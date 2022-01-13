К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов

13:39 13.01.2022 К вопросу о разграничении между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой в бассейне реки Исфара.



Карта №1. Атлас бассейна реки Исфара. Административно-территориальное деление

Карта №2. Атлас бассейна реки Исфара. Поверхностные водные ресурсы.



Исфара – бесспорно теперь уже (после 1991 года) международная река. Об этом двух мнений быть не может. По общей площади формирования речного стока относится к двум странам (Кыргызстан, частично Таджикистан), а по зоне рассеивания и использования стока к трем: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Воды Исфары разбираются на орошение и не достигают р. Сырдарьи. В бассейне реки всегда (последние 150 лет) была напряженная водохозяйственная обстановка. Рациональное использование располагаемого годового речного стока составляет ядро темы и проблематики.



В таджикистанской части бассейна орошение является основой экономической жизни. Здесь земледельческая культура находится почти в полной зависимости от искусственного орошения. Наличие достаточного количества поливной воды обеспечивает населению мирный уклад его хозяйственной жизни. На этом месте (в таджикистанской части) богарного земледелия нет. Следовательно, тезис "вода – это жизнь" особенно справедлив для территории нижней части бассейна реки Исфара.



Водоток по разряду и водности классифицируется малой рекой (объем годового стока в средний по водности год – всего около 0,5 куб. км).



Река малая, проблемы большие.



По литературным историческим сведениям, в Исфаре издавна, начиная со второй половины 19 века происходили споры о воде, из-за воды, которые наиболее обострялись при первых же признаках маловодья. Когда воды было много распри, побоище затихали, с тем чтобы вспыхнуть с новою силою при маловодье.



Руководители царского правительства Российской империи на местах вынужденно распорядилась: рисовые поля закрыть! (в те времена в Исфаринской волости было около 4 тыс. га рису и расходовала воду для полива рисовых полей в 4 раза больше чем другие орошаемые с/х культуры). Были установлены дозволенные и запрещенные посевы. В итоге, к 1890 году в Исфаринской волости впервые появилась большое количество урюковых садов, для выращивания которых требовалась незначительное количество воды (нынешняя слава Исфаринских и Канибадамских качественных фруктов и сухофруктов начинается с этого периода). Но спустя 15 лет (1904-1905 годы) все же в городе Исфаре и в окрестностях повторно произошли распри из-за воды, связанные с очередным маловодьем и восстановлением рисового клина за счет части старых и новых орошаемых земель.



Учитывая важность учета располагаемой речной воды, царским правительством в мае месяце 1909 года на реке Исфара впервые было открыто гидрологический пост "Таш-Курган" (Танги Ворух), ниже крупного селения Ворух. С конца 1924 года по настоящее время пост "Таш-Курган" принадлежит Таджикистану, его гидрометеорологической государственной структуре.



Как мы теперь знаем из многолетних гидрологических статистических данных, в период маловодья на реке Исфара средняя норма стока (по многолетним данным) может уменьшится даже на 24-25 %. Так было в далеком 1974 году. К чему это приводило всем нам хорошо известно из исторической и старой периодической литературы.



В начальные периоды самостоятельного, независимого развития стран бассейна споры участились не только из-за воды, но часто и из-за земли – главного средства производства с/х продукции, да и не только. Не столько внутри одной общины, сколько между общинном аспекте. Постепенно начала утрачиваться дух братства. Споры приняли межгосударственный характер. Подтвердилась то, что с линией границы между 2-я бывшими соседними союзными республиками на этом сложном участке не все в порядке.



Международными организациями в целях комплексной независимой оценки социально-экономического и экологического состояния бассейна реки Исфары и для лучшего представления проблем, исследованы при участии местных специалистов, составлены и опубликованы ряд работ. Главные из них:



1. Отчет. Бассейн реки Исфары, 2014 г.

2. Бассейн реки Исфара. Атлас, 2014 г.

3. Атлас бассейна реки Исфара. Таджикская сторона, 2020 г.

4. Атлас бассейна реки Исфара. Кыргызская сторона, 2020 г.

5. Республика Таджикистан. Бассейновый план реки Исфара. Национальная часть. 2014 г.

6. Бассейновый план реки Исфара. Баткенский район. Кыргызская республика. 2014 г.



Эти публикации, дающие многостороннюю целостную характеристику природы, водных ресурсов, населения, экономики с некоторыми ценными текстовыми и цифровыми информациями сопровождены также различными тематическими географическими картами, в том числе гидрологическими.



