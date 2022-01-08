Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин

11:31 09.01.2022 Блиц-комментарий редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по текущим событиям в Казахстане



О заговоре



Как в том анекдоте, там где три казаха - уже есть партизанский отряд, два командира и два предателя.



Для казаха - в кайф было проскакать пару сотен км чтобы только первым вкусно рассказать свежую новость.

Заговорщичество - в крови, на генном уровне. Национальная игра, национальный вид спорта.



Это не один заговор а их сплетение - клубок. Многоуровневый и многониточный.



О Назарбаеве



Назарбаева надо из Казахстана выковыривать, любыми средствами, забирать и эвакуировать. Иначе вся эта ситуация уже через месяц вернется на круги своя. Болото елбасизма затянет порванную ряску. Мало ли в мире хороших островов - Канары, Мальдивы, Южные Гебриды, Соловки вот - очень хороший вариант.

Путь старый доживет свое, спокойно тетешкая молодых жен и лапоухих правнуков.



О причинах и смыслах



Семья слишком разрослась и ее крылья... и перегрызлась.

Это как кукушата - они не могут вместе спокойно сидеть в гнезде, ждать пока папка с мамкой принесут и впихнут в зоб вкусного кузнечика - обязательно выцарапывают из горла собрата куски

и выклюют глаза. Выталкивают друг дружку из гнезда жирными жопками и истошно орут, разевая желтые рты...



Главный, принципиальный момент - и участники заговора и его жертвы - это одни и те же люди.

Это не заговор против Токаева или против Елбасы, а очень банальное перераспределение активов.



О элите



Людей Токаева в Казахстане нет или почти нет, ну может с десяток какой мелкой челяди. Все вокруг это - птенцы Елбасы. Его 35-летнего царствования.

Ранние, средние и поздние фавориты.

Предавшие хозяина - вчера, позавчера и сегодня. Никаких других "террористов" там нет - только доморощенные.

Чтобы увидеть лица главарей международных террористов Токаеву надо просто собрать свой же СовБез - половина присутствующих и будет организаторами путча. А то, смех и слезы, комендантом Алматинской области числится генерал Кудебаев - шапраштун, голимый взяточник и один из главных организаторов погромов, потому как мимо него там и мухи не пролетит, он на постоянном созвоне с племяшами и дядькой, верой и правда обслуживает их бизнес-интересы.



О Большой Семье



Семейка Аддамс.

Южные племяши Абиши, дядька Булат, три сестрицы - одна другой краше. Их сожители. Кстати, почему не задержан главный подстрекатель бунта - бой-френд Дариги Нурсултановны - Шарипбаев, именно с повышения цен его "Казтрансгазом" все и началось. Сушит портки в Дубаях?



Все и дружно ненавидят зарвавшегося выскочку Кулибаева. Кулибаев нежно платит тем же.



Цирк с Абишем



5-го уволили, затем задержали, вчера отпустили и вернули должность любимому племяннику Елбасы - генералу Абишу, многолетнему, с малолетства, куратору кадровой службы КНБ и всенепременному заговорщику всех казахстанских заговоров последних лет. Идет торг. Елбасы, как старый опытный шахер-махер, вытаскивает из-под удара "своих" в обмен на что-то... О какой самостоятельности Токаева вообще может идти речь?



О внешнем факторе



Аблязов может сколько угодно надувать щечки, кричать и прыгать на Крещатике - это я, я, обратите внимание.

Увы, огорчим его - это не он... Точнее, свою мелкую посильно-пакостную лепту, детским совочком, он вносил, но не его кулич оказался главным в этой кровавой запеканке.



Заквас январских событий - это Перераспределение (или попытка таковой) ряда имущественных вопросов внутри Большой Семьи. В принципе, Токаев, большую часть елбасоидов вполне устраивает, но в каждой семье - не без уродов. "Южные" племяши, особенно Кайрат - были ой как обиженны, что их не взяли в Преемники. Обиженны - не то слово. Им просто - в душу плюнули (в их мелкие гадостные душенки). Эти могли, эти могут. Повторюсь еще раз для тех, кто плохо знает Юг Казахстана - там ничего пе происходит без ведома главных родовых бастыков (агашек). Местные акимы - сыновья и племянники этих агашек. Местные силовики - братья предыдущим.

Никаких "учебных лагерей" террористов там нет, там есть регулярные съезды на тои (пиры) племенной верхушки, которая решает вопросы. Это той-террористические лагеря. Зарядить мамбетов - дело нескольких сотен тысяч баков, а иногда и десятков. Всю эту голодрань насобирать - только свистни, плюс братья-киргизы рядом, тем - громить "Ашан", привычное развлекалово.



О природе (стихии) бунта. Мамба-погром или Мамбетская революция?



Наслоились друг на дружку несколько факторов: общий и тотальный "застой" экономики, вопиющая социальная несправедливость -

резкое богатение новых баев и обнищание основной массы населения; переизбыток (искусственно созданный самой властью)

люмпенизация и маргинализация городских окраин - путем заселения их "аулами"-спутниками, целыми агломерациями шанхаев-самостроев,

со своими звериными повадками и законами, полиция туда и не совалась совсем. Госпрограммы переселения южных казахов

на "русский" север (ассимиляции ради). Их депортировали, выбрасывая в степь - босых и голых и они разбредались по

окраинам "русских" городов, люмпенизируя окраины.



