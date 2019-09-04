|Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана в Женевском офисе ООН
09:06 27.01.2022
Указом главы государства Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций.
Алимбаев Ерлан Алтынбаевич
Последняя должность: Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве
Дата рождения: 06.01.1975
Место рождения: КазССР; г. Кызылорда
Семейное положение, родственные связи:
· Женат
· Дети: трое
Владение языками:
· Казахский, русский, английский, французский, хинди
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби
Специальность "Востоковедение"
· Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация, магистратура
· Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса
Трудовой стаж:
· Референт Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки;
· Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;
· Заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (04.09.2019-04.2021);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (09.2020-04.2021);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (с 04.2021);
· Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) (с 01.2022)