 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.01.2022
10:08  Операция ОДКБ в Казахстане быстро вышла из берегов, - С.Ищенко
09:14  Следы внешнего человека. Как в ОДКБ искали виновников казахстанской трагедии, - репортаж А.Колесникова
08:59  Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ
08:52  Перерожденцы уходят. Путь от Сталина к Назарбаеву, - Александр Халдей
08:39  Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан, - К.Логинова
08:00  13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)
06:29  Умер спикер Европарламента итальянец Сассоли. От "дисфункции иммунной системы"

01:42  Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января, - "Известия"
01:08  Семейное дело: правление кланов в Казахстане ушло в прошлое или еще поживет?
00:59  Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
00:35  Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
00:34  Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
00:32  Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов
00:30  УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский
00:29  Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:28  Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов
00:27  Зачем экс-президент Ашраф Гани рвется в Афганистан? - С.Тарасов
00:26  В казахстанский мятеж вмешались польские спецслужбы
00:24  Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)
00:23  Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:22  Задержание террористов в Казахстане (видео)
00:21  Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16  Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15  События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
00:14  Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11  Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:09  Рождество Христово и борьба за Русский мир, - Дмитрий Куницкий
00:08  Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:02  "С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
00:01  Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
Понедельник, 10.01.2022
23:10  Несостоявшееся государство: в ближайшем будущем Казахстан ждет война всех против всех
19:27  ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане
18:30  Погромный спрос. Как казахстанский бизнес пережил волнения, - "Къ"
17:41  "Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы
17:34  Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
17:27  За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, - Максим Столетов
13:57  Поражение сознания. Теория и практика ментальных войн, - В.Багдасарян
13:55  Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства? - В.Павленко
13:54  Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов
13:51  Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:19  Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
13:13  Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"
11:48  Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду
11:03  Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина
10:44  В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)
10:31  Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности
09:54  Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)
08:00 11.01.2022

Кандидатуру Смаилова на пост премьера выдвинул президент К.Токаев и все 89 депутатов, присутствоваших на утренней сессии, проголосовали "за".

Алихан Смаилов с 5 января временно исполнял обязанности премьер-министра РК.

Трудовой стаж:

· Сотрудник Инвестиционно-приватизационного фонда "А-Инвест" (1993-1995);

· Главный специалист отдела торговли и промышленности администрации города Алматы (1995-1996);

· Стажер Высшего экономического совета при президенте РК (1996);

· Заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (08.1996-03.1998);

· Заместитель председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (03.1998-04.1998);

· Главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации президента РК (1998-1999);

· Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации президента РК (08-11.1999);

· Председатель Агентства РК по статистике (11.1999-02.2003);

· Вице-министр иностранных дел РК (02.2003-2003);

· Председатель правления Акционерного общества "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006);

· Вице-министр финансов РК (02.2006-01.2007);

· Президент АО "Национальный холдинг "Казагро" (01.2007-11.2008);

· Вице-министр финансов РК (21.11.2008-10.2009);

· Председатель Агентства РК по статистике (27.10.2009-13.08.2014);

· Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (08.2014-12.2015);

· Помощник президента РК (11.12.2015-18.09.2018);

· Министр финансов РК (18.09.2018-25.02.2019);

· Первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК (25.02.2019-05.2020);

· Первый заместитель премьер-министра РК (18.05.2020, переназначен с 18.01.2021-05.01.2022).

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641877200
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  