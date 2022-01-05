Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин

00:38 07.01.2022

Блиц-комментарий редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по последним событиям в Казахстане.



Вопрос. - Ввод российских войск в Казахстан? Надо или...



В.Х. - Надо, но не туда. Вводить войска в Алмату - глупость несусветная. Даже заради защиты русских. Русских там почти и не осталось, выдавили, размыли целенаправленно вселяя в город

аульную мамбетню. Ассимилировали под себя. Каскеленизировали и обчемолганили. Почти весь тамошний застрой и мега-маркеты -

"семейные", Алиюшины, Даригушины, Тимины... Их и громят. И правильно делают. Это не погром, а перераспределение награбленного. Классическое. Местная "элитка" - все эти Байбеки, акимы Сагинтаевы, отважные под-акимники Бабакумаровы (он рапортовал в Твиттер как героически спасал акиматскую челядь из осажденного и подожженного акимата).

Где вообще пряталась (прячется) эта сволочь Сагинтаев - городской голова, прожженный взяточник, бестолочь, бездарь, трайбалист

до костей мозга, живое воплощение кадровой политики позднего елбасизма - практически полный дегенерат и деградант. Подстать

шефу - подакимники и прочая его шелудивая "байбек-команда".

Вся эта сволота - местные родовитые старшежузовские отцы семейств, белая кость и племенная "элита", по улицам бегают и шакалят - никакие не международные террористы (Токаев, там, по ходу, со страху еще и бухает, похоже), а дети и племяши всех этих акимов. Треть казахских генералов - сородичи Наазараева из пригородного Алма-Ате племени "шапрашты", что они не могут собраться и племенным советом собрать сородичей, соорганизоваться для отпора мародерам? Никогда не поверю. Похоже, местные акимы имитируют борьбу с погромщиками, которыми выступают их же дети (сородичи). Никогда не поверю, что жамбульский бастык Сапарбаев не в курсе кто долбит его акиматы. Наверняка, этот старый недопрожженый елбасиный гандон сам же и организовал погромы.

Наводить порядок в Алма-Ате надо не с зачисток улиц, а с арестов - проститутки экс-акима Байбека, акима Сагинтаева, клоуна - областного акима Бозумбаева...



Вопрос. - Зачем же мы вводим тогда войска?



В.Х. - Спросить надо у Путина, ему - видней.

Кого/чего мы защищаем? Экономических интересов у России в Казахстане нет. Назарбаев совершенно сознательно недопускал в страну российский капитал, опасаясь, что через него Москва начнет оказывать большее влияние. Северо-казахстанскую горнорудку прибрал к рукам евро-олигарх Машкевич и его

присные, Караганду - индусы, Балхаш - корейцы, Актюбинскую нефть - китайцы и так далее.

Назарбаев слишком долго и безнаказанно изображал интегратора и друга России, на деле таковым не являясь. Режим Назарбаева - многовекторный, политика и вашим и нашим, всем спляшем. За офшорки и вывод капиталов он готов дружить хоть с чертом лысым, с катарскими шейхами, арабскими принцами,

турецкими пантюркистами и исламскими исламистами.



Вопрос, - Как Вы прокомментируете слова Токаева об атаке международных террористов.



В.Х. - Это - "белочка". Рыжая такая и бегает... О вторжении иностранных террористов... Жгут светофоры. Отрубают головы убитым полицейским... Где-то это уже было... и насаживают головы на пики и кидают к ногам врага в виде устрашения... Что за хрень. Они там в Нур-Орде своей когда протрезвеют?

Надо ему подсказать еще - атаку инопланетян, рептилоидов с Альфа-Центавры, красных - с Марса, зеленых - с Венеры.

Даже с испугу..., что он там несет... редкую околесицу. Совсем старый того - прудит кипятком... И казахский язык как-то резко позабыл, последние дни вещает на русском. Видно так для

подчиненных лучше доходит.



- Вопрос. А какова, на Ваш взгляд, реакция международного сообщества.



