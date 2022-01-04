 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.01.2022
21:37  Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:11  Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
19:32  "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02  В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58  Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45  Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41  КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау

18:31  Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28  Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31  Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30  ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27  Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05  В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44  Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28  Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42  В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12  Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09  Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
11:48  В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"
11:32  Кыргызского дуумвира - Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева госпитализировали "с пневмонией"... Закусывать надо
10:33  Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены
09:50  Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)
08:57  Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:40  Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин
08:36  Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31  Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:52  Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!
07:50  Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область
07:34  В Алматы ввели бронетехнику
00:40  Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33  "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30  В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25  В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20  В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19  Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
00:18  Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев
00:05  Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
00:04  Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов
00:03  В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев
00:02  2022-й станет годом нестабильности без революции, - Тимофей Бордачев
00:01  Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:00  В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов
Вторник, 04.01.2022
23:16  В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:02  В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики. Их пытаются разогнать светошумовыми гранатами
22:00  В Казахстане недоступен ряд мессенджеров
21:46  "Власть не падет...", - казпрез Токаев выступил с обращением к восставшим/народу
21:38  КазМитингующие в Актау требуют переговоров лично с президентом Токаевым
20:29  CentralAsia: В каких городах Казахстана идут митинги? Карта
20:26  Протестующие в Казахстане приступили к штурму акиматов и бьют акимов (видео)
16:51  Митингующие в Атырау прорвали оцепление и перекрывают дороги
16:36  Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
21:11 05.01.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по текущей ситуации в Казахстане (продолжение)

Вопрос. - Ситуация не стабилизируется. Алматы в огне. Идут новости из регионов о штурме местных акиматов, забастовал Балхаш, в Талды-Кургане крушат памятники ненавистному тирану. Как-то все тревожно и час от часу тревожнее.

В.Х. - Да, казахи народ такой - степной, кочевники, номады. Хорошо понимают только крепкую силу, а власть ответила нежными
снежками - посланный в Актау во главе примирительной комиссии вице-премьер Тугжанов начал сходу удовлетворять все требования.
Аппетиты бунтарей разу выросли, никто не ловит, ни за что не сажают. Лепота - громи лавки, пей огненную воду и "Алга" на акимат - вместо Елки и петард, жечь здания всегда забавней и увлекательней - можно на память, что-нибудь принести... Плюс и сам Токаев, прав аналитик Мендкович - отставка премьера сыграла на руку инсургентам показав хлипкость властной вертикали. Елбасы забился куда-то как мышь. Токаевские устрашилки - никого не страшат. Войска в Алматы ввели, а приказа на жесткий "контакт" нет. Бойцы поигрались в снежки и разбежались греться. Потеха! Жги - не хочу.

Вопрос, - А почему КазВласти, вообще, так вяло сопротивляются. У них же там вроде как и армия есть и Нацгвардия в МВД...

