Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев

00:16 11.01.2022 Бахадыр Ф. Мусаев КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ



"…И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает" (Исх. 3:2)



Маргарита Шувалова 07 01 2022 г. (фото Б Мусаева)



Днями я напросился в гости к художнику Маргарите Шуваловой, у которой был в последний раз весной 2019 г. Тогда же написал заметку в 3 -х частях "Признание в Любви или Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой" ( см. Бахадыр Ф. Мусаев www.centrasia.ru 28 05 2019). Помнится, в одной из них говорилось, что Маргариту пугали разговоры, хотя бы мало -мальски соприкасающиеся с сюжетами политики. И как только я ….…

Впрочем, процитирую один фрагмент из упоминаемой заметки 2019 г.

"…Нет, нет, прошу вас, Бахадыр, не надо связывать мои работы со всякими манифестами. Меня пугает все то, что напоминает политику. Конечно, не скрою: приятно, что моя "Девушка с конем" подтолкнула вас почему - то вспомнить "Купание красного коня" Кузьмы Петрова – Водкина, художника, чья живопись оставила след в мировом искусстве Тем не менее, давайте оставим в стороне вопросы , связанные...

- Маргарита, остановитесь, о чем говорите?! Ведь я невольно вспомнил названную картину, которую, известно, объявили "буревестником революции в живописи".Но, уж так устроена моя голова, если приходят в нее всякие "непотребные" вещи. В настоящем случае, присутствие там и здесь ( в обеих картинах) коней, по ассоциации вызвало в моей памяти совершенно иное нежели понятие "программный манифест". Я просто вспомнил, что, примерно, 30 лет назад на выставке в Росзарубеж Центре ( если не ошибаюсь , в 1989 или 1990 г), в самый канун распада СССР, ташкентская публика увидела впервые Ваш триптих "Российский синдром". Быть может, должно также напомнить: в моих статьях "Уроки художника из Ташкента, автора триптиха "Российский синдром", "Созидайте, Мастер, Созидайте Дух. Созидайте Дух!", написанных мной в 2014 г. есть следующие строки.

"... эта картина, помимо всего прочего, не может не поражать концептуальным видением художника, предвосхитившего распад страны....Идите и глядите, сколько проблем на улице, в стране, глядите... Вчера и сегодня. Там и здесь "Врата рая", где:

с одной его стороны, находятся хозяева жизни, дельцы и воры, ....;

с другой – толпы бичей, безработных, гастербайтеров, рабов, которых теперь миллионы"



"Уважаемая Маргарита, я не оговорился относительно того, что ваши работы имеют "щемящую актуальность". Будь не так, в частности, и я , глядя на упоминаемую работу, не думал бы отчаянно и с отчаянием о мрачных сторонах нашего сегодняшнего дня, подлости подлых ..

Вчера и сегодня. Там и здесь вопиет боль. Она, эта ваша боль, призывает к состраданию, милосердию..."

И ныне, не запамятовав все это, я оставил за порогом квартиры художника "все это"…Наказал себе, что Не скажу ни Слова за Состояние нашего Общества, почему оно таким остается, когда им легко "управлять", где никто ни за что не отвечает сверху донизу. "Управлять" таким способом, что дает возможность под нескончаемые разглагольствования относительно пресловутого "Нового Узбекистана" и "Третьего Ренессанса" безнаказанно воровать, грабить. Да уж впарили мы себе вместе с объявленной независимостью Свободу Воровства, Свободу лицемерия и краснобайства, читай, позиционировать себя всюду так называемыми патриотами, Говорить Ложь от имени Правды.

По сути, это все, в моем понимании, по жизни предстает ( и является на самом деле) как противопоставление свободы и независимости праву, закону и справедливости.

Действительно, о каком "Новом Узбекистане" и тем более "Третьем Ренессансе", может идти речь, если кругом гнило, сгнило насквозь. ..

Об чем речь, если нынешнее государство, убогое умом и характером. не имеет настоящую практичную теорию, которая бы дала идею, способную пробудить и интегрировать народ,.. Да и о чем речь, какие возможны реформы, если природа строя правления …, если государством управляют …., когда в реальности люди нашего общества являются продуктом государственно-политической и социально-экономической системы , где, известно, "кадры решают все!" со всеми вытекающими отсюда последствиями

Впрочем, прерву свои досужие рассуждения о том, куда мы скатились и что ждет нас всех в ближайшем будущем. Ведь события, произошедшие в ЦА с конца 80 -х, 90 -е гг. минувшего столетия (Фергана 1989, "гражданская резня" в Таджикистане, бойни в Андижане 13 05 2005, летом 2010 г.в Кыргызстане , Казахстан 2022, …не требуют большого ума и необходимости аналитических раскладов, чтобы увидеть за ними, помимо длительного переживания агонии, вымирания и морально-духовной деградации народов, самоуничтожение… . Что дальше? ….



