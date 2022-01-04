Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин

21:11 05.01.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по текущей ситуации в Казахстане (продолжение)



Вопрос. - Ситуация не стабилизируется. Алматы в огне. Идут новости из регионов о штурме местных акиматов, забастовал Балхаш, в Талды-Кургане крушат памятники ненавистному тирану. Как-то все тревожно и час от часу тревожнее.



В.Х. - Да, казахи народ такой - степной, кочевники, номады. Хорошо понимают только крепкую силу, а власть ответила нежными

снежками - посланный в Актау во главе примирительной комиссии вице-премьер Тугжанов начал сходу удовлетворять все требования.

Аппетиты бунтарей разу выросли, никто не ловит, ни за что не сажают. Лепота - громи лавки, пей огненную воду и "Алга" на акимат - вместо Елки и петард, жечь здания всегда забавней и увлекательней - можно на память, что-нибудь принести... Плюс и сам Токаев, прав аналитик Мендкович - отставка премьера сыграла на руку инсургентам показав хлипкость властной вертикали. Елбасы забился куда-то как мышь. Токаевские устрашилки - никого не страшат. Войска в Алматы ввели, а приказа на жесткий "контакт" нет. Бойцы поигрались в снежки и разбежались греться. Потеха! Жги - не хочу.



Вопрос, - А почему КазВласти, вообще, так вяло сопротивляются. У них же там вроде как и армия есть и Нацгвардия в МВД...



В.Х. - Хороший вопрос. Издержки двоевластия. Старый аксакал отдал вожжи, но оставил у себя всю конскую сбрую. И поскакали по пням каретой... Токаеву совершенно не на кого опереться среди силовиков. У него там банально нет своих людей. Глава МВД - сородич Елбасы шапраштун Тургумбаев - несмотря на то что остепенный кандидат или даже доктор наук, человек,

мягко скажем - неширокого кругозора, верный цепной пес режима, карьерой обязан исключительно родственными связями - папенька его, как положено знатному

шапраштуну, всю жизнь протирал штаны в чиновниках Администрации Елбасы. Исполнительный, безынициативный, нерешительный, трусливый и просто бестолковый.

Никакого авторитета в родном ведомстве нет. Кто будет выполнять его приказы? - Никто.

Командующий нацгвардией (она же - внутренние войска) Руслан Жаксылыков - тоже, какое совпадение - шапрашты, тоже как-то слишком быстро проскакал

положенные ступеньки, особенно пока служил в Чимкенте и окрестностях, генералом стал в 37 лет. Бывает. Имел хорошие отзывы как бравый командир до уровня бригады,

но за те почти 15 лет, что он верховодит в ВВ настолько оброс липкими "семейными" связями, весь, как в паутине. Нынче он - генерал-барин, говорит - через губу,

указания дает - как Наполеон при Ватерлоо, только треуголки не хватает. Приказ открыть огонь он отдать может, но будут ли выполнять его приказ - не уверен.

Министр обороны Бектанов - северный "аргын", хорошо хоть, в отличие от предшественника - вообще военный, а не "пиджак". Выслуга, вроде, нормальная,

по молодости - десантник, затем - штабист, но никакого опыта работы в кризисных ситуациях, тем более - боевых. Последние годы (десятилетия) чисто кабинетный стратег,

мало-известный и мало-популярный даже в войсках. Весь какой-то тихий и незаметный, тщательно закамуфлированный. Способен ли он на Поступок, на Подвиг - вряд ли,

полагаю, постарается отсидеться с войсками в окопах, типа - армия вне политики. Политики должны сами решить... Отморозится он в самый нужный момент, пропадет куда-нибудь и

телефон отключит.

