Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов

00:01 05.01.2022

Союзное государство или смерть!



Кирилл Фролов



Не все спокойно на Белой Руси -

Лоббисты ЕС, "коллективный Макей" , еще сильны.

Антихрстианский закон о семейно - бытовом насилии принят . Соответствующие ему поправки в Конституцию еще можно отменить.

В России этот адский законопроект заблокировали, ибо велико Православное Сопротивление "евросодому" и глобализму.

Вывод очевиден.

Белая Русь сама не устоит.

Прозападные силы слишком сильны, уличная оппозиция - это пешки . "Ферзи" остались , они торпедируют признание российского Крыма, торгуют с киевсими нацистами, успешно проталкивают антихристианские законы": https://t.me/alexey_talai/677



Выход только один - форсированная политическая интеграция Союзного государства, соответствующие конституционные

поправки на Белой и Московской Руси.

Это позволит демаргинализовать патриотические силы, сорвать либеральный глобалистский реванш и в Минске , и в Москве .