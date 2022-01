Берика Имашева (свата Елбасы) уволили из председателей Центризбиркома Казахстана

09:43 25.01.2022

Указом президента Казахстана Берик Имашев освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Другим указом его преемником назначен экс-сенатор Нурлан Абдиров



ИМАШЕВ Берик Мажитович

[07.06.1960 - ..]

Род. в г. Алма-Ате.



В 1982 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.



После окончания университета работал следователем прокуратуры района, следователем по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурором района, начальником управления Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, первым заместителем прокурора города Алматы.

В 1994-1997 гг. являлся заместителем председателя правления акционерного банка "Казкоммерцбанк", заместителем председателя Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом, начальником управления налоговой полиции - заместителем Председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан. С мая 1997 по апрель 1998 года руководил частной юридической фирмой.

В 1998-1999 гг. - помощник Президента Республики Казахстан, председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса.

С 1999 по 2000 гг. – заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астаны.

В 2000-2001 гг. – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2001 по 2003 гг. – президент ЗАО "Нефтеконсалтинг".

В 2003-2005 гг. - заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

С мая по 18 октябрь 2005 г. занимал должность председателя Правления АО "Фонд развития малого предпринимательства".

C 18 октября 2005 г. по январь 2007 г. работал заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 11 января 2007 назначен Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.

С 19 февраля по август 2008 - помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.



С авг. 2008 - депутат Сената Парламента РК /назначен указом Президента/.

С 11 сент. 2008 - член постоянного комитета Сената по аграрным вопросам и охране окружающей среды. С 11 дек. 2008 - пред. Комитета по законодательству и правовым вопросам. С 7.12.2011 - пред. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.



Министр юстиции РК (2.04.2014-13.09.2016)



С 13.09.2016 - 25.01.2022 - пред. Центризбиркома Казахстана



полковник налоговой полиции (1996)



Награжден премией Международного фонда Ю.Семенова "Детектив и политика" (1990 г.) и двумя медалями.



Его дочь Аида - замужем за внуком Н.А.Назарбаева - Нурали Алиевым.

Есть два брата.



--------------------



АБДИРОВ Нурлан Мажитович

[12.01.1961 - ..]

Род. в селе Аксу-Аюлы, Шетский район, Карагандинская область, Казахская ССР). Казах.



В 1982 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР.



В 1982-1984 годах - преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР.



В 1984-1988 годах - адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР.



В 1987-1997 годах - преподаватель, старший преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан.



C июля 1997 по май 2000 года - секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.



C мая 2000 по декабрь 2000 года - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.



C января 2001 по сентябрь 2002 года - заместитель Председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.



C сентября 2002 по сентябрь 2004 года - государственный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан.



C сентября 2004 года - заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан.



C апреля по июнь 2005 года - заместитель заведующего Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан.



C июня по 8 сентября 2009 года - заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан - заведующий Секретариатом.



С 8 сентября 2009 года по 16 ноября 2011 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.



С 18 января 2012 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва



С 03.2016 - 28.08.2020 - депутат Мажилиса Парламента РК 6-го созыва, С 25.03.2016 - пред. Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.



с 28.08.2020 - депутат Сената Парламента РК /назначен указом Президента РК/. с 1.09.2020 - вице-спикер Сената Парламента РК.



с 25.01.2022 - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан



полковник