Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?

17:31 05.01.2022

По поступившим в редакцию ЦентрАзии сведениям, требующим подтверждения, Елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с членами семьи покинул страну на борту российского самолета. Борт держит курс на Москву. Подробности выясняются.