В.Х. - Хороший вопрос. Издержки двоевластия. Старый аксакал отдал вожжи, но оставил у себя всю конскую сбрую. И поскакали по пням каретой... Токаеву совершенно не на кого опереться среди силовиков. У него там банально нет своих людей. Глава МВД - сородич Елбасы шапраштун Тургумбаев - несмотря на то что остепенный кандидат или даже доктор наук, человек,
мягко скажем - неширокого кругозора, верный цепной пес режима, карьерой обязан исключительно родственными связями - папенька его, как положено знатному
шапраштуну, всю жизнь протирал штаны в чиновниках Администрации Елбасы. Исполнительный, безынициативный, нерешительный, трусливый и просто бестолковый.
Никакого авторитета в родном ведомстве нет. Кто будет выполнять его приказы? - Никто.
Командующий нацгвардией (она же - внутренние войска) Руслан Жаксылыков - тоже, какое совпадение - шапрашты, тоже как-то слишком быстро проскакал
положенные ступеньки, особенно пока служил в Чимкенте и окрестностях, генералом стал в 37 лет. Бывает. Имел хорошие отзывы как бравый командир до уровня бригады,
но за те почти 15 лет, что он верховодит в ВВ настолько оброс липкими "семейными" связями, весь, как в паутине. Нынче он - генерал-барин, говорит - через губу,
указания дает - как Наполеон при Ватерлоо, только треуголки не хватает. Приказ открыть огонь он отдать может, но будут ли выполнять его приказ - не уверен.
Министр обороны Бектанов - северный "аргын", хорошо хоть, в отличие от предшественника - вообще военный, а не "пиджак". Выслуга, вроде, нормальная,
по молодости - десантник, затем - штабист, но никакого опыта работы в кризисных ситуациях, тем более - боевых. Последние годы (десятилетия) чисто кабинетный стратег,
мало-известный и мало-популярный даже в войсках. Весь какой-то тихий и незаметный, тщательно закамуфлированный. Способен ли он на Поступок, на Подвиг - вряд ли,
полагаю, постарается отсидеться с войсками в окопах, типа - армия вне политики. Политики должны сами решить... Отморозится он в самый нужный момент, пропадет куда-нибудь и
телефон отключит.
Глава КНБ - Карим Масимов - уйгур, перекрасившийся в казаха, хитрющий лис и интриган, давно уже копавший под Елбасы, но при этом совершенно незаменимый его наушник
и собиратель компромата для шефа. Поверенный во всех грязных делах. Изворотлив, ловок, пронырлив, креативен. Всю жизнь его обвиняли в работе на китайские спецслужбы -
как с гуся вода. За кого он? Пес его знает. Совершенно не удивлюсь если спустя некоторое время выяснится, что сам же он и организовывал, прямо или косвенно,
повстанцев. Не даром Токаев 5 числа судорожно приставил к нему первым замом своего "мидовского кадра" - Мурата Нуртлеу. Увы, но Нуртлеу в роли подавителя восстаний
- фигура смешная и негодная, каска с косичками, заклинатель змей.
Другой "выдвиженец" последних суток Госсекретарь Карин - идеологический чепушило, голимый нацик в европейских одеждах, карьерист до мозга костей,
всю жизнь питавшийся этими самыми костями
с барского стола елбасиноидов (Дариги Нурсултановны) и сочинявший оды, панегирики и прочую псевдо-ученую бредь.
Он даже более смешен в новой должности, чем Маулен Ашимбаев - спикер Сената (третье лицо в государстве) - опоры токаевского режима. С такими опорами -
только в упор лежа.
С тем же успехом на эти должности можно назначать пингвинов.
Про нового врио премьера даже говорить не буду - он того не заслуживает, карикатурная фигура, верно и преданно обслуживал финансовые интересы Семьи,
сам скопил немалый капитал, не особо стесняясь совмещал госслужбу с владением офшорками на Кипре и в Люксембрге (как еще года 3-4 назад расследовали местные СМИ).
Кстати, приятельствоваший и встречавшийся в своих заграничных вояжах с "обиженными" олигархами - Аблязовым и пр. "заговорщиками".
За кого он играет? Классический - слуга двух господ, Труффальдино, слиняет тихой сапой в свое Бергамо ближайшим бизнес-джетом только его и видели.
Такова суровая окопная правда.
Воевать Токаеву есть против кого, но совершенно не с кем подниматься в атаку...

Вопрос. - Интересную мысль высказал росгеополитик Дугин - надо защищать русских в Казахстане. А как?

В.Х. - Стихия народной бузы такова, что в победном угаре из толпы полезет наружу все самое дикое, аульное, мамбетское. Плюс холод и алкоголь. Дикая смесь. "Коктейль Токаева". Их если сразу не остановить, не остановили - потом в рамки не загонишь. Возможна большая кровь. Это страшно. Пока бузят, в основном казахские регионы - Запад, Юг... Алмату за последние годы уже так плотно национализировали, что она тоже скорее - большой Чимкент теперь... Русские - Караганда, Усть-Каман, Петропавловск - вообще молчат. Включились только Павлодар и Кустанай, но коль пошла такая пьянка - режь последний огурец. Казахское национальное мордобитие завсегда чревато национальными эксцессами. Русские погромы возможны. В этих условиях
хорошо бы Кремлю выйти из застолья и провести пару-тройку мобилизационных мероприятий. Ситуация может развиваться стремительно и обрушить соседнее ЕлбаЦарствие в мелкий хлам. Спасать режим - глупейшая глупость, а ввод войск в русскоязычные города - вполне возможная мера стабилизации ситуации.
Только действовать надо решительно, не оглядываясь на Запад и Восток и не прикармливая продажных местных горе-чиновников - закрывать за ненадобностью все эти акиматы и маслихаты
(какие еще не догорят). Прошляпив уникальную возможность на Украине - относительно бескровно и безболезненно решить вопрос защиты русских соотечественников, можно в Казахстане эффективно реваншировать за все. Крепко прошпилить Запад Южно-Сибирским мега-проектом. Хватит ли Кремлю ума? Будем посмотреть. Главное - надо твердо и четко понимать - Токаев нам никакой не союзник, а прямой ставленник и формальный глава криминально-семейной клано-кратии "елбасоидов", последовательный строитель нациковского этнократического государства. Другой вопрос, что идущие ему на смену шайтаны и демоны, могут быть еще более отъявленным злом. А , возможно, мы вообще заглядываем сегодня в глаза бездне кочевого Хаоса...

Записала Валерия Андреева

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641406260
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  