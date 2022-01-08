 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.01.2022
11:31  Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин
11:08  Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым
11:04  Казахстан: госпереворот не удался, - Вл.Малышев
11:00  Здравоохранение как заповедник коррупции, - Валентин Катасонов
10:58  К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев
10:53  В некоторых районах Алма-Аты вновь слышны выстрелы. Отловленно уже 6 тысяч "международных террористов"
09:44  Токаев удалил твит о якобы напавших на Алматы "20 тысячах террористов"

09:29  Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов
09:16  По Алматы шли солдаты. В крупнейшем городе Казахстана началась нормальная жизнь, - "Къ"
09:09  КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек
09:03  Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
01:19  Как протесты в Казахстане повлияли на курс биткоина
00:30  "Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
00:17  Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится
00:16  Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд
00:15  "Made in China". В мировой науке лидируют достижения китайских ученых
00:13  Asia Times: Китай не стремится к гегемонии, это США хотят удержать ее
00:09  Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб
00:05  Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер "Врата ада"
00:02  Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе
Суббота, 08.01.2022
20:43  Хроника протестов в Казахстане, - DW
20:30  Племянник Елбасы генерал Абиш не арестован, а продолжает быть 1-м замом КНБ?!
20:14  Кто может стоять за погромами в Казахстане? - ВВС
20:10  У России появился отличный шанс вернуть себе северные области Казахстана, - "Голос Америки"
20:08  Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы
20:05  Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана
20:04  В Казахстане Путин и Эрдоган не мешают друг другу
19:59  В поселке Райымбек близ Алматы идет бой между казахскими силовиками и... кыргызскими мародерами
19:17  Алматы. Эпизодическая стрельба, с улиц собирают трупы
17:52  Новым генсеком ШОС стал представитель Китая Чжан Мин
17:47  В Казахстане жестко задержали корреспондента российского телеканала RT Станислава Обищенко
13:59  Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
13:55  В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:14  Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)
12:35  "Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум
12:28  Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных, - А.Кошкин
12:20  Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"
12:00  В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600
11:36  Елбасы сидит в Нур-Султане (под домашним арестом?)
10:42  Дестабилизация Казахстана – британский след, - А.Игнатьев
09:51  Как и для чего Россия задействует РБ-341 В "Леер-3" в Казахстане, - "СП"
09:46  "Вторая половина Америки" готова на реванш любой ценой, - Дмитрий Дробницкий
09:43  В Алматы туман и... стрельба
09:39  Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?
09:34  Казахстан на перепутье: народный гнев, жесткий сценарий, непонятное будущее, - Т.Ибраимов
09:24  Елбасы - в Китае. Племяш Абиш задержан в Дубае, племяш Сатыбалды - в... другом месте
09:19  Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?
09:16  Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?
08:11  Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
06:31  В Душанбе ушел из жизни известный актер Махмадали Мухаммадиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин
11:31 09.01.2022

Блиц-комментарий редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по текущим событиям в Казахстане

О заговоре

Как в том анекдоте, там где три казаха - уже есть партизанский отряд, два командира и два предателя.

Для казаха - в кайф было проскакать пару сотен км чтобы только первым вкусно рассказать свежую новость.
Заговорщичество - в крови, на генном уровне. Национальная игра, национальный вид спорта.

Это не один заговор а их сплетение - клубок. Многоуровневый и многониточный.

О Назарбаеве

Назарбаева надо из Казахстана выковыривать, любыми средствами, забирать и эвакуировать. Иначе вся эта ситуация уже через месяц вернется на круги своя. Болото елбасизма затянет порванную ряску. Мало ли в мире хороших островов - Канары, Мальдивы, Южные Гебриды, Соловки вот - очень хороший вариант.
Путь старый доживет свое, спокойно тетешкая молодых жен и лапоухих правнуков.

О причинах и смыслах

Семья слишком разрослась и ее крылья... и перегрызлась.
Это как кукушата - они не могут вместе спокойно сидеть в гнезде, ждать пока папка с мамкой принесут и впихнут в зоб вкусного кузнечика - обязательно выцарапывают из горла собрата куски
и выклюют глаза. Выталкивают друг дружку из гнезда жирными жопками и истошно орут, разевая желтые рты...

Главный, принципиальный момент - и участники заговора и его жертвы - это одни и те же люди.
Это не заговор против Токаева или против Елбасы, а очень банальное перераспределение активов.

