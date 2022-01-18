Нацгвардией Казахстана теперь покомнадует генерал Ботаканов

14:54 19.01.2022

Новым Главкомом Нацгвардии Казахстана назначен генерал Ботаканов



БОТАКАНОВ Еркин Советбекович

/ /

[01.09.1966 - ..]

Родился в селе Топтерек, Курчумского района, Восточно-Казахстанской области, казах



Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (АВОКУ) (1987 г.), Военную Академию ВС РК (2003).



В 1987-1992 - служил в Белорусском ВО, ком. мотострелкового взвода и роты.

С 07.1992 - командир роты в бригаде Республиканской гвардии РК,

В 2004 - 2006 - командир полка Республиканской гвардии РК

В 2006-2007 - командир полка ВВ МВД РК, начальник штаба Западной бригады ВВ МВД РК.

В 2007-2009 - командир Северной бригады ВВ МВД РК (в.ч. 6637), г. Петропавловск

В 2009-2010 - заместитель Командующего ВВ МВД РК.

В 2010-01.2013 - 1-й заместитель Командующего - начальник Главного штаба ВВ МВД РК.

С янв. 2013 - ? - 1-й зам. Главнокомандующего - начальник Главного штаба - зам. пред. Комитета ВВ МВД РК.

В ? - июле 2014 - слушатель Академии Генштаба МО России

С июля 2014 - авг. 2020 - командующий региональным командованием "Орталык"-Центр Национальной гвардии РК, Караганда.

С 7 августа 2020 - янв. 2022 - первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба



с 19 янв. 2022 - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией



Генерал-майор (6 мая 2009 г.).



Награжден орденом "Айбын 2 степени" (2001 г.)



Женат, двое дочерей, сын.