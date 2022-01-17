Путин и Токаев спасли Казахстан от хаоса и катастрофы, но…, - Табылды Акеров

01:15 19.01.2022 Путин и Токаев спасли Казахстан от хаоса и катастрофы, но…



С первых дней протестных акций, сопровождавшихся человеческими жертвами в Казахстане, я рассматривал эти трагические события, во-первых, как давление США и Запада на Россию по проблеме с Украиной. США и Запад не устраивала жесткая позиция России в отношении Украины. Во-вторых, завистью лидирующей позиции Казахстана и его лидеров во вновь создаваемой Организации тюркских государств (Туран).



И сегодня, готовя данный материал, я так же как и ранее, остаюсь при своем мнении. Я не вижу той клановой борьбы между К.-Ж. Токаевым и Н.Назарбаевым, о чем пишут в СМИ. Я не согласен с этим мнением по одной простой причине того, что Н.Назарбаев жив-здоров и вполне мог исполнять обязанности Елбасы. По крайней мере до начала этих событий. Т.е. клановые разборки могли иметь место только в случае тяжелой болезни или кончины Н.Назарбаева. И лишь в этом случае окружение Н.Назарбаева попыталось бы лишить К.Токаева власти. Н.Назарбаев поэтапно передавал свою власть К.Токаеву. И это было весьма заметно. Мы все помним, как совсем недавно он полностью передал К.Токаеву контроль над политической партией "Нур-Отан".



Наше мнение также подтверждают действия власти, которая с первых дней народных волнений пошла на уступки протестующим, чтобы сохранить положение и ситуацию в стране в прежнем состоянии. В Казахстане мы видим как Н.Назарбаев и его окружение, не зная как поступить в сложившейся ситуации, пошли на уступки, что способствовало, чтобы К.Токаев пошел на резкие шаги, вплоть до лишения высоких должностей госчиновников, даже самого Н.Назарбаева и его близкого окружения.



Отметим, что как только протестующие стали требовать отставки президента Казахстана и правительства К.Токаев своим указом лишил Н.Назарбаева должности председателя Совбеза РК, отправил в отставку председателя КНБ К.Масимова и племянника Н.Назарбаева – Самата Абиша. Т.е. сам Н.Назарбаев и его окружение осторожничали, приглядываясь к настроениям протестующих и прислушиваясь требованиям улицы, сдавая свои позиции во властных структурах. Зять Н.Назарбаева Т.Кулибаев и дочери готовили самолет для выезда из страны.



Неожиданность народных волнений застала власть врасплох. Власть не знала как правильно поступить. В сложившейся ситуации К.Токаев стал единственной надеждой клана Н.Назарбаева и его окружения. К.Токаев должен был разрулить ситуацию и вернуть страну в прежнее стабильное состояние. Поэтому Н.Назарбаев мирно ушел в отставку, передав должность председателя Совета безопасности, которую он должен был занимать пожизненно. Т.е. ни сам Н.Назарбаев и никто другой из высокопоставленных госчиновников из его окружения не оказывали активного сопротивления на действия К.Токаева, когда он одного за другим стал лишать должностей, сваливая всю вину на последних. Никто не сопротивлялся даже тогда, когда арестовали К.Масимова. Никто не покушался на жизнь К.Токаева, когда он сметал всех и вся, находясь один в окружении клана Назарбаева в Нур-Султане. Напротив, все тихо подчинялись решениям и приказам, исходящим от него, и соглашались с его действиями, т.к. на тот момент все понимали, что К.Токаев единственный, к кому еще есть определенное доверие народа. Т.е. в сложившейся в стране ситуации власть спешно разработала план спасения утопающих, чтобы не стать жертвой разъяренной толпы. По данному плану для К.Токаева определена главная роль спасителя государства от уничтожения и деморализации казахского общества, в том числе клана Назарбаева и его окружения. И К.Токаев сыграл эту роль на "отлично".



Отметим, что в дни протеста ситуация менялась очень быстро. После того, как добились нейтрализации Н.Назарбаева и его окружения и взяли под контроль Алматы и все стратегические объекты, главным образом аэропорт, куда могли приземлиться находившиеся в изгнании лидеры оппозиции, страна стала очень трудноуправляемой. Так как, начался новый этап протестов, направленный на нейтрализацию самого К.Токаева. Один из лидеров казахской оппозиции в изгнании заявил, что он не полетит и не приземлиться в аэропорту, пока у власти находится К.Токаев, который является одним из главных приближенных Н.Назарбаева. Т.е. лидеры оппозиции, видя, что клан Н.Назарбаева нейтрализован, стали требовать отставки К.Токаева, чтобы полностью очистить политическое пространство для себя, с тем, чтобы мягко сесть и чтобы их встречали как героев, как спасителей народа и страны от клана Назарбаева, уничтоживших авторитарный режим Елбасы. Т.е. последние, видимо, пытались выступить роли В.И. Ленина, который боролся и победил царизм и Временное правительство во главе с Керенским во время Октябрьской революции 1917 года.



