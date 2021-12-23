Умер хороший русский советский писатель Альберт Лиханов

14:25 25.12.2021 Альбе́рт Анато́льевич Лиха́нов (13 сентября 1935, Киров, РСФСР, СССР - 25 декабря 2021) - советский и российский писатель, общественный деятель; сопредседатель Союза писателей России, Председатель общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (ООБФ "РДФ"), Президент Союза общественных фондов "Международная ассоциация детских фондов" (СОФ "МАДФ"), Председатель общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", созданного указом Президента России от 6 октября 2020 года № 614.



Академик Российской академии образования (2001), академик Российской академии естественных наук (РАЕН), (1993); почетный профессор Вятского государственного педагогического университета (1995; ныне Вятский государственный гуманитарный университет), Белгородского государственного университета (2001), Московского государственного педагогического института (2008) и Московского гуманитарного университета (2015); почетный доктор Тюменского государственного университета (2006), Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (2007), японского университета "Сока" в Токио (2008), Уральского государственного университета (2009)[1] и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (2015). Член Русского интеллектуального клуба[2]. Лауреат Премии Президента Российской Федерации (2005). Лауреат Премии Правительства Российской Федерации (2009).



Родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Отец, Анатолий Николаевич, рабочий-слесарь, мать, Милица Алексеевна - медицинский лаборант. Прадед по отцовской линии, Михаил Иванович, происходил из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии, семнадцатилетним юношей участвовал в Крымской кампании 1853-1856 г., на береговых батареях С.Петербургской обороны, дослужился до полковника Малоярославского полка, вышел в отставку и поселился в Вятке.



В Кирове окончил школу, уехал в Свердловск, где в 1958 году окончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Вернувшись в Киров, работает литературным сотрудником газеты "Кировская правда". В 1960 году он становится не только свидетелем, но и участником истории, которая легла в основу повести "Благие намерения". Главный редактор газеты "Комсомольское племя" в Кирове (1961-1964). На два года уезжает в Западную Сибирь, где работает собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в Новосибирске (1964-1966), что в дальнейшем нашло отражение в повести "Паводок".



Еще в Кирове он пробует себя в литературе, первый рассказ "Шагреневая кожа" (1962) был опубликован в журнале "Юность". Почти одновременно он становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля.



Позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Потом он становится многолетним сотрудником популярного молодежного журнала "Смена" - сначала ответственным секретарем, а затем, тринадцать с лишним лет - главным редактором.



В эти годы к нему приходит литературная известность. Одну за другой "Юность" печатает его повести.



Издательство "Молодая гвардия" публикует "Избранное" в 2 томах (1976), а потом - первое собрание сочинений в 4 томах (1986-1987).



Все годы своего литературного становления А. А. Лиханов сопрягает с общественной деятельностью - избирается секретарем Союза писателей Москвы, членом Правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (СССР).



После писем Лиханова властям в 1985 и 1987 годах были приняты Постановления Правительства СССР о помощи детям-сиротам. В 1987 году по его инициативе создан Советский детский фонд имени В. И. Ленина, который в 1992 году преобразован в Международную ассоциацию детских фондов, а в 1991 году учрежден Российский детский фонд. В октябре 2020 года, в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина и по инициативе А. А. Лиханова создается новая общероссийская общественно-государственная организация "Фонд защиты детей", председателем которой также избран А. А. Лиханов.



В 1989 году писателя избирают Народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. Ему предоставляется возможность от имени СССР выразить отношение к проекту Всемирной Конвенции о правах ребенка, выступить в Третьем Главном комитете ООН при окончательном рассмотрении этого проекта и участвовать затем в торжественной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций при подписании этой Конвенции в качестве заместителя главы советской делегации (главой был Министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе).



Вернувшись из Нью-Йорка в Москву, Лиханов проводит большую работу по подготовке этого важного документа к ратификации. Верховный Совет СССР ратифицировал Конвенцию, и она вступила в силу с 13 июня 1990 года. Позже все республики, входившие в СССР, получив статус самостоятельных государств, подтвердили законность действия Конвенции о правах ребенка на своих территориях.