Поскольку бассейн реки Исфары охватывает части территорий 3-х стран, то естественно на картах указаны линии государственных границ. К обозначенным на картах линиям государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном возникают серьезные вопросы, претензии.



Так в частности, в Атласе бассейна реки Исфара (Заказчик и ответственный за содержание: Региональный экологический центр Центральной Азии, РЭЦЦА, головной офис в г. Алматы. Исполнитель: Научно исследовательский центр Международной координационной водохозяйственной комиссии, НИЦ МКВК, головной офис в г. Ташкенте) длина разрыва/прерывания территории между крупной сельской общиной Ворух (Таджикистан) и остальной территорией Таджикистана в направлении г. Исфары по течению реки ошибочно составляет по масштабу карты более 6 км, что является не достоверным, и значительно завышенным (см прилагаемые карты №1 и №2).



Это кидается в глаза, очень заметно и видно. По степени проявления – это кричащий недостаток Атласа. Другой недостаток – не приуроченность содержания к определенной дате.



Углубленный анализ Атласа бассейна реки Исфара также показывает, что в нем не указаны местоположение некоторых ключевых объектов водохозяйственной системы (например, водозаборного узла "Головной"), в справочных материалах к Атласу не приводятся удельные расходы воды на орошение одного гектара посевов сельхоз культур. Такие данные позволили бы оценить и определить объемы резервной оросительной воды за счет сокращения площадей водоемких культур в случае ожидаемой/прогнозируемой малой водности реки. Подобные вопросы выдвигаются жизнью. Это узловая проблема бассейна. Л



Ну совсем непонятен запись: "Наблюдения за естественным водным режимом реки Исфары в настоящее время ведутся на гидрометеорологическом посту Таш-Курган (Танги-Ворух), Кыргызстан". Насколько известно, гидрологический пост "Таш-Курган" принадлежит Агентству по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. Гидрологический пост на средства ПРООН, Таджикистан реабилитирован и оборудован в 2013 году.



Безусловно республики (РТ, КР, РУз) имеют сложные очертания границ. В Атласе абсолютно не приводятся никакие текстовые пояснения касательно нанесения/очертания смежных линий государственных границ, разделяющих территории соседних государств. Даже не сказано, что разграничения на картах проведены в самом общем виде. На картах Атласа явно прослеживается утрата/уступка части государственной территории Таджикистана.



Сложилась мнение, что при картографировании территории бассейна реки Исфары не использованы политико-административные карты последнего времени, даже не говоря о картах 20-30 годов прошлого века. Как известно, только политико-административные карты используются в качестве основы для составления карт иной тематики, в частности водной (гидрологической).



Указанный существенный недостаток характерен для всех перечисленных выше публикаций. За исключением того, что в "Бассейновом плане реки Исфара (таджикистанская национальная часть)" ниже предварительной карты бассейна реки Исфара в сноске написано: "Административные единицы приведены условно, так как не завершена демаркация и делимитация границы между РТ и КР".



Конечно же публикации, выводы в них не обладают юридической силой, а имеют только рекомендательный характер. Но, тем не менее формируется же определенное общественное мнение, как положительное для одной стороны, так и отрицательное для другой.



По решению Совета Министров прежней Таджикской ССР был составлен и издан в 1968 году национальный комплексный Атлас Таджикской ССР, которое сих пор как труд национального значения и престижа является ценной фундаментальной публикацией Академии наук. Атлас Таджикской ССР содержит многочисленные тематические карты. Являлась первым изданным Атласом среди 5-ти союзных республик Средней Азии.



В предисловии Атласа Таджикской ССР записано: "При составлении Атласа за основу приняты данные на 01 января 1965 года. Политико-административное устройство республики дано по состоянию на 15 апреля 1967 года".



У меня имеется наиболее надежный источник информации - копия карты "Рабочая основа для авторских работ" в масштабе 1:750 000 Атласа Таджикской ССР. Рабочую основу могла только создать Главное управление геодезии и картографии (ГУГК) при Совете Министров тогдашней СССР. Данная типовая географическая основа служила своего рода каркасом при составлении тематических карт Атласа Таджикской ССР.



Согласно этой карты Рабочей основы, действительно при соединении территории крупной сельской общины Ворух с остальной территорией Таджикистана оставлена узкая полоса земли длиною примерно 2 км, расположенная между территориями Таджикистана и Кыргызстана. Это изменение границы по сравнению с географическими картами 1924 -1929–х и позже годов произошло видимо на каких ни будь веских по мнению ГУГК законных документальных основаниях. Вероятнее всего этот коридор служила подходящим выходом к Лейлекскому району нынешней Баткентской области Кыргызской Республики. (см прилагаемую карту №3). Наверняка в архивах ГУГК сохранены соответствующие документы.



