 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым министром обороны Казахстана назначен соплеменник Елбасы по племени шапрашты - генерал Жаксылыков
14:00 19.01.2022

Первая отставка в новом правительстве Казахстана последовала спустя 7 суток после назначения. Сегодня "по собственному заявлению" уволен бездарно и трусливо показавший себя во время борьбы с восстанием международных террористов глава МО БЕКТАНОВ Мурат Карибаевич. Новым министром назначен - не менее отважный главком Нацгвардии Р.Жаксылыков - ставший в 38 лет генералом соплеменник Н.Назарбаева

ЖАКСЫЛЫКОВ Руслан Фатихович

[04.03.1966 - ..]
Родился в семье служащих в городе Каскелен Алматинской области, казах.

После окончания средней школы с отличием в поселке им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1987 году. По специальности командная тактическая.
В 1996 году факультет военной разведки Военной академии им. М.В. Фрунзе. По специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.
В 2004 году Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. По специальности военная безопасность государства.

С 1987 - командир разведвзвода, разведроты, начальник штаба батальона.
В 1996 - начальник разведки Гвардейской мотострелковой дивизии, пос. Отар.
С 12.1996 - начальник штаба, командир батальона спецназа 1-й бригады оперативного назначения ВВ МВД, г. Алматы.
С 09.1998 - командир в/ч 5485 (полк ВВ), г. Шымкент.
С 2000-=2003= - Командир в/ч №6506, г. Шымкент (бригада оперативного назначения ВВ МВД РК)
С 2006 года по 2007 год заместитель Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.
С 2007 года по 2008 год первый заместитель Командующего Внутренними войсками – начальник Главного штаба Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

C 4 cент. 2008 - Командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.

С 22 янв. 2013 - главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан

С 25 апр. 2014 - главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана

с 29 сент. 2021 - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующий Национальной гвардией

с 19 янв. 2022 - Министр обороны РК

Будучи старшеклассником входил в юношескую сборную Казахстана по дзюдо

Получил звание полковник в 35 лет (2001), генерал-майор (2004?).
генерал-лейтенант

Награжден орденом "Даңқ" I степени (05.2017), 14 медалями СССР и Республики Казахстан

Руслан Фатихович, скажите, почему ваше имя связывают с тремя фирмами - "Аскерснаб", "ИП Артыкбаева М. Ж." и "Гасыр-2000", которые часто становятся победителями тендеров на поставку
продуктов питания в войска?
собственный "Ланд Крузер Прадо", на нем ездит моя супруга. Но этому джипу больше 10 лет. Если вам интересен мой личный автопарк, признаюсь: в Шымкенте была "Волга". Продав ее, немного добавил денег и приобрел "Ауди-100". Эту иномарку поменял на "Ауди А-6". Продал ее и купил с рук, а не в салоне "Ланд Крузер Прадо".
Из интервью газете "Время" 18.07.2009
https://time.kz/news/archive/2009/07/18/11501

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19:06 11.10.2008 Koke
Полковника получил в 35 лет,а генерал-майора в 38 лет.
С2004 по 2006 год - комадир восточного соединения ВВ МВД РК.
Женат.Имеет двух детей.

04:02 02.05.2009 777
Получил полковника в 35 лет, в 2001 году. Родился в 1966

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642590000
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