Также Лиханов учредил и возглавил Научно-исследовательский институт детства, создал литературный клуб "Молодость" для начинающих авторов, создал издательство "Дом", журналы "Мы" для подростков и "Трамвай" для малышей, а впоследствии - журналы "Путеводная звезда. Школьное чтение", "Божий мир", "Дитя человеческое", "Зарубежный роман". Открыл издательский, образовательный и культурный центр "Детство. Отрочество. Юность". По его инициативе в Подмосковье создан реабилитационный детский центр Международной Ассоциации детских фондов. В Белгородской области существует детский дом в райцентре Ровеньки, построенный с финансовым участием Российского детского фонда и также получивший его имя. В Кирове есть библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова. Детская библиотека имени Альберта Лиханова работает в городе Крымске Краснодарского края, а Белгородской областной детской библиотеке присвоен статус "Библиотека А. А. Лиханова".



Его произведения опубликованы в России 30-миллионным тиражом. Еще в 1979 году издательство "Молодая гвардия" выпустило "Избранное" в 2 томах. В 1986-1987 годах это же издательство тиражом в 150 тысяч экземпляров выпускает собрание сочинений в 4 томах. В 2000 году издательство "Терра" издает собрание сочинений в 6 томах. В 2005 году вышла "Библиотека "Люби и помни" в 20 книгах. А в 2010 году "Терра" издает новое собрание сочинений в 7 томах. В этом же, 2010 году, издательский, образовательный и культурный центр "Детство. Отрочество. Юность" выпустил собрание сочинений для детей и юношества Альберта Лиханова в 15 томах с цветными иллюстрациями и крупным шрифтом. В 2014-2015 годах то же издательство выпустило роман "Русские мальчики" в виде цикла из 11 широкоформатных и качественно иллюстрированных книг. В 2015 издательство "Книговек" выпустило собрание сочинений в 10 томах



В Белгородской области (с 2000 года) и в Кировской области (с 2001 года) проводятся ежегодные Лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения, в которых принимает участие множество детей, родители, педагоги, творческая интеллигенция, общественность. В Кировской области учреждена премия имени Альберта Лиханова для библиотекарей школьных, детских и сельских библиотек. Для учителей начальной школы он учредил премию имени своей первой учительницы А. Н. Тепляшиной, учившей его в годы войны и удостоенной двух орденов Ленина. По инициативе писателя ей установлена мемориальная доска. За границей России на 34 языках выпущено 126 книг писателя.



Член-корреспондент АПН СССР (1990), академик РАО (2001).



Почетный гражданин города Кирова, почетный гражданин Кировской области.



Скончался 25 декабря 2021 года[3].



Творчество

В 1962 году опубликовал в "Юности" первый рассказ "Шагреневая кожа", в 1963 выпустил историческую повесть "Да будет солнце!". Главная тема творчества Лиханова - становление характера подростка, формирование его мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых: повести "Звезды в сентябре" (1967), "Теплый дождь" (1968), трилогия "Семейные обстоятельства" (роман "Лабиринт", 1970, повести "Чистые камушки", 1967, "Обман", 1973), роман для детей младшего возраста "Мой генерал" (1975), повести "Голгофа", "Благие намерения", "Высшая мера" (1982), книга "Драматическая педагогика" (1983), дилогия романов в повестях "Русские мальчики" и "Мужская школа", повести последнего времени "Никто", "Сломанная кукла", "Слетки" и "парный портрет" трагического детства - повести "Мальчик, которому не больно" и "Девочка, которой все равно" (2009).



