Токаев подписал указ о составе нового 13-го правительства Казахстана

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16:12 11.01.2022
Официальное сообщение
В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан Токаев постановил назначить:
Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;
Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.