 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 17.01.2022
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18:38  Компанию "КазТрансойл" возглавил Сабит Арынов
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Воскресенье, 16.01.2022
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Компанию "КазТрансойл" возглавил Сабит Арынов
18:38 17.01.2022

Как сообщают источники в Астане новым временным главой АО "КазТрансойл" назначен Сабит Арынов

АРЫНОВ Сабит Абильдаевич
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[29.06.1977 - ..]
В 1999 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности "технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых".

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем по ремонту технологических установок Атырауской нефтеперекачивающей станции.
Затем трудился инженером-механиком Атырауского нефтепроводного управления.
В 2000-2002 годах – инженер службы эксплуатации оборудования и магистральных трубопроводов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения.
С 2002 по 2005 годы занимал должности инженера отдела эксплуатации нефтепровода, диспетчера центрального диспетчерского пункта, инженера и инженера по диагностике, заместителя начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО "КазТрансОйл".
В 2005-2006 годах руководил службой эксплуатации магистральных трубопроводов Уральского нефтепроводного управления, с 2006 по 2007 годы занимал должность главного инженера Уральского нефтепроводного управления.
С ноября 2007 года по май 2008 года – генеральный директор ТОО "Терминалекс".
В период с мая 2008 по декабрь 2009 года работал в должности главного инженера Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО "КазТрансОйл".
Более 7 лет, с декабря 2009 по июнь 2017 года, возглавлял департамент эксплуатации АО "КазТрансОйл".
С июня 2017 по февраль 2018 года руководил Западным филиалом АО "КазТрансОйл".
С 13 декабря 2017 - председатель Наблюдательного совета ТОО "Магистральный Водовод".

заместитель генерального директора АО "КазТрансОйл"
Переизбран в состав Правления 23 мая 2018 года.

с 17.01.2022 - исполняющий обязанности гендиректора АО "КазТрансОйл"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642433880
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