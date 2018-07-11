 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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1-м замом в Киргизский Минсельхоз посадили абсолютного "чебурашку" Алишерова
09:48 28.12.2021

Нурдин Алишеров с утра назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Кыргызстана.

АЛИШЕРОВ Нурдин Куванычбекович
[01.07.1982 - ..]
Род. в г. Фрунзе (ныне - Бишкек). Кыргыз

Окончил Американский университет в Центральной Азии в 2006 году и Международный университет Японии (город Ниигата) в 2011 году. Специальность – экономика финансов и банковского дела; специалист по международному развитию.

Трудовая деятельность:
2006-2011 годы – Министерство экономики и финансов КР, отдел анализа доходов управления анализа доходов департамента доходов; отдел международных налоговых отношений – специалист, ведущий специалист;
2011-2012 годы – Аппарат правительства КР – помощник первого вице-премьер-министра КР;
2012-2013 годы – Государственная кадровая служба КР – помощник директора;
2013-2018 годы – Государственная кадровая служба КР, отдел обучения и внешних связей – заведующий отделом.

статс-секретарь Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР (11.07.2018-

статс-секретарь министерства сельского, лесного и водного хозяйства КР (? - 12.11.2021)

с 28.12.2021 - первый заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640674080
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