Первое собрание сочинений в 4 томах вышло в 1986-87 гг. ("Молодая гвардия"). В 2000 г. - в 6 томах ("Терра", Москва). В 2005 г. - "Библиотека Альберта Лиханова "Люби и помни", включившая в себя 20 нестандартно оформленных книг ("Детство. Отрочество. Юность"). В 2010 году - собрание сочинений для детей и юношества в 15 томах ("Детство. Отрочество. Юность") и собрание сочинений в 7 томах ("Книговек") в качестве приложения к журналу "Огонек".



Период созревания таланта Лиханова можно условно обозначить как 1967-1976 гг. В это время он создает такие значительные произведения, как роман "Лабиринт", повести "Чистые камушки", "Обман", "Солнечное затмение" и другие. Тема становления подрастающего поколения становится основной в его творчестве. Особое внимание писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребенка, в формировании его характера.



Лиханов написал ряд замечательных произведений о военном детстве. Военная тема в творчестве писателя приобретает особую значимость и органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных ценностях, о чести, долге, подвиге, о человеческом достоинстве. Произведения о военном детстве созданы писателем на жизненной основе - памяти о своем детстве. В них автор передает ощущение пережитого в годы Великой Отечественной войны. Публицистичность, увлеченность, правдивость - характерные черты лихановского стиля во всех литературных жанрах. Одно из наиболее драматических произведений о военном детстве - повесть "Последние холода" (1984). Эта повесть, повести "Магазин ненаглядных пособий" и "Детская библиотека", роман "Мужская школа", составляют своеобразный литературный цикл о военном детстве. Военную тему Лиханов затрагивает и в повести "Воинский эшелон", и в романе "Мой генерал". В книгах писателя чувствуется личность автора, она проявляется прежде всего в пафосе его творчества, в том, как он относится к нравственным поискам героев, к их неудержимому желанию найти самих себя, открыть в себе все самое лучшее.



1970-1990 гг. - период активной писательской деятельности Лиханова. Он публикует произведения различных жанров, обращенные к разным по возрасту читателям. Из размышлений над письмами читателей родился замысел книги о современном воспитании "Драматическая педагогика: очерки конфликтных ситуаций" (1983), которая переведена на многие языки. За эту книгу в 1987 году А. А. Лиханов был удостоен Международной премии им. Януша Корчака. Проблемам воспитания детей-сирот посвящена книга для учителей "Дети без родителей" (1987). Творчество Лиханов успешно сочетает с активной общественной деятельностью в защиту детей.



Альберт Лиханов занимает активную гражданскую позицию и борется словом писателя и делами Детского фонда за сохранение счастья в жизни каждого ребенка, за понимание взрослыми проблем молодого поколения[4].



В предисловии к книге "За малых сих" Лиханов утверждает:[5]



Не обязательно соединенные хоть в какую-либо общность - государство, клуб, семью - каждый человек, каждая отдельно взятая совесть не просто могут быть, а должны быть растворены, как окна доброго жилища, к чужой, особенно детской беде. Растворены, обращены должны мы быть к бедам чужим, и наша совесть, незримая миру энергия, именно должна быть направлена к этим бедам, чтобы выстроить незримый, но реальный мир взаимной помощи, без которой, как без чувства совести и действенного сострадания чужой беде, все мы - просто тварный мир, ничуть не отличимый от мира животного.



Фильмы

1977 - "Семейные обстоятельства", по мотивам повести "Обман". Режиссер Л. Мартынюк, автор сценария А. Лиханов; Минск, Беларусьфильм.

1979 - "Мой генерал", 2-серийный телевизионный фильм. Режиссер А. Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов; Киев, Киностудия им. А. Довженко.

1984 - "Благие намерения", по одноименной повести. Режиссер А. Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов; Киев, Киностудия им. А. Довженко.

1986 - "Карусель на базарной площади", по повести А. Лиханова "Голгофа". Режиссер Н. Стамбула, автор сценария А. Лиханов. Москва, "Мосфильм"(снимался в г. Слободском Кировской области).

1987 - "Команда 33". По мотивам повести А. Лиханова "Воинский эшелон". Режиссер Н. Гусаров, автор сценария В. Черных. Свердловск, Свердловская киностудия.

