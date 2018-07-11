1-м замом в Киргизский Минсельхоз посадили абсолютного "чебурашку" Алишерова

09:48 28.12.2021

Нурдин Алишеров с утра назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Кыргызстана.



АЛИШЕРОВ Нурдин Куванычбекович

[01.07.1982 - ..]

Род. в г. Фрунзе (ныне - Бишкек). Кыргыз



Окончил Американский университет в Центральной Азии в 2006 году и Международный университет Японии (город Ниигата) в 2011 году. Специальность – экономика финансов и банковского дела; специалист по международному развитию.



Трудовая деятельность:

2006-2011 годы – Министерство экономики и финансов КР, отдел анализа доходов управления анализа доходов департамента доходов; отдел международных налоговых отношений – специалист, ведущий специалист;

2011-2012 годы – Аппарат правительства КР – помощник первого вице-премьер-министра КР;

2012-2013 годы – Государственная кадровая служба КР – помощник директора;

2013-2018 годы – Государственная кадровая служба КР, отдел обучения и внешних связей – заведующий отделом.



статс-секретарь Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР (11.07.2018-



статс-секретарь министерства сельского, лесного и водного хозяйства КР (? - 12.11.2021)



с 28.12.2021 - первый заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана.