Российский веб-сайт ЦентрАзия заблокирован в Казахстане

16:22 22.01.2022

ЦентрАзия информирует о блокировке сайта в Казахстане.



10 января сего года редакция получила "рекомендательные письма" от министерства информации РК с требованием снять статьи (тексты писем прилагаются).



Несмотря на то, что данные статьи являлись информ-сообщениями росинформагентств "Интерфакса" и др. - они были удалены, однако 12.01.2022 сайт, вероятно с санкции нового руководства МИ РК, был заблокирован на всей территории Казахстана.



Просим министерство разъяснить суть претензий в свете принятых Казахстаном на себя международных обязательств о свободе слова.



Редакция ЦентрАзии