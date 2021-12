Итоги X литературного фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum

12:55 27.12.2021 Итоги X литературного фестиваля

Open Eurasian Literary Festival & Book Forum (OEBF-2021): 10 лет успеха



В период с 15 по 19 декабря в Узбекистане впервые прошел международный литературный фестиваль Open Eurasian Literary Festival & Book Forum (OEBF), объединивший участников из 15 стран мира на площадках Ташкента и Самарканда.



Фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF), организованный Евразийской творческой гильдией (Лондон)(Eurasian Creative Guild(London)) совместно с британским издательским домом Hertfordshire Press, уже в десятый раз стал местом встречи писателей, поэтов, художников и других представителей различных направлений искусства. В этом году исполнилось 10 лет с момента основания Open Eurasian Literary Festival & Book Forum, и ровно столько же он служит площадкой выстраивания межкультурного диалога между Востоком и Западом, где творческие люди, культурные, образовательные и благотворительные организации могут обмениваться опытом. Фестиваль уже проводился в Кыргызстане, Казахстане, Таиланде, Швеции, Бельгии и Великобритании, и, впервые в своей истории, в этом году он прошел в Узбекистане. Более 130 участников (онлайн и оффлайн) из 15 стран мира в течение 5 дней в солнечном Ташкенте и Самарканде провели вместе 25 мероприятий.







Это юбилейное событие стало символом победы искусства и желания творить над страхом и замешательством пандемии. По отзывам заочных участников, они были очень расстроены, что не решились принять участие вживую. Фестиваль начался со специальной закрытой встречи участников фестиваля. Гости из таких стран, как Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Великобритания и Польша встретились в живописной галерее Human House - официальный партнер фестиваля в Ташкенте, - чтобы подробнее познакомиться с программой фестиваля.



Изюминкой вечера стал Рождественский базар, который участники смогли посетить на базе Tashkent International School (TIS), партнера фестиваля. Концерт, подготовленный школьниками, ярмарка и рождественская атмосфера стали отличным предисловием для неформальной закрытой встречи-знакомства "С друзьями здорово". Там прошли теплые душевные разговоры с горячим чаем и традиционными узбекскими угощениями. Каждому гостю была дана возможность рассказать о себе и презентовать свое творчество, после чего участники вышли в предвкушении и ожидании следующего дня.



Рабочая программа второго дня, 16 декабря, прошла на площадке партнера фестиваля Lotte City Hotel Tashkent Palace. Важным событием 2го дня фестиваля и прекрасным стартом программы стала традиционная ежегодная презентация новых книг издательства Hertfordshire Press 2021 года и произведений победителей конкурса "Open Eurasia" 2020 года. В рамках презентации участников и гостей фестиваля приветствовал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Ибрагим Юнусов. Господин Посол посетил это мероприятие, чтобы поддержать лауреата OEBF-2014 Бубайшу Арстанбекову (Кыргызстан) и подчеркнуть значимость издания ее книги "Queen Kurmanjan of the mountains" о легендарной женщине-лидере Кокандского ханства Курманджан-датка. Свою новую книгу, изданную в Лондоне, презентовал и лауреат OEBF-2019, Михаил Куницкий (Беларусь). Его детская книга "Путешествие на четырех лапах" получила очень теплые отзывы от участников и гостей фестиваля.



Молодой режиссер, студент Лондонской Киноакадемии (LFA), Тимур Ахмеджанов (Великобритания) представил русскоязычный выпуск комикса "Илиш и плетеная история", созданный на основе книги азербайджанского писателя Камрана Салаева, лауреата премии Марии Шевель OEBF 2018 года. Этот благотворительный проект, призванный помочь детям с аутизмом, продолжает оставаться востребованным и получает распространение и на других языках мира.



Менеджер издательства Hertfordshire Press Акнур Нуртаза также представила целый ряд литературных новинок.



1. Ежегодный литературный альманах Евразийской Творческой Гильдии "Нить 5"

2. Даниель Ахмед (Великобритания) - благотворительный комикс "The Final"

3. Ник Рован (Великобритания) - "Silk road revisited"

4. Гарет Стамп (Великобритания) - "The Egret and the Cow", "The Goat that wanted to travel"

5. Гульсифат Шахиди (Таджикистан) - "Farkhod from Navghilem"

6. Алдона Групас (Великобритания) - "A History of Lithuanian writers in the United Kingdom"

7. Сергей Белый (Украина) - "Маэстро и Муза" / "Maestro and the Muse" на английском и русском языках

8. Кристофер Джонс (Австралия) - "Meet the ‘Stans"

9. Фархат Тамендаров (Казахстан) - "Hunting Dogs"

10. Поэтический альманах "Голоса Друзей"



Ярким событием второго дня фестиваля стал творческий бенефис специального гостя, знаменитого писателя и своего рода "талисмана" фестиваля с самого первого года его проведения - Януша Леона Вишневского (Польша). Автор десятка бестселлеров общим тиражом более 2 000 000 экземпляров (и это только в России) поделился бесценным опытом и личной историей о том, как зрелый профессор университета попал на страницы Playboy и стал одним из самых читаемых авторов в Восточной Европе.



Невероятный мастер-класс "Как позволить себе творить и помочь людям увидеть результаты своего творчества?" для участников фестиваля провела Амбассадор ECG (London) в Казахстане, председатель Экспертного совета ECG (London) по бизнес-тренерству, PhD по психологии Елена Безрукова. Все участники были поставлены в нестандартные условия, откуда каждый должен был найти выход. Участники мастер-класса отметили невероятную пользу и огромное удовольствие от этого процесса.



В завершение рабочей программы 2-го дня фестиваля прошла дискуссия на тему "Как сделать мир лучше?". Исполнительный директор ECG (London) Тайна Каунис и британский издатель Марат (Марк) Ахмеджанов поделись успешным опытом проведения краудфандинговых кампаний, связанных с творческими и социальными проектами. Отдельной темой стала презентация программ развития творческой резиденции ECG HORIZONS Burabay, которая начала свою работу на берегу озера Шортанкуль (Щучье) национального парка Бурабай (Боровое) в Северном Казахстане.



Несмотря на столь насыщенную программу, все гости с нетерпением ждали церемонии официального открытия фестиваля, которая состоялась вечером того же дня, 16 декабря, в Tashkent International School. Слово для торжественного открытия было предоставлено вице-председателю ECG (London) Марату Ахмеджанову, который рассказал историю создания и развития фестиваля, а также подчеркнул важность таких мероприятий для выстраивания культурных мостов между странами. С приветствием к участниками фестиваля обратилась и директор Британского Совета по культуре в Узбекистане Дениз Воддингхем. Далее гостей поприветствовали директор TIS Билл Краловец и почетный гость фестиваля Януш Леон Вишневский. Также хочется отметить поддержку церемонии со стороны партнеров фестиваля - Фонда Шарафа Рашидова в лице председателя правления Якубова Искандера Санджаровича и главного консультанта Муминова Камала Мусаевича. В рамках церемонии открытия с приветственным словом также выступили все официальные участники, презентовав себя и свои проекты. Почетными гостями стали представители Посольств Великобритании, Польши и Кыргызстана, университета Вебстер, Сульжина Ирина Владимировна, координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, руководитель Польского культурного центра "Swietlica Polska" Олег Скуридин, и другие.



Всем гостям церемонии был представлен праздничный концерт, который открыла юная ученица TIS, лауреат международных конкурсов Софи Сингх Гилл (Sophie Singh Gill). Также в концерте участвовали другие замечательные исполнители и творческие коллективы Ташкента: Государственная Консерватория Узбекистана (Рахмонов Асатилла, Тошпулатов Санобар, Махмуджонова Мафтуна, Камолова Хулкарой, Хабибуллаева Севара), Институт Узбекского Национального Музыкального Искусства имени Юнуса Раджаби (Зияева Маликахон, Махмудова Фарангиз, Абдурашидова Дилрабо, Сабирова Ирода, Содирбоева Нилуфар, Азамова Дилнавоз, Тургунова Гулсанам), Польский культурный центр "Swietlica Polska" (Денис Сотников).



Партнер фестиваля, отель Courtyard by Marriott (Ташкент) стал ключевой площадкой третьего фестивального дня 17 декабря. Рабочую программу открыла презентация фильма и проектов Научно-Медицинского Общества (НМО Казахстан), в ходе которой коллеги рассказали о своем уникальном опыте арт-терапии и творческих проектах, призванных помочь детям с онкологией и их близким, а также пояснили, почему исследовательской медицинской организации так важно быть корпоративным членом ECG (London), и какие возможности это открывает для детей и сотрудников.