Сегодня реальные угрозы падения Казахской государственности уже остались позади. И сделано очень много для нормализации ситуации в соседнем Казахстане. Однако, сегодня каждому кому не лень, обсуждают последние трагические события в Казахстане. Каждый пытается покопаться до истины и объяснить причины всплеска народных волнений, которые привели к январским событиям 2022 года. Каждый пытается найти виновных и указать на них, чтобы народ Казахстана и мировая общественность знала, кто держал в страхе эту страну и от кого нужно опасаться и быть всегда на дистанции.



Если провести хронологический экскурс и анализ, то события начались сразу после Нового года, 2 января 2022 года. Мир даже не успел встретить Новый год. Однако, события разворачивались очень быстро. Силовые структуры были не готовы своевременно проанализировать и быстро отреагировать на них. Руководители силовых структур были в растерянности. Они не понимали, что происходит в стране. В результате сегодня все пишут о том, что КНБ Казахстана "проспали" эти события. Хотя, конечно, если эти события имели международный характер или готовились извне, то о них могли знать спецслужбы соседних государств. По крайне мере, ФСБ России, не говоря о спецслужбах соседних центральноазиатских стран – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других, которые имели общие интересы, представляли одну культуру и менталитет.



Мне кажется, эти события следует более реально рассматривать поэтапно, по мере того как они развивались. На первом этапе на протестные акции вышли в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Протесты имели социально-экономический характер. Акции были направлены против повышения цен на автомобильный газ. Это было вызвано тем, что с 1 января 2022 года Казахстан полностью переходил на рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. На втором этапе, 4 января к ним подключились Алматы, Актобе, Караганда, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Протесты уже имели общенациональный характер. И конечно, они стали приобретать политический характер. Акции были направлены против Н.Назарбаева и его окружения, которые, по мнению протестующих, являлись виновниками не только повышения цены на газ, но и всего того, что происходит в стране: монополизации власти, разгула коррупции, разруху, голод и холод и пр. Т.е. протестующие воспринимали клан Н.Назарбаева как виновников всех бед, главным образом, того состояния, в котором находились простые граждане. Соответственно, протестующие требовали ухода старого клана Назарбаева с политической арены сию минуту и навсегда. Протестующие также требовали отставки правительства, проведение народных выборов акимов областей и городов, возвращение Конституции 1993 года и т.д. Отметим, что на этом этапе участники акции не требовали ухода К.Токаева. Отставку К.Токаева требовали лишь в одном городе, в Актау.



Протесты сопровождались массовыми беспорядками, человеческими жертвами, мародерством, нападениями на полицию, захватом оружия, зданий правоохранительных органов, где хранилось оружие. Молниеносно захватывались акиматы и стратегические объекты – банки, аэропорт, телевышка, телеканалы. Брались под контроль железные и автомобильные дороги, что затрудняло работу скорой помощи и пожарных. Были попытки нападения на войсковые части и армейские блокпосты.



Народными волнениями и протестами против власти попытались воспользоваться лидеры казахской оппозиции, которые находились в изгнании на Западе и Украине. Один из главных оппонентов власти М.Аблязов координировал акции из Франции. Однако, большинство лидеров казахской оппозиции координировали протестные акции из Украины, с территории страны пребывания последних. Т.е. из той страны, которая находится под опекой США и Запада и в жестком противостоянии с РФ.



В результате массовых беспорядков в девяти областных центрах и в городе Алматы был утерян контроль. Все это вынудило президента К.Токаева обратиться к странам ОДКБ и ввести в страну миротворческие силы ОДКБ.



