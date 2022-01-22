"Сплотиться" или "столпиться" как стадо баранов вокруг расхрабрившегося КазПрезидента? - Н.Нуртазина

00:46 24.01.2022 "Сплотиться" или "столпиться" как стадо баранов вокруг расхрабрившегося Президента?А кто будет делать Идеологию де-баранизации, если Комитет науки КазМинОбразования охотится на талантливых личностей?



Сейчас казахская нация переживает острый психоментальный кризис. Разгул агрессии, депрессии, то есть психопатологии, рекорды по суицидам….Знаете ли, друзья, наш полицейский - это часто тот же потенциально агрессивный, опасный и дезориентированный казах, как и бандит/правонарушитель. Это надо понимать, то есть трагедию…Дело не в ролях и персонажах, а в коллективной психике, корни же деформации - в исторической (этнической) памяти, в отсутствии подлинного духовного просвещения, недостатке света и внутренней культуры, эффективных путей и способов оздоровления нравов, если говорить образно, исцеления Казахской Души.



Президент К.Токаев фактически бросил вызов богу богатства Мамоне (как называется он в Библии), самому Люциферу, которого внутри нашего конкретного государства олицетворяют демонические силы, действующие через главарей с начертанной невидимой цифрой 162 на их лбах ("проклятой" и успевшей за эти дни стать притчей во языцех в KZ). И это поединок скорее не будет легким… Слова "нужно сплотиться вокруг Президента" - это все таки сейчас приемлемая компромиссная формула исторического выживания нации и государства.



Но что значит сплотиться и как это должно выглядеть? "Сплотиться", то есть столпиться как стадо напуганных выстрелами тупых баранов, прижавшихся к удобно подвернувшемуся и расхрабрившемуся Президенту?! Дружно блеять вокруг него, просто кивая головой, повторяя выходящие из его уст повеления и цитаты, живя при этом во грехе и "коптя" своими низкими вибрациями и ментальными выбросами небо священной Родины, по-прежнему затемняя страну своими стадными инстинктами? Или же стремиться вносить реальный духовный и экономический вклад, быть Со-творцами, Гражданами?



Насчет духовного фактора. Нужно переформатировать сферу духовной сферы и воспитания. А для этого нужны светлые головы, именно светлые головы, а не серые прыткие чиновники от науки и бездарные болтуны-подхалимы. Все озвученные социально-экономические реформы окажутся как дом без фундамента или построенный на зыбучем песке, если параллельно серьезно не работать с Сознанием Народа. Это давно доказано, от Платона до Аль-Фараби, от Абая до Тойнби… Иначе все будет возвращаться на круги свои, помяните мое слово!



Так что социально-экономическую реформу надо обязательно подкреплять духовно-нравственным просвещением (и правильно его понимать, а не по-чиновничьи, по старинке). Уже не пойдут все эти постановочные "рухани жангыру", миллиарды пустых псевдонаучных проектов в области гуманитарных наук, от которых всегда был нулевой эффект для нации и государства. "Акылшы" (советчиков) и интеллигентиков-очкариков тьма-тьмущая, и все они норовят как можно сильнее припасть к государственной кормушке, чтобы бессовестно отмывать народные деньги… Но истинный мыслитель и талантливый ученый - это всегда штучный товар, на самом деле - бесценный бриллиант. Но таланты наше государство и его чиновники, ведомые Люцифером, как раз наоборот, унижали, гноили, втаптывали в грязь.



Не говоря о настоящих бриллиантах, к примеру, ваш покорный слуга, автор настоящих строк, историк, религиовед с 30-летним стажем, имеющий серьезный задел в области научного обеспечения национальной идеологии, предлагающий государству бесценные идеи и научные проекты, не так давно попал под опалу "назарбаевского" Комитета науки Министерства науки и образования РК. За что же это, спросите!!! А вот за то, что в течение всего прошлого года жаловалась в СМИ за вопиющие нарушения в отношении моих идей и научных трудов, несправедливость в распределении грантов и одобрении проектов.



А почему бы не говорить во всеуслышание, что за 30 лет Независимости, совпавшими с 30-летней моей научно-педагогической деятельности в стенах ведущего университета, титанического труда по междисциплинарной реконструкции исламского фактора и шире - духовно-национального кода казахской нации, написания свыше 200 трудов, МОН РК не удостоил меня даже скромного нагрудного значка "Отличник просвещения", не говоря об орденах и медалях, 3 раза подряд (!) не присуждало мне звание и грант "Лучшего преподавателя вуза", последние годы 2 раза (!) не пропускало по субъективным причинам научный проект моей команды (заявку с ценной для идеологии научной идеей по духовному возрождению)?