Изюминкой ташкентской программы стала дискуссия участников фестиваля и прессы на тему "Культурные мосты", где основными спикерами стали Марат Ахмеджанов, Елена Бослер-Гусева, Елена Безрукова, Януш Вишневский и Тайна Каунис. В рамках беседы были затронуты такие важные вопросы, как реформа узбекского языка и снижение уровня чтения в разных странах среди читателей до 35 лет. Содержательная беседа не оставила равнодушным никого из участников и зрителей.



Ташкентская киношкола для молодежи "Focus School" пригласила уроженца города Чирчика (Узбекистан) Тимура Ахмеджанова из Великобритании поделиться опытом поступления и учебы в престижной Лондонской Киноакадемии.



Величественный Самарканд принял делегатов фестиваля 18-19 декабря почти летним теплом и невероятной архитектурой. Шикарный отель "Бек Самарканд", партнер фестиваля, стал местом где прошла самая сакральная часть фестиваля. Марафон "Голоса Евразии", традиционно проходящий в рамках OEBF каждый год, объединил как очных, так и заочных участников фестиваля и позволил им почитать свои произведения и немного рассказать о себе.



Ежегодное отчетное собрание исполкома Евразийском Творческой Гильдии (Лондон) было традиционному подведению итогов года, а также оглашению результатов выборов в основные органы Гильдии на 2022 год.

Так, по результатам электронного голосования председателем ECG (London) на 2022 год избран Гарет Стамп, Великобритания.

По результатам электронного голосования и решению исполкома ECG (London) избран следующий состав Консультативного совета:

Елена Асланян, Армения

Алдона Групас, Великобритания

Анатолий Лобов, Грузия

Виктория Левин, Израиль

Уоррен Виллс, Австралия

Елена Безрукова, Казахстан

Азим Акматов, Кыргызстан

Сурия Есентаева, Казахстан

Бахтыгуль Маханбетова, Казахстан

Анастасия Кузьмичева, Беларусь

Алина Мосейкина, Кипр

Марина Подлесная, Молдова

Джонатан Кампион, Великобритания

Оксана Жукова, Крым

Натали Бейс, Великобритания



Избрание исполкомов Экспертных советов на 2022 год:

Экспертный совет по Поэзии

Председатель - Михаил Ананов

Исполком - Виктория Левин, Сагын Беркиналиева



Экспертный совет по Художественной литературе

Председатель - Елена Асланян

Исполком - Алдона Групас, Жанна Швыдкая



Экспертный совет по визуальным искусствам

Председатель - Екатерина Згурская

Исполком - Юсуф Крыкбесов, Лариса Пак



Экспертный совет по переводу

Председатель - Елена Бослер-Гусева

Исполком - Алина Мосейкина, Джонатан Кампион



Экспертный совет по бизнес-тренерству

Председатель - Елена Безрукова

Исполком - Марина Алясова, Марат Ахмеджанов



Экспертный совет по Киноиндустрии

Председатель - Майкл Сагатис

Исполком - Марат Файзуллин, Максуд Сарсембаев



Экспертный совет по Журналистике

Председатель - Оксана Жукова

Исполком - Мурат Уали, Павел Косовчич



Независимый Экспертный совет

Председатель - Джон Фарндон

Исполком - Кэролин Уолтон, Ник Рован



Вечер завершился фееричной церемонией награждения победителей международного литературного конкурса Open Eurasia. В 2021 году на конкурс было подано более 1000 заявок участниками из 53 стран мира. Церемонию традиционно провел вице-председатель ECG (London) Марат Ахмеджанов.



Победители конкурса Open Eurasia 2021 в категории "Проза":

1 место: Андрей Гродзинский (Узбекистан) - грант 7000$ от Hertfordshire Press

2 место: Алла Кречмер (Израиль) и Юлия Ганецкая (Япония)

3 место: Элен Коро (Россия) и Татьяна Жукова (Украина)



Диплом за первое место Андрею Гродзинскому вручил сам Януш Вишневский. Он пожелал автору будущих творческих успехов.



