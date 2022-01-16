Компанию "КазТрансойл" возглавил Сабит Арынов

18:38 17.01.2022

Как сообщают источники в Астане новым временным главой АО "КазТрансойл" назначен Сабит Арынов



АРЫНОВ Сабит Абильдаевич

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[29.06.1977 - ..]

В 1999 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности "технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых".



Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем по ремонту технологических установок Атырауской нефтеперекачивающей станции.

Затем трудился инженером-механиком Атырауского нефтепроводного управления.

В 2000-2002 годах – инженер службы эксплуатации оборудования и магистральных трубопроводов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения.

С 2002 по 2005 годы занимал должности инженера отдела эксплуатации нефтепровода, диспетчера центрального диспетчерского пункта, инженера и инженера по диагностике, заместителя начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО "КазТрансОйл".

В 2005-2006 годах руководил службой эксплуатации магистральных трубопроводов Уральского нефтепроводного управления, с 2006 по 2007 годы занимал должность главного инженера Уральского нефтепроводного управления.

С ноября 2007 года по май 2008 года – генеральный директор ТОО "Терминалекс".

В период с мая 2008 по декабрь 2009 года работал в должности главного инженера Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО "КазТрансОйл".

Более 7 лет, с декабря 2009 по июнь 2017 года, возглавлял департамент эксплуатации АО "КазТрансОйл".

С июня 2017 по февраль 2018 года руководил Западным филиалом АО "КазТрансОйл".

С 13 декабря 2017 - председатель Наблюдательного совета ТОО "Магистральный Водовод".



заместитель генерального директора АО "КазТрансОйл"

Переизбран в состав Правления 23 мая 2018 года.



с 17.01.2022 - исполняющий обязанности гендиректора АО "КазТрансОйл"