Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин

08:40 05.01.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по последним событиям в Казахстане.



Вопрос - Январское восстание..., что это было? Неожиданно, резко, без серьезных поводов...



В.Х. - Особых поводов по итогам 35-летнего правления Елбасы и не надо. До-хозяйствовали. Завел страну в пещеру махрового трайбализма и теперь, как индеец Джо скребется оттуда наружу сломанным ножом. Январское восстание - это закономерный исход, точнее конец, полный тупик, кабздец Казахстанскому транзиту.

Дуумвиратная модель управления крайне малоэффективна вообще, а в трайбалистических обществах - в особенности.

Окончательно запутывает нити управления, порождает полную безответственность, гипер-разбухание аппарата и насыщение

его сверх всяких пределов всевозможным кадровым балластом. Никто ни за что не отвечает. Старый библиофил имитирует передачу полномочий, но на деле все рычаги и потоки насквозь коррумпированной семейной экономики текут только в нужное ему офшорное русло. Токаев - не орел, не боец и вообще Никто... Говорящая кукла. Так что особых поводов бунту в Казахстане не надо - народ дозрел. Жить - обгладывая кости, оставшиеся от затянувшегося елбасиного семейного тоя, никто больше не хочет, не может да и не хватает на всех этих костей. Семья высосала из страны соки. Дракула отдыхает, Дарига празднует. Страна работает на британских шлюх принца Тима, женевские цветники Динары, прожекты Алиюши и т.д. и т.п. по списку оглоедов на семейном фото.



Вопрос. - Токаев обвинил во всех провалах экономики правительство Мамина и отправил его в отставку...



В.Х. - Что из Мамина премьер, как из боцмана - балерина, было ясно изначально. Специально назначали и ставили едва ли не самого бесталанного, по принципу - надежный малый, на себя одеяла не потянет, лишнего не возьмет, против линии партии вякать не будет... Доигрались.



Вопрос. - Врид премьера стал Алихан Смаилов. Его будущее...



В.Х. - У него нет будущего. Это бледная копия Мамина - статистик и спец в прикладной математике. Реального знания экономики и просто жизни за окном госрезиденций - никакого. Страшно далеки они от народа. Промежуточная фигура, прокладка, пока библиофил на семейном совете удумает кого еще дернуть в почетное кресло. По-любому, 13-му премьеру будет ой как не сладко.

Это будет уже другой Казахстан - фанерный домик мнимого Елба-благополучия подгнил и рухнул окончательно и бесповоротно.



Вопрос - Сейчас ситуация вроде как успокаивается...



В.Х. - Надолго ли? Январь показал, что даже огромные расстояния в наш IT-век - не преграда. Соил народной войны поднялся, уличные Просперо и жанаозенские Тибулы отступили, утирая рукавом драной спецовки, юшку из носа, но Режим Двух Толстяков-геронтократов - обречен. Елбасы надо срочно что-то менять, перестраивать свою карамельную фабрику, а сил на это уже нет. Окружил себя Мамиными, все вокруг - Папины...



Вопрос. Ну почему же, вот оперативно сегодн назначен новым Госсекретарем молодой перспективный политолог Ерлан Карин...



В.Х. - Карин, даже в сравнении с своим предшественником Кушербаевым - щенок пекинеса рядом с алабаем. Беда в том, что молодые политологи, как класс, как поросль казахстанской политики - это не просто дети старой номенклатуры, а изначально - обслуга и прислуга режима. Их изощренный ум креативит в придворных интригах и написании разного рода методичек по "рухани", самостоятельно мыслить, а главное - делать что-то полезное, они не могут. Никогда этим не занимались. Не приучены. Портфеленосцы и почетные сокольничие ханского двора

Мажор - сын мажора... Ежики в тумане... Лошадка - ау... Главное - не потерять хвостик мысли родного и всенародно любимого Вождя...



Вопрос - Региональный расклад. Бунт пришел с Запада...



В.Х. - Намекаете на адайцев как носителей особого духа свободы... Отчасти оно так, но Запад - самый вопиющий регион в плане социальных противоречий и наглядной агитации социальной несправдливости. Люди - в бытовках, греясь у печек-буржуек качают золотой газ и нефть в трубу. Жиреют чинуши - кругом нищебродь. Как это. Здесь любой казах станет адайцем. Вдобавок да - нация полностью не сложилась, не вызрела исторически, элементы регионального сепаратизма есть и нарастают в критических ситуациях. Но интересно и поразительно - как быстро огонь мятежа занялся в Алматы, на родине, так сказать, главных героев - Отцов-соправителей. Достало даже своих сородичей все это кумовство и аппаратное блядство... Я уже писал про кровать члена Семьи Елбасы как единственную реальную форму социального лифта в Казахстане. Полный застой - умственный, физический, мозга, региональных конечностей. Отек жиром, отрыв от реальности. Беспробудный сон, лень, хотелки токалок, писк елбасят... Какое уж тут государственное управление, социальная политика - голову морочат друг друга цифровизацией мозга и прочими кластерами бустеров. Небожители светлой степной дороги...



Вопрос. - К итогам... Скоро грянет буря?



В.Х. - Обязательно. Всенепременно и иного не дано. Режим умирает, но Семья большая и она не выпустит из когтистых лап столь лакомый кусок обитаемой территории. Попытки мимикрии Семейной власти ее не спасут - все эти фейковые парламенты, ассамблеи народа, идеологические "дороги в никуда" - песок и дым. Сам же аппарат тихо саботирует и партизански пакостит - хочет порулить, а ничего не может, не тем шапрашты деланы, мордами не вышли.

А простому человеку вообще - абсолютно по-хрену и нечего терять. Нищаем-с. Голодаем-с.

Хмурое утро пост-погромного елбасизма... Народ тихо звереет и копит силы. Власть копит броневечки и "черемуху".

Ждем следующую серию. В том же месте, в любой час...



Записала

Валерия Андреева



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комменты:



10:34 05.01.2022 Амангельды | 2a00:1370:8125:521f:d501:b7d5:acb8:5f9 [x]

Еще Михаил Пришвин, в своем рассказе про казахское общество, "Черный Араб" заметил краеугольное свойство казахского общества.



Да. Да. На самом верху казы кушают, жирным бараниной закусывая.

Покусав самые лакомые куски отдают нижнему слою сословий.

Они, служивый пояс (каста), поев то что им положено бросают недогрызанные кости работягам "кара-суек".



Пусть так и останется как есть. Обычаи казахские пересилили современные принципы функционирования экономики крупных Государств.



Предлагаем предлагать всякую помощь казахам желающим жить и трудиться в соседнем Уральском-Экономическом-Кластере.



Сбежать от традиционного Общества Казахского это тоже обычий, само-собой оправданный. Толковым казахам не-вписавшихся в Казахскую Пирамиду кормовой базы ... всегда было куда уйти и чем заняться.



Всей своей семьей переехать в соседний Уральский-Экономический-Кластер России.



Даже топонимы напоминают "Побег в Россию" город Кыштым.

Даже поговорка казахская: "Мен кыштым в Кыштым", то есть "Я убежал в Убегайку" (Кыштым значит сбежал, бросил все ноги-в-руки и бежать .. где-то так).



Такие дела, брат.