Глава КНБ - Карим Масимов - уйгур, перекрасившийся в казаха, хитрющий лис и интриган, давно уже копавший под Елбасы, но при этом совершенно незаменимый его наушник

и собиратель компромата для шефа. Поверенный во всех грязных делах. Изворотлив, ловок, пронырлив, креативен. Всю жизнь его обвиняли в работе на китайские спецслужбы -

как с гуся вода. За кого он? Пес его знает. Совершенно не удивлюсь если спустя некоторое время выяснится, что сам же он и организовывал, прямо или косвенно,

повстанцев. Не даром Токаев 5 числа судорожно приставил к нему первым замом своего "мидовского кадра" - Мурата Нуртлеу. Увы, но Нуртлеу в роли подавителя восстаний

- фигура смешная и негодная, каска с косичками, заклинатель змей.

Другой "выдвиженец" последних суток Госсекретарь Карин - идеологический чепушило, голимый нацик в европейских одеждах, карьерист до мозга костей,

всю жизнь питавшийся этими самыми костями

с барского стола елбасиноидов (Дариги Нурсултановны) и сочинявший оды, панегирики и прочую псевдо-ученую бредь.

Он даже более смешен в новой должности, чем Маулен Ашимбаев - спикер Сената (третье лицо в государстве) - опоры токаевского режима. С такими опорами -

только в упор лежа.

С тем же успехом на эти должности можно назначать пингвинов.

Про нового врио премьера даже говорить не буду - он того не заслуживает, карикатурная фигура, верно и преданно обслуживал финансовые интересы Семьи,

сам скопил немалый капитал, не особо стесняясь совмещал госслужбу с владением офшорками на Кипре и в Люксембрге (как еще года 3-4 назад расследовали местные СМИ).

Кстати, приятельствоваший и встречавшийся в своих заграничных вояжах с "обиженными" олигархами - Аблязовым и пр. "заговорщиками".

За кого он играет? Классический - слуга двух господ, Труффальдино, слиняет тихой сапой в свое Бергамо ближайшим бизнес-джетом только его и видели.

Такова суровая окопная правда.

Воевать Токаеву есть против кого, но совершенно не с кем подниматься в атаку...



Вопрос. - Интересную мысль высказал росгеополитик Дугин - надо защищать русских в Казахстане. А как?



В.Х. - Стихия народной бузы такова, что в победном угаре из толпы полезет наружу все самое дикое, аульное, мамбетское. Плюс холод и алкоголь. Дикая смесь. "Коктейль Токаева". Их если сразу не остановить, не остановили - потом в рамки не загонишь. Возможна большая кровь. Это страшно. Пока бузят, в основном казахские регионы - Запад, Юг... Алмату за последние годы уже так плотно национализировали, что она тоже скорее - большой Чимкент теперь... Русские - Караганда, Усть-Каман, Петропавловск - вообще молчат. Включились только Павлодар и Кустанай, но коль пошла такая пьянка - режь последний огурец. Казахское национальное мордобитие завсегда чревато национальными эксцессами. Русские погромы возможны. В этих условиях

хорошо бы Кремлю выйти из застолья и провести пару-тройку мобилизационных мероприятий. Ситуация может развиваться стремительно и обрушить соседнее ЕлбаЦарствие в мелкий хлам. Спасать режим - глупейшая глупость, а ввод войск в русскоязычные города - вполне возможная мера стабилизации ситуации.

Только действовать надо решительно, не оглядываясь на Запад и Восток и не прикармливая продажных местных горе-чиновников - закрывать за ненадобностью все эти акиматы и маслихаты

(какие еще не догорят). Прошляпив уникальную возможность на Украине - относительно бескровно и безболезненно решить вопрос защиты русских соотечественников, можно в Казахстане эффективно реваншировать за все. Крепко прошпилить Запад Южно-Сибирским мега-проектом. Хватит ли Кремлю ума? Будем посмотреть. Главное - надо твердо и четко понимать - Токаев нам никакой не союзник, а прямой ставленник и формальный глава криминально-семейной клано-кратии "елбасоидов", последовательный строитель нациковского этнократического государства. Другой вопрос, что идущие ему на смену шайтаны и демоны, могут быть еще более отъявленным злом. А , возможно, мы вообще заглядываем сегодня в глаза бездне кочевого Хаоса...



Записала Валерия Андреева