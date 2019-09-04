Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана в Женевском офисе ООН

09:06 27.01.2022

Указом главы государства Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций.



Алимбаев Ерлан Алтынбаевич



Последняя должность: Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве



Дата рождения: 06.01.1975



Место рождения: КазССР; г. Кызылорда



Семейное положение, родственные связи:



· Женат



· Дети: трое



Владение языками:



· Казахский, русский, английский, французский, хинди



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби



Специальность "Востоковедение"



· Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация, магистратура



· Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса



Трудовой стаж:



· Референт Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки;



· Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;



· Заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;



· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (04.09.2019-04.2021);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (09.2020-04.2021);



· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (с 04.2021);



· Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) (с 01.2022)