Победители конкурса Open Eurasia-2021 в категории "Малая проза":



Премия Имени Казата Акматова



1 место: Инна Чайка (Италия) - премия им. Казата Акматова (3.000 $)

2 место: Zulkhumar Kendjayeva (Узбекистан)

3 место: Михаэль Кречмер (Израиль) и Надежда Воронова (Россия)



Премию имени Казата Акматова торжественно вручил его сын Азим Акматов. Он поделился историей учреждения премии, а также той важной ролью, которую Казат Акматов сыграл в жизни Гильдии. Диплом за второе место вручила Елена Безрукова.



Победители конкурса Open Eurasia-2021 в категории "Поэзия":



1 место: Мария Мучинская (Беларусь) - премия им. Артема Дудникова (1.000$)

2 место: Леон Надин (Великобритания)

3 место: Jose Luque Montero (Испания) и Александр Казарновский (Израиль)



Премия была учреждена исполкомом Гильдии в честь молодого и талантливого поэта Артема Дудникова, Амбассадора Гильдии в Москве, уроженца Узбекистана, погибшего от COVID-19 весной 2021 года. Премию вручил Марат Ахмеджанов.



Победители конкурса Open Eurasia-2021 в категории "Перевод":



1 место: Шахризат (Казахстан) - Премия "БелРос" от Олега Нестеркова (1.000$)

2 место: Елена Бослер – Гусева (Кыргызстан)

3 место: Перисат Абдалиева (Кыргызстан)



Премию вручила переводчица и давний член Гильдии Дана Жетеева.



Победители конкурса Open Eurasia-2021 в категории "Иллюстрация":

1 место: Катерина Згурская (Россия) - Премия "Vector. Поэзия штрихов" от ассоциации "БелБренд" (1.000$)

2 место: Марина Верналис (Россия)

3 место: Эмиля Годжаева (Азербайджан)



Премию вручал Тимур Ахмеджанов.



Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории "Публицистика":

1 место: Виктория Левин (Израиль) - Премия от журнала OCA magazine (1.000$)

2 место: Вера Сытник (Россия)

3 место: Теймур Атаев (Азербайджан) и Анна Финчем (Словакия)



Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации "Детская литература":

1 место: Михаил Куницкий (Беларусь) - премия им. Марии Шевель (5.000 $)

2 место: Григорий Гачкевич (Молдова) и Элина Захарченко (Украина)

3 место: Дмитрий Карабутов (Казахстан) + Алекс Гарлев (США)



За третье место вручала Виталина Головач, за второе место Юлия Вард, за первое место - Марат Ахмеджанов.



Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации "Лучшая женская работа":

1 место: Елена Бослер – Гусева (Кыргызстан) - премия имени Марзии Закирьяновой

2 место: Виктория Неня (Украина)

3 место: Линда Смолл (Германия) и Юлия Ганецкая (Япония)



Премию вручила исполнительный директор Гильдии Тайна Каунис.



Лауреатом новой премии им. Ходжи Насреддина за лучшую работу в области сатиры (500$) стала представительница Таджикистана - Гульсифат Шахиди.



Премию Генералов от Международной Ассоциации "Генералов Мира за Мир", высшую награду Ассоциации – медаль "Голубь Мира" за лучшую работу, посвященную тематике укрепления, мира, дружбы и взаимопонимания между народами получил башкирский сатирик Масель Салимов (Россия)



Сертификатами от международной Ассоциации "Генералы мира за мир" награждены следующие лауреаты:

Вадим Курашин (Казахстан)

Бегижан Ахмедов (Кыргызстан)

Лусине Алексанян (Армения)

Наталья (Лина) Ли (Казахстан)

Муминова Динара (Южная Корея)

Юлия Ольшевская-Хаценболлер (Германия)

Майра Сулейменова (Казахстан)

Сергей Белый (Великобритания)



19 декабря в Ташкенте на базе Польского культурного Центра Узбекистана состоялась неформальная встреча со специальным гостем фестиваля, польским писателем Янушем Леоном Вишневским. Представители польского сообщества смогли задать все интересующие их вопросы касательно творчества, миграции, социализации и творческого пути автора.



Вечером, 19 декабря в отеле Courtyard by Marriott состоялось открытие необычного бара-библиотеки. Свои теплые пожелания отелю и его генеральному менеджеру Александру Баканову от лица литературного фестиваля выразили Марат Ахмеджанов, Януш Леон Вишневский, Алиаскар Фатхуллин, Тайна Каунис и Тимур Ахмеджанов.



В онлайн формате программа фестиваля включала следующие мероприятия:

16 декабря победительница Open Eurasian Literary Festival & Book Forum 2020 в категории "Детская литература" Нелли Копейкина провела презентацию своей книги "Современные русские сказки"

17 декабря прошел онлайн-марафон "Голоса Евразии" для всех участников, которые не смогли присоединиться к фестивалю очно.

18 декабря прошла встреча Экспертного совета Eurasian Creative Guild по переводам "Особенности перевода детской литературы".

19 декабря победительница Open Eurasian Literary Festival & Book Forum 2020 в категории "Лучшая женская работа" Адолина Гордон провела презентацию книги "Сага странной женщины"



ECG (London) выражает особую благодарность партнерам фестиваля: галерее Human House, Фонду Шарафа Рашидова, отелям Courtyard by Marriott, Lotte City Hotel, Orient Star и Bek Samarkand, международной школе Tashkent International School, Польскому культурному центру "Swietlica Polska", Государственной Консерватории, Институту Узбекского Национального Музыкального Искусства имени Юнуса Раджаби и Shams Turon Trans Auto.



OEBF является единственным в мире литературным фестивалем, который с 2012 способствует продвижению литературы Евразийского региона на международном уровне. Фестиваль предоставляет возможность для авторов рассказать о своем творчестве, обменяться опытом и найти единомышленников из разных стран мира для реализации совместных проектов.



Ссылка на видео тизер с фестиваля : https://www. youtube .com/watch?v=63kTRf7noiE



На данный момент идет прием заявок на 11-ый литературный конкурс "Открытая Евразия-2022".

Contacts: konkurs2022@ocamagazine.com / +44 7490 576010 (Anna Lari)



Справка:

Eurasian Creative Guild (London) - это общественное объединение, которое занимается продвижением кинематографистов, художников, поэтов, писателей, дизайнеров. Главная миссия Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) - привить любовь к творчеству, дать возможность людям прикоснуться к прекрасному, и, возможно, раскрыть новые грани своей творческой натуры.



Список авторов/ спикеров/ гостей:



Шавкат Абдулаев (Узбекистан)

Дилрабо Абдурашидова (Узбекистан)

Дилнавоз Азамова (Узбекистан)

Хилола Азиз-Кариева (Узбекистан)

Азим Акматов (Кыргызстан)

Александр Казарновский (Израиль)

Наргиза Аликулова (Узбекистан)

Бубайша Арстанбекова (Кыргызстан)

Тимур Ахмеджанов (Великобритания)

Аделя Ахмеджанова (Узбекистан)

Венера Ахмеджанова (Узбекистан)

Светлана Балакина (Узбекистан)

Нургуль Бектенбаева (Узбекистан)

Асаль Березкина (Узбекистан)

Рохатов Болтаева (Узбекистан)

Борис Бабаев (Узбекистан)

Елена Бослер-Гусева (Кыргызстан)

Андре Боузид (Италия)

Юлия Вард (Казахстан)

Александр Васильев (Узбекистан)

Мария Вдовяк (Узбекистан)

Януш Леон Вишневский (Польша)

Надежда Воронова (Узбекистан)

Виталина Головач (Беларусь)

Андрей Гродзинский (Узбекистан)

Александр Гусев (Кыргызстан)

Андрей Гусев (Кыргызстан)

Д-р Джон Грейнджер (США)

Даната Давронова (Узбекистан)

Нарпулат Джумаев (Узбекистан)

Нурлан Джумалиев (Узбекистан)

Алижон Джураев (Узбекистан)

Ассура Диканбаева (Узбекистан)

Эркинжон Душанов (Узбекистан)

Умринисо Душанова (Узбекистан)

Елбек Назаров (Узбекистан)

Нуркон Елмирзаева (Узбекистан)

Дана Жетеева (Казахстан)

Элина Захарченко (Украина)

Маликахон Зияева (Узбекистан)

Борис Зовулов (Узбекистан)

Хулкарой Камолова (Узбекистан)

Дмитрий Карабутов (Казахстан)

Илхом Кенджаев (Узбекистан)

Зулхумар Кенджаева (Узбекистан)

Жибек Кобланова (Узбекистан)

Хилола Козубаева (Узбекистан)

Михаил Куницкий (Беларусь)

Диляра Линдсей (Казахстан)

Галина Лисанская (Узбекистан)

