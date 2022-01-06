Умер Анатолий Квашин - экс-глава Генштаба РФ, начинавший службу в 201 дивизии в Таджикистане

12:40 07.01.2022

Анато́лий Васи́льевич Квашни́н (15 августа 1946, Уфа - 7 января 2022, Москва) - российский государственный и военный деятель. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (1997-2004). Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (2004-2010). Герой Российской Федерации (1999). Генерал армии (1997), действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004), доктор военных наук (2004).



Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в семье военнослужащего в г. Уфе Башкирской АССР РСФСР. Отец, Квашнин Василий Иосифович, ветеран Великой Отечественной войны, в 1941 году связал свою судьбу с армией, а в 1973 - в звании подполковника был уволен в запас. Мать, Квашнина Любовь Петровна, родилась в семье рабочих, работала воспитателем в детских садах по месту службы мужа.



С 1960 года Анатолий Квашнин жил в селе Кирово Мишкинского района Курганской области.



В 1964 году окончил среднюю школу № 1 в городе Далматово Курганской области.



В 1964 году поступил на автотракторный факультет Курганского машиностроительного института. Учебу в институте совмещал с активным занятием велоспортом, выступая на областных и всероссийских соревнованиях. Курс военной подготовки постигал на военной кафедре института и на лагерном сборе, проходившем на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии Уральского военного округа в июле-августе 1968 года. Здесь он принял военную присягу, а 22 мая 1969 года студенту 5 курса КМИ А. В. Квашнину приказом Министра обороны СССР было присвоено воинское звание "инженер-лейтенант". В июне 1969 года окончил автотракторный факультет Курганского машиностроительного института с дипломом инженера-механика по специальности "Автомобильный транспорт".



В 1976 году Квашнин окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского с отличием, а в 1989 - также с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Кандидат социологических наук (1997), доктор военных наук (2004), член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (2000).



Военная служба

В июле 1969 года был призван в Советскую Армию сроком на два года как выпускник высшего учебного заведения с военной кафедрой (на армейском сленге "двухгодичник"). В августе 1969 года лейтенант А. В. Квашнин прибыл в г. Душанбе в 201-ю мотострелковую дивизию Туркестанского военного округа, где был назначен в 401-й танковый полк заместителем командира танковой роты по технической части. Уже 26 декабря 1969 года был назначен командиром танковой роты. В 1971 году после окончания срока призыва по рапорту (собственное желание) продлил службу, был зачислен в кадровый офицерский состав Советской Армии и назначен заместителем командира танковой роты по технической части (Туркестанский военный округ).



В августе 1973 года направлен на учебу в Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 1976 году окончил академию с отличием. С июня 1976 года служил начальником штаба, заместителем командира 360-го танкового полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии в Центральной группе войск (город Страж-под-Ральскем, Чехословакия). С августа 1978 года - командир 360-го танкового полка. С февраля 1981 года - начальник штаба - заместитель командира 31-й танковой дивизии 28-го армейского корпуса Центральной группы войск. С июля 1982 года - командир 78-й танковой дивизии Среднеазиатского военного округа (г. Аягуз, Семипалатинская область, Казахская ССР). В 1987 году вновь направлен на учебу в академию.



В 1989 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова с отличием. С июля 1989 года - первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией (Гродно, Белорусский военный округ). С 7 мая по 24 августа 1992 года - командующий 7-й Краснознаменной танковой армией Вооруженных Сил Республики Беларусь, г. Борисов. С августа 1992 года - заместитель, а с февраля 1993 года - первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.



С началом операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике находился в зоне боевых действий, где после отстранения ввиду некомпетентности командующего Объединенной группировкой российских войск генерал-полковника А. Н. Митюхина добровольно вызвался возглавить эту группировку. С 20 декабря 1994 года по 31 января 1995 года - командующий Объединенной группировкой российских войск в Чеченской республике.



