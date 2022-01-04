|19:32 "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02 В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58 Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45 Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41 КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау
18:31 Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28 Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31 Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30 ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27 Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05 В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44 Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28 Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42 В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12 Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09 Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
11:48 В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"
11:32 Кыргызского дуумвира - Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева госпитализировали "с пневмонией"... Закусывать надо
10:33 Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены
09:50 Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)
08:57 Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:40 Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин
08:36 Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31 Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:52 Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!
07:50 Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область
07:34 В Алматы ввели бронетехнику
00:40 Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33 "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30 В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25 В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20 В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19 Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
00:18 Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев
00:05 Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
00:04 Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов
00:03 В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев
00:02 2022-й станет годом нестабильности без революции, - Тимофей Бордачев
00:01 Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:00 В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов
|Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:31 05.01.2022
По поступившим в редакцию ЦентрАзии сведениям, требующим подтверждения, Елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с членами семьи покинул страну на борту российского самолета. Борт держит курс на Москву. Подробности выясняются.