Максим Лисенко (Узбекистан)

Светлана Лончар (Узбекистан)

Андрей Лопатин (Узбекистан)

Марат Ахмеджанов (Узбекистан)

Массимилиано Марси (Великобритания)

Эмма Марси (Великобритаия)

Зарнигор Махарова (Узбекистан)

Мафтуна Махмуджонова (Узбекистан)

Фарангиз Махмудова (Узбекистан)

Камал Муминов (Узбекистан)

Мария Мусакова (Узбекистан)

Елена Безрукова(Казахстан)

Евгения Мустафина (Узбекистан)

Мария Мучинская (Беларусь)

Нозлия Нормуродова (Узбекистан)

Шоира Орипова (Узбекистан)

Ольга Пехтелева (Узбекистан)

Толкун Пулатов (Узбекистан)

Асатилла Рахмонов (Узбекистан)

Севара Рашидова (Узбекистан)

Римма Сабирджанова (Узбекистан)

Насиба Сатыболдиева (Узбекистан)

Данил Сдитанов (Узбекистан)

Олег Скуридин (Узбекистан)

Ирода Собирова (Узбекистан)

Нилуфар Содырбоева (Узбекистан)

Денис Сотников (Узбекистан)

Майра Сулейменова (Казахстан)

Ирина Сульжина (Узбекистан)

Айсулу Тастанова (Узбекистан)

Джеймс Томас (США)

Санобар Тошпулатов (Узбекистан)

Гулсанам Тургунова (Узбекистан)

Эльвира Тухватулина (Узбекистан)

Мария Углицких (Узбекистан)

Рубен Фатхуллин (Узбекистан)

Алиаскар Фатхуллин (Узбекистан)

Севара Хабибуллаева (Узбекистан)

Рушана Халилова (Узбекистан)

Нилуфар Хамдамова (Узбекистан)

Азиза Ходжаева (Узбекистан)

Келдиер Худжайоров (Узбекистан)

Юсуфали Хужакулов (Узбекистан)

Марина Царева (Узбекистан)

Инна Чайка (Великобритания, Италия)

Ольга Чиркова (Узбекистан)

Амаль Надим Шах (Узбекистан)

Тайна Каунис (Финляндия, Россия)

Малик Шербутаев (Узбекистан)

Марина Шкробова (Верналис) (Россия)

Элен Коро (Россия)

Карина Юдина (Узбекистан)

Етибар Ягубов (Узбекистан)

Анна Лари (Великобритания, Россия)

Виктория Малюшицкая (Беларусь)

Сабина Абдыбачаева (Кыргызстан)

Акнур Нуртаза (Казахстан)

Нелли Копейкина (Россия)

Адолина Гордон (Германия)

Алекс Гарлев (США)

Гарет Стамп (Великобритания)

Алина Мосейкина (Кипр)

Марина Подлесная (Молдова)

Олеся Зайцева (Россия)

Анатолий Лобов (Грузия)

Михаил Ананов (Грузия)

Халида Ахмеджанова (Крым)

Ольга Гербер

Сайра Сеит (Кыргызстан)

Елена Ананьева (Германия)

Ариадн Мириадов (Россия)

Ирина Змановская (Россия)

Валентина Боован Куукан (Россия)

Dhananjaya Shrestha (Непал)

Татьяна Лебедева (Россия)

Виктория Неня (Украина)

Линда Смолл (Германия)

Ник Рован (Великобритания)

Гульсифат Шахиди (Таджикистан)

Алдона Групас (Великобритания)

Сергей Белый (Украина)

Кристофер Джонс (Австралия)

Фархан Тамендаров (Казахстан)

Даниель Ахмед (Великобритания)

Виктория Левин (Израиль)

Татьяна Жукова (Украина)

Алла Кретчмер (Израиль)

Михаил Кретчмер (Израиль)

Динара Муминова (Корея)

Юлия Ганецкая (Япония)

Юлия Ольшевская-Хаценбеллер (Германия)

Григорий Гачкевич (Молдова)

Линда Смолл (Германия)

Алекс Левин (США)

Лусине Алексанян (Армения)

Натали Ли (Казахстан)

Перизат Абдалиева (Кыргызстан)

Лола Сайфи (Узбекистан)

Билл Краловек (США)

Светлана Скушидкевская (Узбекистан) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640598900