1993 - "Последние холода", по мотивам одноименной повести А. Лиханова. Режиссеры Б. Калымбетов, Б. Искаков, авторы сценария Б. Калымбетов, С. Нарымбетов, Б. Искаков. Казахстан.

Награды



Вручение Ордена Почета, 10 марта 2016 года

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (10 октября 2005 года) - за большой вклад в проведение государственной социальной политики и многолетнюю добросовестную работу[6]

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (9 сентября 2000 года) - за заслуги перед государством и многолетнюю активную общественную деятельность[7]

Орден Почета (29 января 2016 года) - за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу[8]

Орден Дружбы (7 октября 2010 года) - за многолетнюю активную общественную деятельность и развитие гуманитарного сотрудничества[9]

Орден Трудового Красного Знамени (1984)

Орден "Знак Почета" (1979)

Медаль "В память 850-летия Москвы"

Медаль "За трудовую доблесть"

Медаль "В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"

Медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали"

Медаль "Ветеран труда"

Орден "За заслуги" III степени (Украина, 19 августа 2006 года) - за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию ее исторических и современных достижений[10]

Орден Франциска Скорины (Белоруссия, 4 ноября 2015 года) - за большие заслуги в гуманитарной и благотворительной деятельности в Республике Беларусь[11]

Медаль Франциска Скорины (Белоруссия, 21 апреля 2000 года) - за большой вклад в защиту детства, помощь детям Беларуси[12]

Орден "Дружба" (Азербайджан, 11 сентября 2020 года) - за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией[13]

Орден Чести (Грузия, 1996)

Орден "Святые Кирилл и Мефодий" I степени (Болгария, 2007)

Орден Почета (Южная Осетия, 2015)

Орден Дружбы (Южная Осетия, 2010)

Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2003 год (25 января 2005 года) - за создание научно-практической разработки "Внедрение инновационной социальной технологии „Семейный детский дом" („Детский дом семейного типа")"[14]

Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2009) - за дилогию "Русские мальчики" и "Мужская школа"

Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1980) - за роман "Мой генерал" и повести "Обман" и "Солнечное затмение"

Премия Ленинского комсомола (1976) - за книги для детей "Музыка", "Семейные обстоятельства", "Мой генерал"

Медаль Н. К. Крупской (1985) - Министерства просвещения СССР;

Международная премия имени Я. Корчака (1987) - за книгу "Драматическая педагогика" (премия была передана писателем в Польский фонд Я. Корчака)

Медаль К. Д. Ушинского (1995) - Министерства образования РФ

Международная медаль "Ecce Homo - Gloria Homini" ("Вот человек - слава человеку"), вручена 4 марта 2013 в Польше в Варшавском Королевском дворце актрисой Беатой Тышкевич и общественным деятелем Станиславом Ковальским, президентом фонда "Поспеши с помощью". Награда имеет № 2; первая медаль была вручена министру здравоохранения Польши Збигневу Релига

Российская премия Людвига Нобеля (2014) вручена 30 марта 2014 в резиденции президента РФ - Константиновском дворце в Стрельне

Конфессиональные награды

Русская православная церковь:



Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (1995 год);

Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (1999 год)[15];

Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени (2002 год)[16];

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (2005 год);

орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007 год);

орден преподобного Андрея Иконописца l степени (2015 год);

орден преподобного Сергия Радонежского I степени (2020 год).

Армянская апостольская святая церковь:



орден Святого Саака - Святого Месропа (2015 год)

Мусульманские:



орден "Аль-Фахр" II степени (2003 год);

орден "Аль-Фахр" I степени (2005 год);

орден "За заслуги"(2020 год).

