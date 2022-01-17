 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как спасти реку Урал? Конференция рос-каз-ученых в Оренбурге 19/01 (анонс)Как спасти реку Урал? Конференция рос-каз-ученых в Оренбурге 19/01 (анонс)
00:48 18.01.2022

В Оренбурге эксперты оценят совместную работу России и Казахстана по сохранению реки Урал за 5 лет

Экологическое состояние реки Урал, питающей по обе стороны границы России и Казахстана более 4 млн. человек, давно вызывает обеспокоенность не только специалистов, но и простых жителей, которые ежегодно сами воочию наблюдают загрязнение и постоянное снижение уровня воды в этой важнейшей артерии. С 1970 г. уровень воды в Урале упал в 3 раза.

Для исправления ситуации, благодаря совместными усилиям органов власти двух стран, ученых и общественности, в октябре 2016 г. было подписано межправительственное Российско-Казахстанское Соглашение по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, заложившее конкретные направления совместной работы в этой сфере и механизмы ее реализации.

Эффективность и промежуточные итоги выполнения этих договоренностей за 5 лет с момента подписания и оценят участники Международного круглого стола "Трансграничный бассейн реки Урал: проблемы устойчивого развития и сохранения экосистемы", который пройдет в г. Оренбурге 19 января 2022 г. Организаторами этой представительной площадки выступили совместно АНО "Содружество народов Евразии", Эколого-туристское движение Казахстана "Біздің Жайық - Наш Урал" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В работе международного круглого стола примут участие: вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин; руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области Алдияр Халелов (г. Уральск, Казахстан); начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Федерального агентства водных ресурсов Сергей Ридель; первый зам. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Николай Свинухов; и. о. директора филиала РГП "Казводхоз" Мейрам Арыстанов (г. Алматы, Казахстан); директор головной организации по ведению Государственного водного кадастра РФ Алексей Косолапов (г. Ростов-на-Дону, Россия); научный руководитель Оренбургского федерального исследовательского центра Уро РАН, академик Александр Чибилев; председатель АНО "Содружество народов Евразии" Веналий Амелин; председатель Эколого-туристского движения Казахстана "Біздің Жайық - Наш Урал" Елена Тарасенко (г. Нур-Султан, Казахстан); представители органов государственной власти и местного самоуправления, ученые, экологи, общественные активисты России и Казахстана.

Вместе они выработают экспертные рекомендации и общественные инициативы по дальнейшему развитию совместной природоохранной деятельности России и Казахстана в бассейне реки Урал. Это приобретает особую важность в преддверии предстоящего проведения в 2022 г. в г. Оренбурге Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Президентов двух стран, где отдельный акцент будет сделан на экологической тематике.

Место проведения круглого стола: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).

Начало: в 11.00.

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642456080
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