Об обстоятельствах этого назначения министр обороны Российской Федерации генерал армии Павел Грачев вспоминал так:



Случилось так, что некоторые генералы - мои помощники, заместители - по различным причинам отказались или не смогли возглавить группировку, вести боевые действия. Не хочу называть их фамилии… Поэтому я благодарен тому же генералу армии Квашнину, который тогда подошел ко мне и сказал: "Товарищ министр, если вы позволите, я готов взять на себя командование…"



С февраля 1995 года - командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 23 мая 1997 года - исполняющий обязанности начальника, с 19 июня 1997 - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации. 25 ноября 1997 года указом Президента Российской Федерации Квашнину А. В. присвоено воинское звание генерал армии.



10 апреля 2003 года Анатолий Квашнин в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил России сообщил о выводе российских миротворцев из Косово, Квашнин заявил, что средства в размере 26,9 млн долларов, ежегодно затрачиваемые на содержание российского миротворческого контингента на Балканах, пойдут на внутренние нужды армии.



19 июля 2004 года был освобожден от должности начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение Министра обороны Российской Федерации. С сентябре 2004 года уволен в запас. С 15 августа 2011 года в отставке.



По сообщению информационного агентства "Башинформ", в 2016 году Анатолий Квашнин совершил самый высокий карьерный рост в истории ВС СССР/ВС России среди выпускников гражданских вузов, пройдя все ступени армейских должностей от заместителя командира танковой роты до начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Российской Федерации.



Гражданская служба

С 9 сентября 2004 по 9 сентября 2010 года - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.



В 2000-2010 годах А. В. Квашнин входил в Совет Безопасности Российской Федерации



С августа 2013 по 2015 год являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".



С переходом на гражданскую службу Анатолий Васильевич Квашнин с женой Натальей Петровной Квашниной переехали на жительство в Новосибирск.



Смерть

Анатолий Квашнин скончался 7 января 2022 года в Москве от последствий коронавируса.



Воинские звания



Командир 78-й танковой дивизии генерал-майор А. В. Квашнин. (Фото 1984-1987 гг.)

инженер-лейтенант (22 мая 1969 г.)

старший лейтенант-инженер (август 1971 г.)

капитан (октябрь 1974 г.)

майор (октябрь 1977 г.)

подполковник (февраль 1980 г.)

полковник (июнь 1982 г.)

генерал-майор (15 октября 1984 г.)

генерал-лейтенант (18 февраля 1993 г.)

генерал-полковник (22 февраля 1995 г.)

генерал армии (25 ноября 1997 г.), в отставке с 15 августа 2011 года.

Награды, почетные звания и знаки отличия

СССР и Россия

За время службы А. В. Квашнин был награжден следующими государственными, ведомственными и общественными наградами:



Герой Российской Федерации (27 октября 1999 года, медаль "Золотая Звезда" № 505)

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (14 сентября 2010 года)

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (19 июля 2004 года) - за большие заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную службу.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001)

Орден Александра Невского (3 октября 2016 года) - за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие достижения в общественной деятельности и большую работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи

Орден Мужества

Орден Почета (21 августа 2006 года) - за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу

Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (8 января 1980 года)

Медаль "В память 850-летия Москвы"

Медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения"

Юбилейная медаль "За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (апрель 1970 года)

Медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР"

Медаль "За освоение целинных земель"

Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР"

Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР"

Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР"

Медаль "Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния-Косово" из нейзильбера за № 1 (2000 год, Министерство обороны Российской Федерации)

Медаль "За воинскую доблесть" 1 степени

Две медали "За укрепление боевого содружества"

Медаль "За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения"

Орден святого благоверного князя Даниила Московского (РПЦ, 2000 г.).

Орден Николая Чудотворца "За приумножение добра на Земле" (Фонд международных премий)

Именная кавказская шашка с серебряной насечкой от благодарного дагестанского народа

Иностранные награды

Офицер ордена Почетного легиона (Франция, 2004 год) - за значительный вклад в укрепление российско-французского военного и военно-технического сотрудничества.

Орден Югославской звезды 1-й степени (Союзная Республика Югославия, 1999 год)



Чины, степени, почетные звания

Классный чин - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (20 декабря 2004 года)

Доктор военных наук (2004 год)

Кандидат социологических наук (1997 год)

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Почетный гражданин города Махачкалы (1 марта 2000)

член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук