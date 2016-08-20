Новым спикером КырПарламента избран Талант Мамытов, уже бывший им в 2020-21 гг.

17:43 29.12.2021

Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша. Решение принято сегодня на заседании.



В голосовании участвовали 87 нардепов.



За Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата, за Адахана Мадумарова - 10.



Против всех отдали 14 голосов.



Напомним, Талант Мамытов был избран спикером VI созыва Жогорку Кенеша 4 ноября 2020 года.



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МАМЫТОВ Талант Турдумаматович

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[14.03.1976 - ..]

Род. в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Кыргыз



1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.



1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.



трудовая деятельность:



2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.

2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.

2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.

2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.

2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.

Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.

2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.

2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.



С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".

С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.

С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша



3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Прламента. 4 окт. 2012 г. задержан в связи с этим ГКНБ.



3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.



29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.



почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.



С 2015 - 11.2021 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",



+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области



19.08.2020 - 10.2020 - на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва, итоги выборов отменены как сфальсифицированные.



с 4.11.2020 - 28.10.2021 - торага (председатель) Жогорку Кенеша 6 созыва.



с 14.11.2020 - и.о. Президента и премьер-министра КР



мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.



отец Таланта Мамытова получил кредит в размере 250 тысяч долларов от "АзияУниверсалБанка" и не смог его вернуть. Во время беседы с журналистами Мамытов заявил, что кредит полностью погашен.



"Это произошло до 2010 года. Мой отец получил кредит как бизнесмен, затем начались июньские события 2010 года, и бизнесу был нанесен большой ущерб. Меня преследовали, потому что я был на стороне оппозиции. После дело было урегулировано в суде. Кредит был выплачен", - сказал Мамытов.