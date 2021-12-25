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Русист из Таджикистана Барно Саидова победила в международном конкурсе преподавателей русского языка Школа без границ "Русист" из Таджикистана Барно Саидова победила в международном конкурсе преподавателей русского языка "Школа без границ"
16:58 27.12.2021

23 декабря в Москве объявили победителей и лауреатов Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Школа без границ", учрежденного Министерством просвещения Российской Федерации.

В этот день состоялся второй (очный тур) конкурса, в котором были представлены девять стран Содружества. В нем приняли участие 12 финалистов первого этапа, прошедшего в дистанционном формате. Восемь педагогов представили свои проекты членам жюри и другим финалистам очно, четверо - провели онлайн-защиту своих конкурсных работ.

По итогам презентаций международное жюри определило победителей конкурса "Школа без границ". Их имена были объявлены на церемонии награждения, которая прошла в Каминном зале столичной гостиницы Garden Ring.

Победителями конкурса стали педагоги из четырех стран Содружества:
● Учитель русского языка и литературы Барно Саидова - Республика Таджикистан
● Учитель Татьяна Щербакова - Российская Федерация
● Учитель русского языка и литературы Татьяна Амбрушкевич - Республика Беларусь
● Учитель второй квалификационной категории Карине Саркисян - Республика Армения.

Принимая награду, Татьяна Амбрушкевич заявила о необходимости совместными усилиями сохранять и развивать культуру преподавания русского языка в странах Содружества и от имени всех победителей и лауреатов конкурса поблагодарила Минпросвещения России за проведение конкурса.

Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации: "Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка в странах Содружества. Мы реализуем совместные проекты, издаем учебники, проводим методическую работу, организуем мероприятия, позволяющие специалистам из разных стран обменяться опытом, получить новые знания и реализовать интересные проекты".

Конкурс фактически стал площадкой по обмену опытом: финалисты признали, что в ходе очного тура многому научились у своих коллег из других стран. Жюри отметило высокий уровень работ победителей и рекомендовало их разработки к практическому применению в методике преподавания русского языка в странах Содружества.

Конкурсные работы победителей опубликуют в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ. В сборник также войдут педагогические проекты лауреатов конкурса "Школа без границ", которых жюри отметило в рамках номинаций конкурса.

Всех финалистов конкурса наградили именными дипломами и денежными призами: победители получили по 50 тысяч рублей, лауреаты – по 20 тысяч. Но это не единственные "трофеи", которые увезут из Москвы победители и лауреаты конкурса "Школа без границ". Самым ярким результатом конкурса стал эффект общности и единодушия педагогов из разных стран - он был особо ощутим на церемонии награждения.

"Выучи русский язык", – декламировали вслед за Барно Саидовой участники церемонии, которых воодушевило ее проникновенное выступление при награждении. Этот эпизод наглядно продемонстрировал объединяющую роль русского языка как базовой ценности общей культурной традиции стран СНГ.

Справочно

Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Школа без границ" проводился в течение ноября-декабря 2021 года.

Первый этап конкурса прошел в дистанционном формате. Всего в Оргкомитет конкурса поступило 623 заявки от преподавателей русского языка из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
Второй тур конкурса состоялся в очном формате в Москве. По итогам защит конкурсных работ международное жюри определило четырех победителей и восемь лауреатов конкурса.
Каждый конкурсант получает именной сертификат участника.
Победители и лауреаты конкурса награждаются именными дипломами и денежными призами.

Учредитель Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Школа без границ" - Министерство просвещения Российской Федерации.

Официальный сайт конкурса - http://noborder-school.online/.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640613480
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