В свете вышесказанного масштаб казахских протестов ошарашивает. В Кыргызстане произошли три революции. И ни в одном из них протестующие не пытались захватить здания правоохранительных органов с целью завладения оружием. За исключением отдельных случаев во время второй революции, когда было уничтожено здание Генеральной прокуратуры, районной налоговой инспекции города Бишкек и того оружия, которые побросали сами военные, спасаясь от толпы. Была также захвачена одна единица бронетехники. И то, это произошло после того, как силовые структуры стали стрелять на поражение и было убито несколько десятков человек. Отметим, что во время двух других кыргызских революций протестующие брали власть голыми руками. Правда с помощью камней. Причем, невзирая на то, что по ним стреляли резиновыми пулями, метали шумовые гранаты и т.д.



Поэтому сравнивать казахскую революцию с кыргызскими очень трудно. Однако, казахская революция очень смахивает на революцию В.И. Ленина 1917 года (когда лидер сам возглавил вооруженное восстание). Особенно, протесты с захватами стратегических объектов – аэропорта, телевышки, телевидения. Брать под контроль дороги и т.д. В этом смысле казахская революция не могла быть экспортирована из Кыргызстана, где в подобных случаях протестующие жертвуют собой во имя общего дела, во благо будущего народа и страны. Вероятно, авторами революции в Казахстане являлись лидеры оппозиции, которые начитались трудов К.Маркса, Ф.Энгельса и В.Ленина. Особенно, последнего, где говорится, что при совершении революции прежде всего захватываются узлы связи, телеграф, почта и прочие стратегически важные объекты.



В связи с вышеизложенным мы допускаем мысль о том, что лидеры казахской оппозиции вышли на связь с лидерами определенных салафитских группировок из своего и других кланов, а также криминальных группировок в Казахстане. В свою очередь, последние могли переманить салафитов подконтрольных власти Казахстана, о котором пишут достаточно много. Неслучайно, последнее время распространялись слухи о принадлежности одного из лидеров оппозиции к потомкам пророка. Т.е. я склоняюсь больше к версии, связанной с новой расстановкой сил в Афганистане и соседством Талибана со странами Центральной Азии. Т.е. в данном случае, речь идет о влиянии ситуации в Афганистане на страны Центральной Азии. Так как, несмотря на то, что накал революционных страстей уже давно был сломлен, вооруженное сопротивление все еще продолжалось. Военные до сих пор продолжают зачистки окраин Алматы. На это также указывает то, что основным центром вооруженного сопротивления выбран именно Алматы, а не какой-нибудь другой город, где начались акции протестов. Северные города Казахстана уязвимы, они находятся ближе к России. Алматы находится на юге, где превалируют казахи. И здесь группа сопротивления может за короткий срок быстро собрать новые силы, которые могли поддержать прежде всего салафитов.



Трагические события января 2022 года показали:

- низкую роль парламента в социально-экономической и общественной жизни казахского общества. Из-за бездействия и молчаливого согласия парламента Казахстана многие граждане стали жертвами в период антитеррористической акции против салафитских и прочих вылазок;

- низкую роль института Омбудсмена, который вообще не высказал свою позицию не только в отношении протестов, но и применения силы и оружия против участников акции;

- власть в Казахстане практически не хочет признавать существование оппозиция в стране. Будь-то его нет Казахстане, как внутри страны, так и за рубежом.

- силовые ведомства Казахстана были не готовы к народным волнениям общенационального характера. Силовые структуры не смогли своевременно проанализировать ситуацию и отреагировать соответствующим образом, что привело к деморализации их руководителей и личного состава;

- неподготовленность силовых ведомств в урегулировании народных волнений общенационального характера открыл широкий путь салафитским и прочим вылазкам по всей стране, особенно в Алматы;

- нависла серьезная угроза национальной безопасности Казахстана и превращения его в марионеточное государство, в том числе и других стран Центральной Азии. Хотя, конечно, с другой стороны в данном конкретном случае, возможно, обращение Токаева к руководителям стран ОДКБ имело определенную пользу для стран, входящих в эту организацию. ОДКБ впервые заработала как международная организация, которая может протянуть добрую руку партнерам по блоку;

- в Казахстане слишком большой разрыв между простым народом и власть имущими, которые имеют колоссальные финансовые средства. Власть всегда обращается народом с позиции силы. Народ Казахстана в определенной степени деморализован жестким авторитарным режимом, не может свободно выражать свое мнение, не умеет проводить митинги, протестные акции. Практически нет опыта политической борьбы;

