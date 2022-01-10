Тринадцатый пошел. Тупики ЕлбаВластия, - В.Хлюпин

16:54 11.01.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по последним событиям в Казахстане



Новое правительство.



Чего (кого) в нем нового... ?

Где новые лица. Люди где? Тот же набор обанкротившихся утырков и ушлепков. Даже оба силовика-генералы песчаных карьер - оба тут - Минобороны и МВД сохранили свои кресла. Куда уж дальше. Были бы офицеры - ушли бы молча в сортир и застрелились. Мудаки.



Токаев - красавец. Как был ничем, так никем и остался.

Игрушечный президент. Русский в Кабмине один - МЧСовец Ильин, Скляра повысили в первого вице-премьера, но он - во первых - хохол, во вторых - ну совершенно ничего не решает... Бумажный ворошун...



Новый премьер.



Нелепый слепок старого. Старшежузовый балашка - алма-атинский кадровый мажор... Статистик, звездочет. Незнайка на Луне. Помощник (побегайка) при Елбасы. Сам трайбалист и совершенно несамостоятелен как человек трайба-системы. Любой агашка, Есимов, например, запросто пошлет такого премьера в жопу.... причем публично и даже покажет - в какую жопу ему идти... Ничего не решает. Тихий поскребун воровайка.

Как в фильме про Глеба Жеглова - сидит там на телефоне старушка, божий одуванчик, "попка", записывает и передает... Вот это и вся его работа. Плюс - наушничать. Плюс - интриговать...



Какие задачи Токаев собрался решать с этим кадровым супом-окрошкой? Что, в Казахстане совсем нет новых, думающих людей, в регионах ну совсем никого? Чепуха. Нужны свои, проверенные, чтоб рожа - в крови, пуху и перьях. Чтоб клейма ставить некуда...



Система Елба-власти совсем протухла, но меняться не хочет и не может. Она, в принципе, нереформируема...



Не хотят, не могут. Хотят все по старому. Трайбо-краты. Как те Бурбоны. Ничему их последние события не научили. Никаких выводов не сделано.



Порют дичь про международных террористов. Бишкекского музыканта уйгура упрессовали - во всем сознался. Блин, досадный облом - лабух и есть лабух, пришлось отпустить.



И что? А ничего. Фонд учредили, чтобы всем миром помогали восстанавливать спаленную Алма-Ату... Скажи ка, дядя, ведь не даром...



Как еще Федор Бакытжанович Ростопчин-Сагинтаев на повышение не пошел...



10 тысяч "иностранных террористов" по кутузкам. Спасибо, дядя Вова, мы тут немножко поозорничали...



Алиюша - молодца. Вывела бабки накануне и купила новый домик в Лондоне. Страховка пожар спишет...



Не государство - паноптикум какой-то. Дедка - за репку. Бабка - за дедку. Даригушка - за Дину, Аля - за Дину, Тима - за титьку, Абиш за Бабиша... И все опять - при деньгах, при власти, при наваре...



Печально все как-то...