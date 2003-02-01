13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)

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08:00 11.01.2022
Кандидатуру Смаилова на пост премьера выдвинул президент К.Токаев и все 89 депутатов, присутствоваших на утренней сессии, проголосовали "за".
Алихан Смаилов с 5 января временно исполнял обязанности премьер-министра РК.
Трудовой стаж:
· Сотрудник Инвестиционно-приватизационного фонда "А-Инвест" (1993-1995);
· Главный специалист отдела торговли и промышленности администрации города Алматы (1995-1996);
· Стажер Высшего экономического совета при президенте РК (1996);
· Заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (08.1996-03.1998);
· Заместитель председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (03.1998-04.1998);
· Главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации президента РК (1998-1999);
· Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации президента РК (08-11.1999);
· Председатель Агентства РК по статистике (11.1999-02.2003);
· Вице-министр иностранных дел РК (02.2003-2003);
· Председатель правления Акционерного общества "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006);
· Вице-министр финансов РК (02.2006-01.2007);
· Президент АО "Национальный холдинг "Казагро" (01.2007-11.2008);
· Вице-министр финансов РК (21.11.2008-10.2009);
· Председатель Агентства РК по статистике (27.10.2009-13.08.2014);
· Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (08.2014-12.2015);
· Помощник президента РК (11.12.2015-18.09.2018);
· Министр финансов РК (18.09.2018-25.02.2019);
· Первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК (25.02.2019-05.2020);
· Первый заместитель премьер-министра РК (18.05.2020, переназначен с 18.01.2021-05.01.2022).
Динара Халдарова