.Однако пора наконец начать разговор на предмет озаглавленного.

И вот я снова здесь у художника на 14 квартале Юнусабада .

Еще не переступив порога квартиры – мастерской, увидел в дверях улыбающуюся Маргариту и невесть откуда сразу появилось ощущение, что не тысяча дней назад, а вчера она потчевала меня горячим чаем, когда вскакивал я время от времени со своего места, чтобы рассмотреть новые картины, которыми обвешаны стены зала, коридора, у стены…



И теперь, приветствуя хозяйку, краем глаза я уже увидел в зале Нечто .

ЭТО была КАРТИНА ОТ КОТОРОЙ ИСХОДИЛ СВЕТ, СИЯНИЕ КАК ОТ ГОРЯЩЕГО ( и не сгораемого) ФАКЕЛА.

Смотрел я в волнении на ЭТО ЧУДО ( по другому не могу назвать) Какие тут слова найдешь, когда все забываешь и себя не помнишь, разве что, перефразируя поэта скажу:

и чувствами был я переполнен, как водами весной моя Кара- Дарья.

Физическое ощущение, будто погрузился сполна в реку своего детства и меня унесло … Здесь так чисто, светло и тепло становится на сердце, исчезли прочь мои печали и дурные мысли

Наверное, в тот момент со стороны я мог казаться, по меньшей мере, человеком не от мира сего. А очнулся от толчка руки хозяйки и звука ее голоса : Нет, это нормально!? Эй, Бахадыр, вы где? Давайте - ка присядьте пока. Сейчас заварю…и поговорим за чаепитием



И вскоре мы повели застольную беседу, вернее, я стал донимать Маргариту своими расспросами о картине, которая находилась на стене, буквально за моей спиной. И вопросы мои, разумеется, были вопросами "детскими", типа того, что это за дерево, когда и где…

В ответ услышал: в конце октября минувшего года (2021) я поехала в Паркент, точнее, в Сукок. Там, на склоне горы увидела и воспроизвела несколько позже эту картину, а именно, одетую солнцем в золото деревья, именуемые туркестанским боярышником . Я тогда также, как Вы сейчас, глядя на деревья туркестанского боярышника, почувствовала волнение …Не знаю получилось ли мне передать свои чувства (впечатление), но я как могла, так и нарисовала.

- Свидетельствую. Маргарита, вы передали искренне как художник, то что чувствовали Здесь налицо и экспрессия и импрессия, что я просто балдею, плененный воспроизведенной красотой во плоти . Боже мой, какой буйство красок, как трепетна и нежна эта красота , что щемит сердце и радуется оно..

-Спасибо за такую оценку.

- Нет же, это вас должно благодарить. Пусть не устают и дальше творят ваши руки.

Готов повторить вновь крылатое изречение классика: "Созидайте, Мастер, Созидайте Дух. Созидайте Дух!"

Маргарита, сию минуту, глядя на этот, исходящий от вашей картины свет я ощущаю, что он проникает внутрь меня, очищает и мысли и сердце. Не сочтите за лесть, вы, Маргарита добрая волшебница.

Гляжу я, чувствую, думаю и в голову почему – то приходят слова из Великой книги о горящем, но не сгорающем терновом кусте.

Извиняюсь заранее, Маргарита, я вынужден обратиться к тому, чего вам не хотелось бы услышать. Хотите вы того или нет, но происходящие вокруг нас события, на мой взгляд, реально актуализируют ваши творения.

Нет, не буду углубляться в названную тематику, связанную с политикой.

Давайте, я не стану злоупотреблять вашим гостеприимством, тем более, учитывая, что сегодня собирались поехать в Янги – Базар, посидеть на берегу реки Карасу, а мне надо торопиться к своему псу. Он остался дома один. На том и порешили, договорившись встретиться. А вечером я позвонил Маргарите и сказал: Вы не против, если напишу вкратце о нашей встрече, о моем впечатлении от вашей картины. Она согласилась.

P.S.

Cегодня , с утра 10 января 2022г, спустя пару дней после моей встречи с художникомг, как всегда, по обыкновению, включил комп, зашел на Vou Tube, чтобы побыть с Димашем . Звучит Ave Maria, песня -молитва, песня -мольба, по сути, призывающая людей быть людьми и сохранить мир, сделав его человеческим. Непроизвольно перед глазами встала последняя картина ташкентского художника Маргариты Шуваловой.

Собственно, вот и все, если в двух словах о моем впечатлении от названной картины. Кстати, гляжу сию минуту на сделанный в тот день ее снимок. Она продолжает излучать свет, как от горящего (и не сгорающего) факела, но только еще ярче.



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Бахадыр Ф. Мусаев 10.01 2022г. Ташкент. Тузель 2 Источник - ЦентрАзия

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