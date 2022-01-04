|Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:01 05.01.2022
Союзное государство или смерть!
Кирилл Фролов
Не все спокойно на Белой Руси -
Лоббисты ЕС, "коллективный Макей" , еще сильны.
Антихрстианский закон о семейно - бытовом насилии принят . Соответствующие ему поправки в Конституцию еще можно отменить.
В России этот адский законопроект заблокировали, ибо велико Православное Сопротивление "евросодому" и глобализму.
Вывод очевиден.
Белая Русь сама не устоит.
Прозападные силы слишком сильны, уличная оппозиция - это пешки . "Ферзи" остались , они торпедируют признание российского Крыма, торгуют с киевсими нацистами, успешно проталкивают антихристианские законы": https://t.me/alexey_talai/677
Выход только один - форсированная политическая интеграция Союзного государства, соответствующие конституционные
поправки на Белой и Московской Руси.
Это позволит демаргинализовать патриотические силы, сорвать либеральный глобалистский реванш и в Минске , и в Москве .