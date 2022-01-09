Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев

17:34 10.01.2022

События в Казахстане ведут к переформатированию геополитического поля в Центральной Азии, не слишком позитивному для Москвы



Токаев на совещании ОДКБ: "как огромная стая гиен на город ринулись, ворвались вооруженные боевики. Поначалу они ввели в заблуждение (?!) силы правопорядка и даже жителей города... В результате Алматы и девять (большинство!) областных центров оказались в руках террористов... Бандиты по ночам нападали на морги и забирали тела боевиков. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения (а разве наши военные не стремятся забрать тела сослуживцев с поля боя?). Именно таким образом они заметают свои следы".



Интересно, областные центры запада, начиная с Актау, тоже в этом списке "захваченных террористами" городов?



Кстати, со статистикой погибших теперь тоже полная путаница: Минздрав Казахстана сегодня опроверг цифры о 164 погибших, распространенные агентствами вчера, заявив, что не предоставлял СМИ такие сведения. Новых цифр, впрочем, не назвали. Ну, и, конечно, любые обвинения в искажении действительного числа жертв теперь можно отвергать со ссылкой на "атаки боевиков на морги".



Дальше - больше. Лукашенко объявил, что на границе Казахстана скопилось немало международных террористов (где же они и кто они?), и предрек проблемы Узбекистану, если не будут "извлечены уроки". Вероятно, это намек на неучастие этой страны в ОДКБ. А Рахмон упомянул об угрозе из Афганистана со стороны различных "религиозных экстремистов", включая "Хизб ут-Тахрир" (!, запрещена в России), и пожаловался, что в ОДКБ до сих пор не согласован их единый список.



Тем временем в Казахстане силовики, помимо прочих, активно отрабатывает привычный сценарий виновности мусульман из "спящих ячеек" всевозможных направлений и течений. Идут обыски и аресты по старым оперативным спискам, затронувшие в частности, как видно по кадрам изъятой литературы, последователей ненасильственной "Таблиги джамаат" (запрещена в Казахстане и России, но разрешена в Кыргызстане).



Попутно сообщается о случаях самоубийств и загадочных смертей высокопоставленных силовиков в различных регионах страны.



Единственная позитивная новость - освобождение несчастного музыканта из Кыргызстана, дело которого вышло на уровень первых лиц двух стран.



Накануне Минюст Кыргызстана озвучил беспрецедентно жесткое, но справедливое заявление в адрес казахстанских властей: "Дело о пытках Викрама Розахунова, в случае дальнейшего непредставления доступа адвокатам и консульским сотрудникам МИД КР может также быть показателем широкомасштабного и/или систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и якобы участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года". Чтобы не подрывать единства ОДКБ, Астана предпочла не спорить из-за судьбы одного человека и закрыть вопрос вне процедур уголовного права.



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События в Казахстане ведут к переформатированию геополитического поля в Центральной Азии, не слишком позитивному для Москвы.



Практически во всех тюркских странах у населения преобладает негативное отношение к вводу войск ОДКБ.



Официальные лица высказываются более осторожно. Вчера министр обороны Турции предложил "оказать всяческую помощь и поддержку нашим братьям-казахам", что едва ли понравится Кремлю, претендующему на доминирование в регионе.



Мне пишут, что в Кыргызстане на фоне событий в соседней стране распространяются тревожные настроения. Они связаны не только с возможным ухудшением отношений двух народов, вызванным отправкой войск в соседнюю страну. Высказываются опасения, что эта республика может стать следующей жертвой "путинского питона", после того, как он переварит свой нынешний "обед".



В Туркменистане и Каракалпакстане оппозиционеры еще до начала волнений в Казахстане призывали население к народным революциям в ближайшие месяцы и даже недели. Хотя многие такие заявления носили пропагандистский характер с целью обеспечить политическую мобилизацию, сейчас там тоже переосмысливают казахстанский опыт.



Китай и Узбекистан продемонстрировали скептическое отношение к версии "иностранного заговора", хотя позднее присоединились к обращению ШОС.



Внутри Казахстана решение Токаева о вводе иностранных войск многие оценивают как ошибку и даже "предательство", которое может иметь долговременные последствия для будущего страны. Символическим является масштабное применение спецназом насилия на площади Республики, ставшей символом национального суверенитета после известных событий на том же месте в декабре 1986 года.



Пока многие диссиденты взяли паузу, отмежевываясь от потрясшего страну насилия, которое объясняют провокациями силовиков и уходящего клана. Судя по сообщениям последних двух суток повстанческая активность с эпицентром на юго-востоке заметно спала. Однако все очень неустойчиво. Трудно предсказать, что произойдет, если возникнет, например, конфликт с участием подразделения ОДКБ, который приведет к гибели гражданских лиц. Власти опасаются, что информация о происшедших событиях и большом числе жертв среди населения может вызвать дестабилизирующий эффект. Именно этим объясняется беспрецедентно жесткая блокировка интернета и других инфокоммуникаций.



Скоро, вероятно, появятся новые поводы для недовольства. Известно, что дела о массовых беспорядках часто расследуются весьма поверхностно, суровые приговоры выносят на основе шатких доказательств (преобладает не право, а желание показать обществу силу государства), а пытки "террористов" в Казахстане и до событий были не редки. Теперь же их подхлестнут эмоции напуганных происшедшим силовиков.



Многие отмечают, что режим Елбасы официально так и не осужден. Неужели жертвы были напрасны?



Коллега из Кыргызстана правильно написал, что очень важно сейчас по горячим следам начать документирование происшедших событий. Позже очевидцы начнут забывать и путаться в деталях, излагать формирующиеся стереотипы, а официальные документы, как мы не раз видели, будут полны умолчаний и неправды. Впрочем, уже сейчас работать с очевидцами в Алматы будет сложнее, чем в первые дни ошских событий. Любой правдивый рассказ может стать основанием для обвинения в "терроризме". В сетях толковых рассказов пока очень мало, преобладают жанры коротких сообщений и политологических рассуждений.



Виталий Пономарев