И когда, уже не выдержав такую беспросветную несправедливость, я впервые стала с 2021 года открыто подавать жалобы, апелляции, писать в СМИ, то реакция МОН РК оказалась кощунственно антидемократической и даже преступной. Хотя благодаря моим жалобам они сделали видимость некоторых уступок гуманитарным наукам, но с моей личной персоной чиновники решили не церемониться: все жалобы были открыто проигнорированы, не было никакой честной апелляции, извинений, более того, КН МОН РК пошло дальше: Министр А. Аймагамбетов и председатель КН Ж.Дулатова, по всей видимости и логике вещей, взяли мою фамилию в "черный список" своего ведомства (в эти дни бурной демократизации казахского сознания мне кто-то из знакомых сказал: "А что ты, дорогая, не знаешь что ли, что у нас если ученый, педагог был замечен в хоть какой-либо малейшей оппозиционности, инакомыслии, что-то критикует в интернете и пр., тем более само министерство, то все, считай пропало: МОН безоговорочно заносит эту фамилию в свой "черный список"; мы давно уже не пикаем и не участвуем в конкурсах КН МОН РК, т.к. помимо коррупции, там действует давний механизм "удушения" демократии в низах еще в зародыше").



Да, видать, так оно и есть, иначе как понять вот что: буквально перед трагическими событиями января 2022 г. МОН РК обнародовали список 50 ученых по Конкурсу "Лучший научный работник" (где в надежде хоть на малую каплю справедливости, как доцент КазНУ им. аль-Фараби я вновь подавала заявку со всеми документами), но среди победителей вновь не оказалось фамилии историка Н.Нуртазиной ??!!! (хотя количество баллов моих было вполне приемлемым, и результаты весомые, учитывая что мы -гуманитарии, а занимаюсь я редкой и сложной научной темой).



Итак, это не что иное, как ситуация, когда специально, так сказать, по-господски (взбунтовавшемуся "крепостному") тебе говорят свыше: "будешь еще жаловаться? писать в прессу? вот и получай - "опять двойку!". В итоге почти 6 миллионов тенге, которые на самом деле по воле Бога и Справедливости причитались за 30 лет честного труда мне, бедному ученому-трудоголику и педагогу, были отданы в качестве премии другим, скажем так, сомнительным людям, причем которые уже много лет получали всякие награды, премии и гранты, и даже устали от них. Это ли наше "справедливое" и "независимое" государство?!!! Но мы, честные люди нашего общества, знаем, что чиновникам МОН РК, вершившим такое лжесудие в отношении не лично Нуртазиной, но именно в отношении Науки и Идеологии страны, обязательно все это выйдет боком!



К слову, если действительно рождается в стране Демократия, то пусть заново пересмотрят итоги недавнего конкурса "лучший научный работник 2021", причем не формально, а по сути, и дифференцированно подойдут к каждой кандидатуре: что ученый вообще реально сделал для идеологии (в отношении гуманитариев), каковы труды и их резонанс, каково мнение народа об его заслугах и т.д. Это мы оставляем на совести чиновников и интеллигенции "Нового Казахстана".



В данном случае проблема стоит шире: и мне хотелось бы обратить внимание народа и власти на то, что ученые-гуманитарии, как я, готовы представить новые научные проекты по духовному оздоровлению нации. У меня есть идея хорошего междисциплинарного научного проекта на благо науки и на злобу дня одновременно. Разумеется, мы не оглашаем все свои идеи и ноу-хаув прессе, иначе серая раса ученых-карьеристов-плагиатчиков тут же присвоит их себе и выиграют через свои коррупционные схемы баснословную сумму у государства, ухмыляясь и усмехаясь над истинными творцами и мыслителями. Но безусловно, это проект должен быть междисциплинарным, где задействованы лучшие умы от разных специальностей и направлений, включая медицину и психологию, но в основе это должно быть историко-философский проект. И реализовать его надо без тошнотворной рекламы, "имиджа", убийственной бюрократии, и честно, долго, кропотливо, гениально, с Богом…



Но кто его будет спонсировать???!! Если Комитет науки МОН РК, то ведь он умных и талантливых людей "заблокировал" и взял в свой "черный список" ???!!! Пусть решает Народ Казахстана, Интеллигенция (если еще остались в нем живые силы…). При нынешней ситуации я заведомо не могу как "опальный" ученый больше подавать проекты и участвовать в конкурсах МОН РК, это бесполезно и даже смешно….(если бы не было грустно за державу).



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук,

религиовед Источник - ЦентрАзия

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