послом Кыргызстана в Венгрии.

Он родился 11 февраля 1958 года в селе Таш-Кудук Ленинпольского района Таласской области.
Реклама

Резюме Кушчубекова

Образование

- в 1982 году окончил Ташкентский государственный университет.

Профессиональная деятельность

- 1982 год - старший инспектор Уполномоченного совета по делам религий Совета министров Киргизской ССР;

- 1991 год - ведущий эксперт, затем Директор Специализированной фирмы ГКВЭС;

- 1992-1995 годы - заведующий сектором, затем заведующий отделом стран Азии и Тихого океана МИД КР;

- 1995-1996 годы - начальник Управления восточных стран МИД КР;

- 1996-1997 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;

- 1997-1998 годы - заместитель министра иностранных дел КР;

- 1998-2001 годы - советник-посланник посольства Кыргызстана в Турции;

- 2002-2003 годы - посол по особым поручениям, заместитель министра иностранных дел КР;

- 2003-2005 годы - первый заместитель министра иностранных дел КР;

- с 2005 года - член Совета по внешней политике.

Имеет дипломатический ранг "чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики" (2003 год).

Владеет английским и арабским языками.

Женат, 2 детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640293200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года №715
- Мажилис одобрил ратификацию Договора о сотрудничестве военных ведомств Казахстана и России
- Около 75% взрослого населения РК полностью вакцинировано против коронавируса
- Необходима ускоренная модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года №910
- А. Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  