- В.Х. Нормальная реакция, хорошая такая. Никто ничего не может понять... Запад - в полном ауте, если не прострации. Восток - затаился, глядит - куда оно повернет... Все - ждут развития событий... Киргизы - красавцы. Заявили, что миротворцев пошлют, но в драки вмешиваться не будут. На кой хер тогда вообще нужны киргизские миротворцы? Помогать мародерить казхским мародерам? Долбоящерный Киргизский парламент не может собраться чтобы дать санкцию на ввод своих войск... Эпические идиоты... Рахмон - молодец, сказал, будет надо - войска пришлет. Лукашенко - два раза молодец, ничего не сказал, а просто послал бригаду своего спецназа... Мужики. Респект и уважуха. А казахские борцы с международным терроризмом... Где они? Где хваленый казахский спецназ, "Арыстан", 6 бригад внутренних войск, 4 военных округа (по американски - командования). Где вся эта вооруженная нашим оружием срань? В каких камышах и ебенях Казахского мелкосопочника затаилась в засаде? Токаева надо - за ухо и в родной его Талды-Курган, он там сам слезу лил недавно открывая памятник Дорогому и любимому нашему вождю - Елбасе. Сейчас его сородичи, соплеменники - джалаиры - повалили истукана и ссут на статую аулами. Пускай, на хрен, не выдумывает всякую бредь, а едет на родину и разбирается с своими родными сородичами, для которых он - неформальный вождь и агашка. На самом деле все это разбежавшееся болото казахской плуто-кратии можно легко и просто заставить работать - арестовать пару Байбеков и дать им в камеру мобилу - они за полчаса отмобилизует всю родню на охрану порядка и чистку улиц. Это ж родо-племенная страна.

Сила их - в толпе, в коллективе и привести к пониманию порядка можно только коллективной ответственностью (угрозой наказать весь род). Как генерал Кауфман воспитывал самаркандских кипчаков, которые предательски напали на русский гарнизон в знойном 1868 году. Их вождей нельзя не перевешать - иначе нас

просто не поймут и не будут уважать... другие местные аксакалы....



Вопрос. - Кадры решают все?



В.Х. - Совершенно верно и именно кадрами надо решать вопросы.

Сняли одного назарбаевского задротыша - племянника Абиша, сидел генералил в КНБ... Чтоб погасить алматинский путч достаточно того же Абиша (или любого другого племянника, на выбор, благо их несколько десятков) арестовать и тут же выкинуть из окна узилища

при попытке к бегству. Никакого суда и прочей правовой тягомотины - башкой в оконную раму - и все оставшиеся все сразу поймут. И алматинское шакалье быстро начнет успокаиваться и тихо расходиться. А то у Сапарбекова жгут дулаты акимат.

Взять этого старого трайбо-пердуна, выдрать публично камчой по жирной жопе и, уверяю вас, жамбульский бунт тихо и почти мгновенно схлопнется и рассосется по окрестным

дулу-аулам. С трайбо-"азиатчиной" надо бороться ее же методами, да других там никто и не понимает.

Идти надо до конца и резко зачищать Казахстан от елбасиновиков - корчевать их, как хан Есим - катаганов. Беспощадно, публично, раскулачивать, судить, вытряхивать из кресел и арестовывать офшоры - мировая Фемида поможет. По крайней мере добрую часть женевских и лондонских владений Старшего зятя можно взять под колпак.

Разобраться с олигаршатами, которые давно вели игру в "подкоп" - прежде всего с Утемуратовым. Масимова - надо брать, однозначно, пока он глубоко не удрал, он все знает и все расскажет. Проще надо работать и эффективней, а не гонять бригады спецназа и подставлять спины своих ребят.

А, главное -

Хватит мифов о Баян-сулу, дружбе, братстве, евразийстве - пускай это Захарова Пескову на досуге рассказывает...

Актуально и надо срочно собирать силы русских общин северного и восточного (прежде всего Казахстана) и ставить вопрос о широкой автономии и гарантировании прав русских ф Казахстане и никаких ужимок - не хотят и не могут жить в своем государстве -

вольному воля - пусть складывают лишнюю цивизизационную атрибутику и кочуют по опыту предков, гоняя табуны Сары-Арки в перед и в зад Улытау...

Никто никому ничего не должен. Мир суров, современный - в особенности. Кремлю надо помочь соорганизовать русских в Казахстане, вооружить их дружины самообороны, создать народную милицию. И никого не слушать. Пусть и дальше

Байбек дрочит мозг Карину, Карин - Токаеву, Токаев чешет спину Маулену Ашимбаеву и т.д. У них был шанс - они его просрали, вместе с государственностью. И Аминь...



записала - Валерия Андреева