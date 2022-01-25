Казахстано-российская региональная политика требует модернизации. Экспертный форум в Астрахани

15:12 26.01.2022 Новые возможности сотрудничества обсудили эксперты России и Казахстана



Гуманитарное сотрудничестве стран Прикаспия остается приоритетным направлением как в многостороннем, так и в двустороннем взаимодействии каспийских государств. Особенно, если речь идет о сфере образования. Так, 19 января в Астрахани состоялась международная онлайн-встреча "Новый Казахстан - новые возможности". Организаторами мероприятия выступили Центр международных исследований "Каспий-Евразия" (Астрахань, Россия), Астраханский государственный технический университет и Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.



Региональная политика требует модернизации



В связи с январскими событиями в Казахстане эксперты собрались, чтобы обсудить укрепление гражданского единства и гуманитарные связи двух государств. К дискуссии в онлайн-формате подключились представители вузов Казахстана, а также Астрахани, Калмыкии и Дагестана.



"Те события, которые произошли в начале января, еще будут подвергаться осмыслению и анализу политологов, конфликтологов, медиаэкспертов. Нам тоже важно с вами обсудить произошедшие события в контексте векторов, сценариев развития региональных связей. В том числе в сфере высшего образования", - отметила модератор дискуссии руководитель Центра "Каспий-Евразия" Ксения Тюренкова.



Надо отметить, что каждый выступающий в ходе встречи в первую очередь приносил слова соболезнования родственникам и близким погибших в Казахстане в начале января этого года. Как отметила начальник международного отдела Астраханского государственного технического университета Евгения Юкина, теперь задача представителей высшей школы не просто сверить часы, а понять, как воспитывать молодых людей, чтобы в будущем избежать или минимизировать конфликты. Президент АГТУ Юрий Пименов подчеркнул, что минувшие события являются точкой отсчета и переосмыслением для каждого субъекта гражданского сектора, в том числе для вузовского сообщества: "Желаю, чтобы спокойствие и порядок как можно скорее восстановились в вашей стране. Я знаю, что преподаватели вузов делали все возможное, чтобы беспорядки внутри учебных заведений не распространялись".



Решению конфликтов на региональном уровне был посвящен доклад профессора Западно-Казахстанского инновационного технологического университета из Уральска Сагындыка Кульматова. По его словам, региональная политика в Казахстане стала частью общей политики: "Мы наблюдаем, как в процессе развития она вышла за критичные параметры, что привело к централизации. Центр не очень представлял себе, что происходит на местах. Органы местной власти перестали избираться и стали назначаться, партийные списки - утверждаются центральным органом. И последствия этой централизации мы видим в Западном регионе. Хотелось бы видеть изменения в отношениях центра и регионов, поскольку сильная вертикаль плохо сказывается на горизонтали, развитии горизонтальных связей".



Эксперт также напомнил о выступлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в котором лидер государства предложил открыть на Западе страны не менее 5 филиалов высших учебных заведений, в том числе технических, российских вузов. Говоря о такой мере, как перераспределение бюджета, эксперт отметил, что поступление средств из центральной казны в местные - слишком поверхностная мера: "Мы просто повторим случившееся, но на региональном уровне. Изменение региональной политики должно пониматься как ее модернизация. Необходимо построить работу управления местной экономики так, чтобы была прямая зависимость от эффективной местной экономики, а не просто потребительское отношение к ресурсам государства. В социальной политике нужно развивать человеческий капитал и изживать иждивенческое поведение, подключать образовательный ресурс, тем самым повышая качество и активность рабочей силы. В политическом плане мы нуждаемся в формировании сильной региональной элиты, которая могла бы разделить ответственность. Расширение политических субъектов на региональном уровне - дорога к широкой активности в горизонтальном направлении".



Перемены путем реформации



Неоднократно в ходе дискуссии эксперты упомянули введение миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Как отметил профессор Атырауского университета им.Х.Досмухамедова Сайфула Сапанов, "демократия должна защищаться": "Введение войск ОДКБ было ключевым поворотом для решения вопросов политического транзита, социально-экономического развития, именно об этом говорил президент Косым-Жомарт Токаев в своем выступлении. Наша программа-минимум на сегодня - решить те сложные задачи, которые поставил глава государства перед новым правительством: высокие цены, разница в развитии регионов, трудоустройство молодежи, безработица, доступность ипотечного кредитования. Программа-максимум - развитие международных связей, открытие технических вузов, за которыми приоритет развития науки".



Также эксперт подчеркнул, что Казахстан сегодня не планирует отходить от взятого курса реформирования экономики, а народ ожидает перемен в рамках политических реформ: "Реформы определяют роль Казахстана в мировом сообществе. Токаев - опытный дипломат. Он видит роль Казахстана шире и выше, чем мы можем себе представить. И, на мой взгляд, двусторонние российско-казахстанские отношения выходят также на новый уровень. Введение миротворческих войск было согласовано с Путиным. Токаев благодарил все государства, а особенно Россию, Белорусию и Армению, показав тем самым, что у Казахстана много друзей на мировой арене".



Внимание к казахстанской повестке в эти дни было приковано не только со стороны стран Прикаспия. Как отметила Ксения Тюренкова, о прошедших событиях высказывались и европейские политологи: "Я предлагаю вынести тему военной и информационной безопасности Каспийского региона в отдельное мероприятие. Тема ОДКБ оказалась востребованной в эти дни, но мы также говорим о том, что необходима подобная структура для стран Каспийского бассейна".



Новые проекты - востребованные специальности



О том, что российские вузы могут и готовы выпускать специалистов для работы в странах Прикаспия в очередной раз сказал председатель общества казахской культуры "Жолдастык" и профессор АГТУ Равиль Арыкбаев: "Я думаю, что ситуация выправится и мы еще не раз будем встречаться на подобных мероприятиях. Я считаю, что при любом развитии событий российско-казахстанские отношения останутся на высоком уровне доверия, взаимопонимания и добрососедства. И у нас есть конкретные предложения. Учитывая направленность АГТУ, а также строительство морского порта в Актау, мы понимаем, что там будут востребованы специалисты в области судостроения и водного туризма".



Внимание на молодежь



Поскольку большую часть экспертов на мероприятии составили представители прикаспийских вузов, то актуальным вопросом в повестке стала молодежная политика. Ее был посвящен доклад специалиста Департамента молодежной политики НАО Атырауского университета имени Х.Досмухамедова Азамата Имандосова. "Наша молодежь меняется и хочет новых форматов работ," - отметил эксперт. По его словам, сегодня в Казахстане на молодых людей активно влияют социальные сети. "Многие эксперты считают, что нам нужно отходить от бюрократии и больше работать с молодежью. В условиях пандемии трудно скоординировать мероприятия оффлайн, но я считаю, что в будущем мы сможем проводить и форум молодежи Прикаспия, и творческие молодежные мероприятия вроде "Голоса Каспия". Общение молодежи позволит нам лучше узнать друг друга".



Одним из таких проектов, где молодые люди из стран "каспийской пятерки" могли бы познакомиться и проявить себя, станет проект Центра "Каспий-Евразия" под названием "Вечный Достоевский". Это цикл мероприятий, посвященных 200-летию великого русского писателя.



В качестве неформальной части мероприятия студент АГТУ в знак дружбы и добрососедства двух государств исполнил песню на казахском языке.



центр "Каспий-Евразия" Источник - ЦентрАзия

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