 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Созданный в Казахстане Народный фонд возглавил сородич Токаева по племени жалаир и многолетний министр финансов Елбасы - Жамишев. Тыинки не пропадет...
00:11 17.01.2022

Созданный по поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") возглавил его сородич по старшежузовскому племени джалаир - Болат Жамишев

- оказание благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

- оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

- содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;

- поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана;

- оказание благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Сообщается, что на пост председателя фонда "Қазақстан халқына" попечительским советом предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.

Высшим органом управления фонда "Қазақстан халқына" является общее собрание участников фонда, контролирующим органом - попечительский совет, исполнительным органом - правление, контрольным органом - ревизионная комиссия.

Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ "Қазақстан халқына".

11 января в ходе выступления в Мажилисе Токаев поручил создать общественный социальный фонд "Қазақстан халқына".

"Подчеркну, это не фонд президента или правительства, или какого-либо другого госоргана. Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой", - сказал тогда глава государства.

ЖАМИШЕВ (ДЖАМИШЕВ) Болат Бидахметович
/ /
[28.06.1957 - ..]
Родился в Талды-Курганской области. Казах

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1981), экономист, кандидат экономических наук.

В 1981-84 - агроном совхоза.
В 1984-92 - аспирант, м.н.с., ведущий сотрудник, ученый секретарь КазНИИ экономики и организации АПК.
В 1992-93 - референт, заместитель председателя исполкома Конгресса предпринимателей Казахстана.
В 1993-1997- в Национальном банке: замдиректора департамента экономических исследований и прогнозов, директор центра перспективных исследований, замдиректора департамента исследований и статистики.
В 1997 - директор Национального пенсионного агентства министерства труда.
В 1997-99 - вице-министр труда и социальной защиты.
В 1999-2001 - вице-министр, 1-й вице-министр финансов.
В 2001-2002 - вице-министр внутренних дел (по финансам).
В 2002-2003 - вновь, вице-министр, 1-й вице-министр финансов.
В феврале 2003-январе 2004 - заместитель председателя Национального банка РК.
С 6 января 2004 - 13 ноября 2007 - председаетль только созданного Агентства по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций.
С 13 ноября 2007 - 6 нояб. 2013 - министр финансов РК.
С 6 нояб. 2013 - 6 авг. 2014 - министр регионального развития РК.

С 6 авг. 2014 - апр. 2019 - пред. правления Банка развития Казахстана

независимый директор АО "Цеснабанк" (с 25.02.2019-

+ с 2012 - почетный президент Национальной Федерации конькобежцев Казахстана
+ с 15.12.2017 - президент Национальной Федерации конькобежцев Казахстана
+ с 25.02.2019 - член Совета директоров АО "Цеснабанк", Астана

c 01/2002 - руководитель общественного социального фонда "Қазақстан халқына" (Народу Казахстана)

Награжден орденом "Парасат" (12.2011)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642367460
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