Смена элит



Пока ее не видно. Речь идет не более как о смене одиозных елбасиновиков на мене махровых. Банальная раскалибровка, понижение градуса одичалости.

Никаких даже проблесков в смене элит Казахстана не происходит. Принципы элитаризма все те же - племя, род, семья, клан -

вне этого, казаха, как субъекта политики нет и не предвидится.



Новый премьер



Новый премьер. Ну это, однозначно, не Смаилов - хотя... Кого там ставить? Если Карин - госсекретарь, я уже ничему/никому не удивлюсь. Маулен Ашимбаев - человек №2 в современной иерархии - крайне скользкий тип, без внутреннего стержня и каких бы то ни было принципов (морали там и пр.). Болезненно властолюбив, самолюбив и мнит себя великим государственным деятелем, на деле являя собой весьма скромные способности. Уникальна только одна способность - ловкий, ловчайший интриган и подхалим. В этом он очень похож на Карина - это не государственные деятели, это всегда и только чья-то обслуга, они пожизненно "чьи-то", шариковые марионетки.



Сейчас там на усиление пойдет "группа Машкевича" - они явно попытаются присунуть если не в премьеры, то на ключевые эконом-посты своих "человечков", благо таковых - масса - треть парламента и две-трети региональных чиновников севера Казахстана.

В союзе-содружестве с перуашевским "Атамекеном", который, правда, густо замазан контактами с старшим зятем Кулибаевым, но кто с ним в Казахстане не повязан? Более того, по сравнению с племяшами генералами Кулибаев вполне себе приличный джентльмен. Племяши - отморозки полные, особенно - Кайрат, давно и напрочь потерявший берега. У Машкевича большой опыт изготовления "казахских русских" - разного рода этно-марионеток, прислуживающих и обслуживающих режим каз-нациков. Он эдакий, усмиритель русского севера, за что его если не любят, то терпят Елбавласти. Очень полезный еврей, домашний Фуггер режима.



Еще важный фактор. В Казахстане, растаскивая его экономику, появилось немало состоятельных и вполне себе самостоятельных бизнесменов-олигархов - встроенных в систему, но на вторых ролях, а очень хочется быть первыми... Прям до зуда в ладошках. Сочиняют труды про особенно-казахский путь развития, "Казанат" какой-нибудь, утопии про всеобщую благость, играют в национал-патриотизм и заигрываются... заигрались. Посильно поучаствовать в любой подвижке элит для них, всех этих, условно назовем "Кенесов Ракишевых" - вопрос давно решеный. Они, как пионеры, всегда готовы подсобить... с шуршащим хворостом.



О Елбасизме



Это фашизм. Местечковая облегченная версия. Патриархального типа, как было рабство в Степи. Суть режима - нацистская, нацио-кратическая. Все - своим. Режим апартеида - русским закрыт проход во власть и большой бизнес, хотя их и сейчас - треть населения. В правительстве - в декабре уволили последнего "русского" министра - корейца Цоя, среди акимов областей - ни одного, депутатов - несколько... Ну что это за безобразие? Русские что - глупее казахов. Земля казахов, наша земля - с чего бы это? Если в Южную Сибирь, на Урал, Алтай - русские пришли не позже, а раньше их. Да, периодически, степные племена, позже частично вошедшие в казахский этнос, кочевали там, но к моменту освоения и закрепления территории, русские нашли там кочевья не казахов, а джунгар-калмыков. У них, калмыков, исторических прав на Северный Казахстан больше, чем у казахских ханов и их потомков.



О перспективах



Если Токаев не зачистит авгиевы конюшни Елбасизма - править ему не долго и следующий путч последует весьма скоро.



Без зачистки Большой Семьи Старого истукана Казахстан - не жилец.



О будущем



Казахи сами раздолбали свое государство. Никакие иностранные террористы тому не оправдание. Ну что ж, такое бывает. Народ не дозрел до государственности в привычном понимании смысла и дело не в содержания этого термина. Догосударственная природа казахского родо-племенного социума дала о себе знать и стряхнула

мишуру европейских оберток. Рановато дали казахам самостоятельности. Их родо-племенная элита не готова нести бремя власти. Качество - не то... Слишком много воруют-с и быстро дичают-с.



О вводе русских войск



Оно нам надо? Спасать режим елбасиновиков от Елбасы. Какое ни есть но мамбетское восстание - оно, блин, народное. Голодные, нищие мамбеты - это не иностранцы, это самый что ни на есть казахский народ, доведенный до такого полу-животного состояния 35-летним правлением нео-ханов. Казахи народ злопамятный, они надолго это запомнят, на века....

Думал ли Владимир Владимирович о последствиях или как Николай Первый, гасил революцию в Венгрии и спасал Австрию, чтобы потом получить от нее нож в спину. Нашел простейший выход, а тут все ой как не просто. Если уж вводишь войска, то бери на себя всю ответственность за тех, кого приручил. А то - постоят русские солдатики на площадях имени ихнего Ынтымака, потыкают им из-за угла в спину ножики, а потом - спасибо, на выход, мы тут дальше сами будем куражиться.

С КазВластей, как с гуся вода и с барана - сала, они еще медаль учредят имени подавления Иностранного вторжения и наградят сами себя тыря по гаражам ящики алматинских мега-маркетов... Источник - ЦентрАзия

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