- сильная авторитарная власть привела к тому, что внутри страны нет оппозиционных сил, а те лидеры, которые находятся за рубежом, недостаточно популярны среди народа. Лидеры казахской оппозиции не имеют опыта политической борьбы и не знают, как правильно и грамотно оппонировать власти. В связи с чем, они даже побоялись прибыть в страну и возглавить протесты, заставить власть сесть за стол переговоров и т.д. Политическая элита боится свободно выражать свое мнение. В связи с чем, во время народных волнений политическая элита показала свою пассивность. Стремление народа к свободе не были поддержаны интеллигенцией, политической элитой, молодыми политиками;

- протестные акции не имели общий центр руководства, велись хаотично и были подавлены за короткий срок;

- народные волнения лишили Н.Назарбаева должности, благодаря которой он имел право посещать встречи на высшем уровне со странами СНГ и вновь создаваемой Организации тюркских государств;



Уроки трагических событий января 2022 года:

1. Опыт народных волнений в Казахстане показал необходимость проведения серьезных политических и социально-экономических реформ в стране;

2. Опыт народных волнений показал важную роль института Президента при двоевластии в Республике Казахстан. Всенародно избранный Президент К.Токаев автоматически превратился в главного политического игрока и спасителя государства от уничтожения и народа от деградации и деморализации деструктивными силами;

3. ОДКБ впервые выступила как международная организация, которая может оказать эффективную помощь партнерам по блоку;

4. Опыт народных волнений в Казахстане показал двоевластие (в Кыргызстане, Казахстане) мешает и вредит геополитическим интересам РФ и других стран СНГ;

5. Народные волнения лишили Н.Назарбаева должности, благодаря которой он имел право посещать встречи на высшем уровне со странами СНГ и вновь создаваемой Организации тюркских государств;

6. Организация тюркских государств лишилась Н.Назарбаева как одного из основных игроков;

7. Протестные акции в Казахстане еще раз показали, что операция с транзитом власти, как в Кыргызстане (как того хотел А.Атамбаев), так и в Казахстане (Н.Назарбаев) полностью провалились;

8. Двоевластие в Казахстане не могло продолжаться долго. Оно постепенно стало мешать развитию страны и общества;

9. Трагические события в Казахстане еще раз доказали правильность политического курса, начатого после революции 2010 года в Кыргызстане, направленного на повышение роли парламента с постепенным переходом страны в парламентскую республику.

10. Трагические события в Казахстане еще раз показали необходимость возврата к конституционной реформе в Кыргызстане в будущем и приведения Конституции страны в надлежащий вид с внесением изменений с учетом сохранения баланса во властных структурах и повышением роли парламента КР;

11. Настала необходимость повышения роли парламента Казахстана;

12. Необходимо обеспечить свободу политической конкуренции как в Казахстане, так и в Кыргызстане;

13. Существует большая необходимость проведения серьезной работы по защите прав человека в Казахстане;

14. Опыт Кыргызстана и Казахстана показывает, что сильная авторитарная власть президента приводит общество к деградации и деморализации. Общество от безысходности начинает выражать неповиновение, сопротивление, выходит на акции протеста, группируется против власти, ищет новых лидеров и т.д.;

15. Опыт Кыргызстана и Казахстана показал ошибочность заигрывания с религиозными течениями, особенно с салафитами. Особенность религиозных общин в том, что последние управляются религиозным лидером, оперативно группируются, фанатичны, не управляемы, могут вести борьбу самостоятельно мелкими группами против власти без единого центра управления;

16. Опыт Кыргызстана показывает, что определенные группы бизнесменов пытаются использовать дават в своих политических целях и интересах. Последние финансируют дават, чтобы в последующем мусульмане, совершившие дават, голосовали за политическую партию "Ыйман нуру", которую они финансируют. Их действия антиконституционны. Однако, это очень трудно доказуемо. С другой стороны, не известно на чьи деньги финансируется дават, т.к. бизнесмен не будет просто так тратить свои средства на дават. Тем более, если он не баллотируется в парламент страны. Несомненно, он в этом случае может иметь другой источник финансирования подобных акций из-за рубежа;

17. Опыт Кыргызстана и Казахстана показал, что определенные иностранные государства и силы заинтересованы в использовании ислама и его течений в странах Центральной Азии в политических целях. Западные страны не прочь построить исламские государства в Центральной Азии с тем, чтобы ликвидировать СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС:

- использовать ислам и его салафитское течение в создании конфликтных ситуаций в странах Центральной Азии;

- использовать дават и с помощью салафитского течения привести религиозные партии и политиков в парламент, а в последующем к власти в странах Центральной Азии;

- использовать ислам и его салафитское течение для распространения антироссийских настроений в странах Центральной Азии.



Табылды Акеров Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642544100

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