О элите

Людей Токаева в Казахстане нет или почти нет, ну может с десяток какой мелкой челяди. Все вокруг это - птенцы Елбасы. Его 35-летнего царствования.
Ранние, средние и поздние фавориты.
Предавшие хозяина - вчера, позавчера и сегодня. Никаких других "террористов" там нет - только доморощенные.
Чтобы увидеть лица главарей международных террористов Токаеву надо просто собрать свой же СовБез - половина присутствующих и будет организаторами путча. А то, смех и слезы, комендантом Алматинской области числится генерал Кудебаев - шапраштун, голимый взяточник и один из главных организаторов погромов, потому как мимо него там и мухи не пролетит, он на постоянном созвоне с племяшами и дядькой, верой и правда обслуживает их бизнес-интересы.

О Большой Семье

Семейка Аддамс.
Южные племяши Абиши, дядька Булат, три сестрицы - одна другой краше. Их сожители. Кстати, почему не задержан главный подстрекатель бунта - бой-френд Дариги Нурсултановны - Шарипбаев, именно с повышения цен его "Казтрансгазом" все и началось. Сушит портки в Дубаях?

Все и дружно ненавидят зарвавшегося выскочку Кулибаева. Кулибаев нежно платит тем же.

Цирк с Абишем

5-го уволили, затем задержали, вчера отпустили и вернули должность любимому племяннику Елбасы - генералу Абишу, многолетнему, с малолетства, куратору кадровой службы КНБ и всенепременному заговорщику всех казахстанских заговоров последних лет. Идет торг. Елбасы, как старый опытный шахер-махер, вытаскивает из-под удара "своих" в обмен на что-то... О какой самостоятельности Токаева вообще может идти речь?

О внешнем факторе

Аблязов может сколько угодно надувать щечки, кричать и прыгать на Крещатике - это я, я, обратите внимание.
Увы, огорчим его - это не он... Точнее, свою мелкую посильно-пакостную лепту, детским совочком, он вносил, но не его кулич оказался главным в этой кровавой запеканке.

Заквас январских событий - это Перераспределение (или попытка таковой) ряда имущественных вопросов внутри Большой Семьи. В принципе, Токаев, большую часть елбасоидов вполне устраивает, но в каждой семье - не без уродов. "Южные" племяши, особенно Кайрат - были ой как обиженны, что их не взяли в Преемники. Обиженны - не то слово. Им просто - в душу плюнули (в их мелкие гадостные душенки). Эти могли, эти могут. Повторюсь еще раз для тех, кто плохо знает Юг Казахстана - там ничего пе происходит без ведома главных родовых бастыков (агашек). Местные акимы - сыновья и племянники этих агашек. Местные силовики - братья предыдущим.
Никаких "учебных лагерей" террористов там нет, там есть регулярные съезды на тои (пиры) племенной верхушки, которая решает вопросы. Это той-террористические лагеря. Зарядить мамбетов - дело нескольких сотен тысяч баков, а иногда и десятков. Всю эту голодрань насобирать - только свистни, плюс братья-киргизы рядом, тем - громить "Ашан", привычное развлекалово.

О природе (стихии) бунта. Мамба-погром или Мамбетская революция?

Наслоились друг на дружку несколько факторов: общий и тотальный "застой" экономики, вопиющая социальная несправедливость -
резкое богатение новых баев и обнищание основной массы населения; переизбыток (искусственно созданный самой властью)
люмпенизация и маргинализация городских окраин - путем заселения их "аулами"-спутниками, целыми агломерациями шанхаев-самостроев,
со своими звериными повадками и законами, полиция туда и не совалась совсем. Госпрограммы переселения южных казахов
на "русский" север (ассимиляции ради). Их депортировали, выбрасывая в степь - босых и голых и они разбредались по
окраинам "русских" городов, люмпенизируя окраины.

Смена элит

Пока ее не видно. Речь идет не более как о смене одиозных елбасиновиков на мене махровых. Банальная раскалибровка, понижение градуса одичалости.
Никаких даже проблесков в смене элит Казахстана не происходит. Принципы элитаризма все те же - племя, род, семья, клан -
вне этого, казаха, как субъекта политики нет и не предвидится.

Новый премьер

Новый премьер. Ну это, однозначно, не Смаилов - хотя... Кого там ставить? Если Карин - госсекретарь, я уже ничему/никому не удивлюсь. Маулен Ашимбаев - человек №2 в современной иерархии - крайне скользкий тип, без внутреннего стержня и каких бы то ни было принципов (морали там и пр.). Болезненно властолюбив, самолюбив и мнит себя великим государственным деятелем, на деле являя собой весьма скромные способности. Уникальна только одна способность - ловкий, ловчайший интриган и подхалим. В этом он очень похож на Карина - это не государственные деятели, это всегда и только чья-то обслуга, они пожизненно "чьи-то", шариковые марионетки.

