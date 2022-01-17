Нужна ли реформа ДУМК? И кто такой Алтынбек Ажокулы, вопящий о борьбе с ваххабизмом? - Назира Нуртазина

01:02 18.01.2022

Нужна ли реформа ДУМК? И кто такой Алтынбек Ажокұлы, вопящий о борьбе с ваххабизмом?



Некий придворный "исламовед" завопил о салафитах, рассыпая проклятья на сторонников данного течения //https://www.altyn-orda.kz/gospodin-prezident-zapretite-salafizm-perevod-s-kazahskogo-altyn-ordy/. Есть крылатая фраза "Революции готовят гении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы". И вот, мы видим: то тут, то там зашевелились, словно выползающие из темных щелей грязные тараканы, сознательные и бессознательные борцы с Исламом и начали открывать свои поганые варежки. И часто у них мотивом "патриотизма" является дежурная "борьба с салафизмом". Такие есть даже в рядах ДУМК, среди имамов-карьеристов.



Если бы сказали "борьба с терроризмом и преступностью", еще можно было бы понять. И то следует оговорить: в действительности мы все несем ответственность за криминализацию сознания молодежи, что истинная борьба заключается прежде всего в предупреждении, системных мерах по оздоровлению и духовному исцелению молодых умов, в решении острых социальных проблем, а не в физической расправе и излиянии бабских проклятий уже после случившихся конфликтов и погромов.



А что такое вообще салафизм/ваххабизм? Это понятие широкое и расплывчатое. Под "борьбу с салафитами" можно хитро провести любое антирелигиозное намерение, любой враждебный антиисламский посыл. Такое мы уже проходили, когда под ярлыками "контрреволюции", "пантюркизма", "троцкистов-зиновьевцев", "рыскуловщины" истреблялся генофонд, даже лучшие люди.



И вот, как человек, более 30 лет исследующий Ислам и казахское сознание, также еще в начале нулевых работавшая в исламском университете Нур-Мубарак, наблюдая и изучая всю подноготную ментальности мусульман (мужчин и женщин), могу сказать: как правило, склонные к салафизму парни - это как раз "пассионарии", умные и волевые, смелые и отчаянные, правдолюбивые, они также чаще русскоязычные и даже англоязычные.



Салафизм - это международное явление, вы не сможете его истребить и официально запретить. Но лучше именно работать с этим духовным феноменом, ведь большинство его сторонников - это не убийцы, а просто немного шалуны и романтики, отчаянные головы, по духу - борцы за справедливость. Давайте не гробить свой генофонд, терять наших честных и сильных джигитов, наших обаятельных "балапанов"! (и без того, уже потеряли сколько…). Даже Чингис-хан ценил таких, и умел обращать достойного врага в друга и соратника!



Муллы-реакционеры под прикрытием удобного им "традиционного ислама" желали бы консервировать старый уклад, назарбаевщину, взращивать трусливые и лакейские души, а также все и везде огульно и механически казахизировать, при этом как страусы прятать головы в песок, боясь салафизма и даже самого Ислама (а разве Пророк не был борцом за справедливость и не дестабилизировал сначала свой город и страну, свой народ - курайшитов, прежде чем ее умиротворить и благословить?!).



На самом деле ДУМК тоже нуждается в реформировании. Например, пусть дадут разрешение, чтобы несколько мечетей в Алматы и Астане сделали русскоязычными и даже одну - англоязычной и одну арабоязычной (т.е. чтобы пятничные проповеди-хутба проводились кроме казахского на русском, английском и арабском языках, т.е. международных языках. Ибо это, во-первых, свобода и уважение прав татар, чеченцев, уйгур,дунган, части казахов и др. (ислам - это не казахское изобретение, а глобальный феномен), во-вторых, таким образом как раз можно лучше и эффективно вести борьбу с деструктивными течениями. И вообще, это повысит имидж Ислама в стране…



Назира Нуртазина,

историк, религиовед