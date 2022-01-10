Токаев подписал указ о составе нового 13-го правительства Казахстана

16:12 11.01.2022

Официальное сообщение

В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан Токаев постановил назначить:



Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;



Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;



Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;



Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;



Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;



Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;



Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;



Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;



Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;



Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;



Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;



Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;



Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;



Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;



Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;



Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;



Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;



Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;



Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;



Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;



Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.