Сейчас там на усиление пойдет "группа Машкевича" - они явно попытаются присунуть если не в премьеры, то на ключевые эконом-посты своих "человечков", благо таковых - масса - треть парламента и две-трети региональных чиновников севера Казахстана.
В союзе-содружестве с перуашевским "Атамекеном", который, правда, густо замазан контактами с старшим зятем Кулибаевым, но кто с ним в Казахстане не повязан? Более того, по сравнению с племяшами генералами Кулибаев вполне себе приличный джентльмен. Племяши - отморозки полные, особенно - Кайрат, давно и напрочь потерявший берега. У Машкевича большой опыт изготовления "казахских русских" - разного рода этно-марионеток, прислуживающих и обслуживающих режим каз-нациков. Он эдакий, усмиритель русского севера, за что его если не любят, то терпят Елбавласти. Очень полезный еврей, домашний Фуггер режима.

Еще важный фактор. В Казахстане, растаскивая его экономику, появилось немало состоятельных и вполне себе самостоятельных бизнесменов-олигархов - встроенных в систему, но на вторых ролях, а очень хочется быть первыми... Прям до зуда в ладошках. Сочиняют труды про особенно-казахский путь развития, "Казанат" какой-нибудь, утопии про всеобщую благость, играют в национал-патриотизм и заигрываются... заигрались. Посильно поучаствовать в любой подвижке элит для них, всех этих, условно назовем "Кенесов Ракишевых" - вопрос давно решеный. Они, как пионеры, всегда готовы подсобить... с шуршащим хворостом.

О Елбасизме

Это фашизм. Местечковая облегченная версия. Патриархального типа, как было рабство в Степи. Суть режима - нацистская, нацио-кратическая. Все - своим. Режим апартеида - русским закрыт проход во власть и большой бизнес, хотя их и сейчас - треть населения. В правительстве - в декабре уволили последнего "русского" министра - корейца Цоя, среди акимов областей - ни одного, депутатов - несколько... Ну что это за безобразие? Русские что - глупее казахов. Земля казахов, наша земля - с чего бы это? Если в Южную Сибирь, на Урал, Алтай - русские пришли не позже, а раньше их. Да, периодически, степные племена, позже частично вошедшие в казахский этнос, кочевали там, но к моменту освоения и закрепления территории, русские нашли там кочевья не казахов, а джунгар-калмыков. У них, калмыков, исторических прав на Северный Казахстан больше, чем у казахских ханов и их потомков.

О перспективах

Если Токаев не зачистит авгиевы конюшни Елбасизма - править ему не долго и следующий путч последует весьма скоро.

Без зачистки Большой Семьи Старого истукана Казахстан - не жилец.

О будущем

Казахи сами раздолбали свое государство. Никакие иностранные террористы тому не оправдание. Ну что ж, такое бывает. Народ не дозрел до государственности в привычном понимании смысла и дело не в содержания этого термина. Догосударственная природа казахского родо-племенного социума дала о себе знать и стряхнула
мишуру европейских оберток. Рановато дали казахам самостоятельности. Их родо-племенная элита не готова нести бремя власти. Качество - не то... Слишком много воруют-с и быстро дичают-с.

О вводе русских войск

Оно нам надо? Спасать режим елбасиновиков от Елбасы. Какое ни есть но мамбетское восстание - оно, блин, народное. Голодные, нищие мамбеты - это не иностранцы, это самый что ни на есть казахский народ, доведенный до такого полу-животного состояния 35-летним правлением нео-ханов. Казахи народ злопамятный, они надолго это запомнят, на века....
Думал ли Владимир Владимирович о последствиях или как Николай Первый, гасил революцию в Венгрии и спасал Австрию, чтобы потом получить от нее нож в спину. Нашел простейший выход, а тут все ой как не просто. Если уж вводишь войска, то бери на себя всю ответственность за тех, кого приручил. А то - постоят русские солдатики на площадях имени ихнего Ынтымака, потыкают им из-за угла в спину ножики, а потом - спасибо, на выход, мы тут дальше сами будем куражиться.
С КазВластей, как с гуся вода и с барана - сала, они еще медаль учредят имени подавления Иностранного вторжения и наградят сами себя тыря по гаражам ящики алматинских мега-маркетов...

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641717060
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  