Иные

Международные премии имени Максима Горького

Международная премия имени Януша Корчака

Французско-японская культурная премия имени В. Гюго (1996, Париж - Токио);)

Премия имени Кирилла и Мефодия (Болгария, 2000)

Премия "Сакура" (Япония, 2001)

Премия "Оливер" (США, 2005)

Премии имени Николая Островского (1982)

Премия Бориса Полевого (1984)

Премия имени Александра Грина (2000, первый удостоенный)

Премия "Прохоровское поле" (2003)

"Большая литературная премия России" СПР и кампании "Алмазы России" (2002) за роман "Никто" и повесть "Сломанная кукла"

Премия имени Д. Мамина-Сибиряка (2005)

Премия имени Владислава Крапивина (2006)

Премия имени Н. А. Островского (2007)

Специальная премия имени И. А. Бунина "за выдающийся вклад в русскую литературу для детей и юношества" (2008)

Международная литературная премия им. Федора Достоевского (Таллин, 2011)

Российская литературная премия им. А. И. Герцена (2012) за том социальной публицистики "За малых сих! Письма в защиту детства". Денежную часть премии писатель направил на создание мемориальной доски в здании библиотеки для детей и юношества на Орловской улице в городе Кирове, которая сейчас носит его имя, - в память о пребывании в этом историческом здании будущего императора России Александра, В. А. Жуковского, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина и других выдающихся персон;

27 сентября 2013 года в республиканском драматическом театре Республики Башкортостан Лиханову по указу президента Башкортостана Р. Хамитова вручена российская литературная Аксаковская премия

В декабре 2013 года присвоена премия "Золотой витязь" - "за выдающийся вклад в детскую литературу"

В июле 2015 года присуждена Всероссийская премия "Русский путь" имени Ф. И. Тютчева

22 февраля 2016 года решением МАС малой планете № 73638 присвоено имя Лиханов (Likhanov);

1 сентября 2016 года в академической библиотеке Санкт-Петербургского гуманитарного университета Лиханову установлен бюст (автор - академик Российской академии художеств Г. Ястребенецкий);

В 2005, 2007, 2010, 2015 и 2017 годах удостоен звания "Человек года" по версии "Российского биографического института", а в декабре 2020 года удостоен звания "Человек десятилетия (2010-2020)" в числе 43 выдающихся граждан РФ - по разделу "Общественная деятельность";

Лауреат Премии Владимира Высоцкого "Своя колея" за 2019-й год "За сохранение счастья в жизни каждого ребенка"[17];

Лауреат премии "Лучшие имена немцев России в области науки им. Бориса Раушенбаха" (2020 год);

Золотая медаль имени А. С. Пушкина "За выдающийся вклад в литературу" XI Международного Славянского литературного форума (2020 год);

Премия М. Ю. Лермонтова - "За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание - "За художественный гуманизм и следование традициям русской классики и наследия М. Ю. Лермонтова", (Тарханы, июль 2021 года). Денежную часть премии в 100000 рублей писатель передал пензенской девочке Ане Сидоровой для сложной операции на сердце в Бостоне (США), при этом Российский детский фонд, который возглавляет писатель направил более 400000 тысяч рублей на оплату девочки с родителями в Америку и обратно.

Литература

Лиханов А. А. Музыка. М.: Детская литература, 1971. 240 с.

Вальбе Р. Б. Лиханов // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9: Аббасзадэ - Яхутль. - М.: Сов. энцикл., 1978. - Стб. 487-488.

Лиханов А. Дети без родителей: книга для учителя / Альберт Лиханов.- Москва: Просвещение, 1987.- 270, [2] с.- 100000 экз.- (в пер.)

Скоробогач Т. Л. Лиханов Альберт Анатольевич // Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь. - М.: Флинта; Наука, 1997. - С. 254-256. - ISBN 5-02-011304-2.

Аннинский Л. Круг бытия Альберта Лиханова. - М.: Детство. Отрочество. Юность, 2012.

Биобиблиографический указатель "Альберт Лиханов" (подготовлен Кировской областной научной библиотекой имени А. И. Герцена). - М.: Детство. Отрочество. Юность, 2012. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640431500

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