К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев

13:50 10.01.2022

Информации, конечно, очень мало, но по тому, что мы видели и слышали, можно предположить создание глубоко законспированной террористической организации.



Только в Алматы были за несколько месяцев переброшены свыше 20 тысяч боевиков, которые были дослоцированы в различных районах города, хорошо ознакомлены с его географией и логистикой (возможно, были трудоустроены в такси, курьерских службах, торговле, строительстве). Среди них не только казахстанцы, но и выходцы из Центральной Азии и Ближнего Востока.



Многие имели опыт участия в боевых действиях в Афганистане и Сирии.



Можно с уверенностью предположить их связи с организованной преступностью и салафитскими организациями, которые в нашей стране тесно связаны с представителями политической и бизнес-элиты. "Подпольем" их называть сложно.



Налицо наличие координации работы с национал-популистами и либерал-провокаторами.



Поражает то, что спецслужбы прозевали создание столь крупной преступно-террористической организации. Или не захотели не увидеть...



Геополитический контекст событий весьма неоднозначен. США заинтересованы в том, чтобы Казахстан находился либо в конфликте, либо с конфронтации с Россией и Китаем - нашими соседями и партнерами.



Известно, что западные НПО потратили немало усилий на антироссийскую и - шире - антисоветскую пропаганду, поддержку любых либеральных и национал-патриотических проектов. Самое модное направление - однобокое и тенденциозное освещение темы голода 30-х годов, названное "голодомором" и в практической трактовке направленное не на выяснение исторической правды, а на осложнение российско-казахстанских и русско-казахских отношений. Немало этому способствовали демагоги, популисты и провокаторы, засевшие во властных кабинетах.



Последние годы через радио "Азаттык" шло активное педалирование темы т.н. "казахских концлагерей". В интересах подрыва отношений между Казахстаном и Китаем провокаторы активно пропагандировадт ценности панисламизма, пантюркизма и псевдоказахского национализма, разжигая тем самым межнациональную и межконфессиональную рознь в стране.



Президент Токаев в свое время уже выступал с требованием прекратить использовать Казахстан как арену американо-китайской торговой войны.



Турция, которая ранее была инструментом западного влияния на Казахстан, в последние годы перехватила лозунги пантюркизма и панисламизма и также заинтересована в том, чтобы Казахстан стал сателлитом Анкары в попытках Эрдогана создать "неоосманскую империю".



С учетом того, что в последнее время наблюдалась напряженность в отношениях Казахстана с Москвой и Пекином, организаторы беспорядков явно рассчитывали взять под свой контроль крупные административные центры Казахстана, прикрываясь протестными акциями, "удачно" начавшимися по всей стране и тут же поддержаными на Западе.



Они, думаю, реально оценили неспособность силовых структур республики оказать им сопротивление и не ждали, что президент запросит поддержки (в первую очередь, военной) у ОДКБ.



Думаю, они рассчитывали, что власть сходу даст санкцию на применение огнестрельного оружия, что было бы логичным шагом, но совершенно опасным с политической точки зрения. С лозунгом "Власть стреляет в народ!" толпа бы снесла остатки силовиков и обеспечила международную легитимность нового режима.



С учетом хаоса первых дней их план мог сработать. Распад государственного управления в стране был бы неминуем, что могло бы вынудить соседей ввести войска на сопредельные части страны для защиты мирного населения и охраны своих интересов. Это могло бы вызвать гражданскую войну в стране и привести к провозглашению на территории южных и западных регионов некоего нового "демократического" (но не очень светского) государства. Это один сценарий.



Есть и другой, основанный не на внешнем факторе, но больше на внутреннем. Предположим, что часть элиты была крайне недовольна кандидатурой Токаева и решение Назарбаева о передаче ему партии "Нур Отан" как следующий этап транзита укрепил его позиции как главы государства и снимал вопрос о том, кто будет кандидатом на выборах 2024 года.



С учетом того, что боевики связаны с салафитами внутри страны, то синхронизация действий для смещение Токаева (да и Назарбаева) очень и очень возможна. Фамилии называть не буду - они и так достаточно известны.



Момент, как я уже отмечал, был выбран очень удачно. И внешнее прикрытие было, скорее всего, отработано.



Однако действия Токаева опровергли этот сценарий. Президент не санкционировал применение оружия в первый день, что привело к временному разрыву между "мирными протестами" и боевыми действиями. И лицо террора сразу стало очевидным (кроме тех, кто эту разницу сознательно не хочет видеть).



Глава государства уволил силовиков, которые проспали и/или содействовали бандитам и их хозяевам. Он взял на себя полноту власти в стране, инициировал антитеррористическую операцию, обратился за помощью к дружественным странам и, четко расставив приоритеты, показал себя как национальный лидер.



Данияр Ашимбаев