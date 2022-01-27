Энергетику Таджикистана (ОАХК "Барки Точик") возглавил Махмадумар Асозода

08:54 27.01.2022

Как стало известно, указом президента Э.Рахмона 27.01.2022 уволен глава Республиканского энергохолдинга "Барки Точик" - Мирзо Исмоилзода. Его сменил новый руководитель - г-н Асозода.



АСОЗОДА Махмадумар Шамсулло

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[..1968 - ..]

родился в 1968 году в городе Нурек. Таджик.



После окончания средней школы, в 1987-м Асозода поступил в Таджикский политехнический институт и через 5 лет окончил вуз, получив специальность инженера-электрика.



Сразу после окончания института молодой специалист поступил на работу в электротехническую лабораторию Нурекской ГЭС.

После этого в течение 10 лет он трудился начальником лаборатории Байпазинской ГЭС, а потом еще столько же на должности главного инженера гидроэлектростанции.

В ? - 2015 - нач-к управления энергетической политики и водных ресурсов, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

С 24.11.2015 - первый заместитель председателя ОАХК "Барки Точик",

+ исполнительный директор департамента "Выработки гидро- и тепловых станций".



с 27.01.2022 - председатель ОАХК "Барки Точик",