С другой стороны, нам всем хорошо известно, что ст.18 Конституции бывшего СССР гласил: "Каждая Союзная республика имеет свою территорию, территория Союзной республики не может быть изменена без ее согласия". Возникает вопрос: была ли в свое время согласована с соответствующими органами Таджикской ССР отвод этих 2-х км территории Киргизской ССР?



Утверждение же изменения границ между союзными республики входило в компетенцию Верховного Совета СССР, его Президиума. Как обстоять дела с документами на этот счет? Подробности общественности не известно.



Прилагаемая к статье фрагмент карты "Рабочая основа для авторских работ" служит наглядным свидетельством о положении линии границы тогдашней Таджикской ССР. Наверняка сохранились основания межевых (граничных) знаков на местности. Изучение истории строительства первоначальной автодороги по направлению Ворух-Исфара также помогла бы прояснить вопрос.



В карте "Рабочая основа для авторских работ", в зоне ее охвата (включая прилегающие территории Кыргызстана) указаны все населенные пункты, в том числе сельские с количеством жителей менее 2 тыс. чел. Как видно из фрагмента карты здесь нет нынешних селений Ак-Сай, Капчыгай, Кок-Таш Баткенского района/области Кыргызской Республики. Следовательно, можно полагать, что указанные сельские населенные пункты Кыргызстана появились вдоль берегов реки Исфара позже, после 1969-1970-х годов. По причине основания и расширения этих селений, освоения новых орошаемых земель стало наблюдаться наибольшее расхождение между поливным режимом и режимом источника орошения на системе Исфары. Система оказалась перегруженным площадями и стала не справляться с водополивами ввиду недостатка воды (не смотря на наличие Тортгульского ирригационного водохранилища).



Коридор длиною в 2 км между Ворухом и остальной территорией Исфаринского района Таджикистана удлинился по Атласу бассейна Исфары еще на 4 км, сделалась шире в пользу Кыргызской Республики и стала 6 км по длине (по некоторым другим данным, других источников -8 км). Наверное, этот "факт" без комментариев и зафиксирован в Атласе бассейна реки Исфара. Теперь это наша боль. Как разрешить этот трудный вопрос?



Прошедший 2021 год на участке был тяжелым годом. Связанное с водой пограничный конфликт, в конце апреля месяца перерос в вооруженное столкновение. К счастью кратковременное. Пограничный конфликт на основе взаимного согласия быстро урегулировался. Не смотря на закрытие границы со стороны Кыргызской Республики, стороны продолжили на паритетных началах проведение сложных переговоров по вопросам чрезвычайно осложненной делимитации границ, регулировали широкий круг вопросов дальнейшего мирного сотрудничества сопредельных 2-х государств на их взаимных границах, усилили и ускорили свою работу топографические Рабочие группы и т.д. О достигнутых к сегодняшнему дню успехах всем известно из СМИ.



Общеизвестно, что процедура установления границ имеет 2 стадии: договорное определение направления и положения границы (делимитация) и установление границы на местности (демаркация). События прошлого года и все выше изложенные мною аспекты сигнализируют о том, что до второй стадии еще далеко.



Следовательно, желательно было бы как можно скорее совместно разработать и заключить "Договор о порядке урегулирования пограничных конфликтов". Разумеется, этот договор не должен быть "стандартным" Соглашением, а должна быть увязана с местными особенностями и спецификой возможных в будущем споров/конфликтов. Такой договор можно и нужно заключать еще, не завершив долгий процесс окончательного установления границ.



Второй немаловажный аспект – это надлежащее совместное управление возможными в будущем конфликтами, то есть целенаправленное воздействие на причины конфликтов и/или на поведение их участников, которое позволяет ослабить деструктивные и усилить конструктивные последствия конфликтов.



И наконец, последнее, третье – это институционализация конфликтов, то есть перевод конфликтов в формальные рамки, которые будут упорядочивать действия конфликтующих.



Конечно же лучше всего предвидеть, провести соответствующие заблаговременные профилактические мероприятия по линии местных властей и общественности обеих сторон и впредь вообще не допускать возникновение между общинных конфликтных ситуаций в бассейне реки Исфара.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

13 января 2022 г. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642070340

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