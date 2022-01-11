КазАгентство по делам госслужбы возглавил философ Жазыкбаев

19:13 12.01.2022

ЖАЗЫКБАЕВ Дархан Медегалиулы

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[01.08.1976 - ..]

Родился 1 августа 1976 году.Казах.



Образование высшее. Окончил национальный университет имени аль-Фараби, Костанайский юридический институт МВД РК. философ, преподаватель философии, юрист. Кандидат философских наук.



Работал преподавателем Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел, старшим инспектором Департамента кадровой работы, старшим инспектором по особым поручениям, начальником Отдела кадров Академии МВД РК, заместителем заведующего Административным отделом, заведующим Отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, советником Председателя Правления АО "KEGOC", заместителем Руководителя Аппарата Сената.



с 20.06.2019 - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.



с 11.01.2022 - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы