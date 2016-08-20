|Новым спикером КырПарламента избран Талант Мамытов, уже бывший им в 2020-21 гг.
17:43 29.12.2021
Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша. Решение принято сегодня на заседании.
В голосовании участвовали 87 нардепов.
За Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата, за Адахана Мадумарова - 10.
Против всех отдали 14 голосов.
Напомним, Талант Мамытов был избран спикером VI созыва Жогорку Кенеша 4 ноября 2020 года.
-------------------------
МАМЫТОВ Талант Турдумаматович
/ /
[14.03.1976 - ..]
Род. в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Кыргыз
1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.
1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.
трудовая деятельность:
2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.
2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.
2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.
2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.
2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.
Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.
2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.
2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.
С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".
С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.
С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша
3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Прламента. 4 окт. 2012 г. задержан в связи с этим ГКНБ.
3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.
29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.
почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.
С 2015 - 11.2021 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",
+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области
19.08.2020 - 10.2020 - на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва, итоги выборов отменены как сфальсифицированные.
с 4.11.2020 - 28.10.2021 - торага (председатель) Жогорку Кенеша 6 созыва.
с 14.11.2020 - и.о. Президента и премьер-министра КР
мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.
отец Таланта Мамытова получил кредит в размере 250 тысяч долларов от "АзияУниверсалБанка" и не смог его вернуть. Во время беседы с журналистами Мамытов заявил, что кредит полностью погашен.
"Это произошло до 2010 года. Мой отец получил кредит как бизнесмен, затем начались июньские события 2010 года, и бизнесу был нанесен большой ущерб. Меня преследовали, потому что я был на стороне оппозиции. После дело было урегулировано в суде. Кредит был выплачен", - сказал Мамытов.