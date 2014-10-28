 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Казтрансгаз" возглавил весьма мутный г-н Ибулла Серди
09:25 24.01.2022

Как стало известно решением Совета директоров АО "КазТрансГаз" от 14 января 2022 года внесены следующие изменения в состав Правления компании: и.о. гендиректора назначен СЕРДИ Ибулла.
Он сменил на посту неформального зятя Елбасы (сожителя Дариги Назарбаевой) - К.Шарипбаева

СЕРДИ (СЕРДИЕВ) Ибулла Жумагулулы
/ /
[31.01.1976 - ..]
родился 31 января 1976 года в Мангистауской области.

В 1999 окончил казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, по направлению инженер-экономист и Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, по направлению нефтегазовое дело.
В газовой отрасли работает с 2003 года. В том числе с 2003 по 2005 год занимал должность главного специалиста департамента мониторинга контрактов и тендерных процедур АО "ИнтерГаз Центральная Азия".
С 2006 г. заместитель начальника отдела по контролю и мониторингу закупок АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", в последующие годы работал в бизнес-структурах на руководящих должностях.
С 2009 года работает в АО "ҚазТрансГаз Аймақ". С октября 2009 г. директор Мангистауского производственного филиала. В сентябре 2011 года стал директором департамента мониторинга договоров и цен, затем – управляющим директором АО "ҚазТрансГаз Аймақ". С сентября 2013 г. заместитель генерального директора АО "КазТрансГаз Аймак". с 28.10.2014 - председатель правления (гендиректор) АО "КазТрансГаз Аймақ"
В ? - 01.2022 - первый заместитель председателя правления АО "КазТрансГаз".

с 14 янв. 2022 - и.о. гендиректора АО "ҚазТрансГаз"

Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011), Почетной грамотой Министерства нефти и газа Республики Казахстан (2014).

Г-н Серди имеет прочную репутацию верного сподвижника и проводника интересов семейного бизнеса Назарбаевых.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643005500
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