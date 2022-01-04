 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.01.2022
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00:33  "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30  В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25  В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20  В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19  Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
00:18  Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев

00:05  Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
00:04  Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов
00:03  В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев
00:02  2022-й станет годом нестабильности без революции, - Тимофей Бордачев
00:01  Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:00  В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов
Вторник, 04.01.2022
23:16  В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:02  В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики. Их пытаются разогнать светошумовыми гранатами
22:00  В Казахстане недоступен ряд мессенджеров
21:46  "Власть не падет...", - казпрез Токаев выступил с обращением к восставшим/народу
21:38  КазМитингующие в Актау требуют переговоров лично с президентом Токаевым
20:29  CentralAsia: В каких городах Казахстана идут митинги? Карта
20:26  Протестующие в Казахстане приступили к штурму акиматов и бьют акимов (видео)
16:51  Митингующие в Атырау прорвали оцепление и перекрывают дороги
16:36  Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
16:31  Нефтянки Тенгиза поддержали протестующих в ЗапКазахстане своей демонстрацией (видео)
16:28  А теперь послушаем начальника транспортного цеха... Токаев провел совещание по беспорядкам
16:20  Хамаб. Перестрелка на туркмено-афганской границе
16:11  Лидеры народного бунта в Западном Казахстане создали свой "штаб"
16:07  Пьяный в зюзю аким западно-казахстанского Форт-Шевченко Азербаев пытается что-то промяукать народу
12:50  Стриптиз на тое шокировал не только гостей, но и Казнет (видео)
12:47  Газовые вызовы. Германия балансирует на грани, - А.Поплавский
12:46  Петр Своик: Казахская идеология устарела для нового политического цикла
10:34  Талибы у власти. Что дальше? (сценарии)
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09:33  Ближний Восток становится вызывающе неконфликтным, - М.Беленькая
09:27  Дотянет ли Украина до следующих выборов? - А.Халдей
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08:50  В Киргизии вырубили 5 (лишних?) телеканалов
08:23  Проект "Америка": Война на независимость США была фикцией (история), - Иван Рыбин
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Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:01 05.01.2022

Союзное государство или смерть!

Кирилл Фролов

Не все спокойно на Белой Руси -
Лоббисты ЕС, "коллективный Макей" , еще сильны.
Антихрстианский закон о семейно - бытовом насилии принят . Соответствующие ему поправки в Конституцию еще можно отменить.
В России этот адский законопроект заблокировали, ибо велико Православное Сопротивление "евросодому" и глобализму.
Вывод очевиден.
Белая Русь сама не устоит.
Прозападные силы слишком сильны, уличная оппозиция - это пешки . "Ферзи" остались , они торпедируют признание российского Крыма, торгуют с киевсими нацистами, успешно проталкивают антихристианские законы": https://t.me/alexey_talai/677

Выход только один - форсированная политическая интеграция Союзного государства, соответствующие конституционные
поправки на Белой и Московской Руси.
Это позволит демаргинализовать патриотические силы, сорвать либеральный глобалистский реванш и в Минске , и в Москве .

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641330060
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