КазИнститут стратегических исследований возглавил дипломат Еркин Тукумов

19:06 27.01.2022

Указом президента Казахстана отправлена в отставку ШАУКЕНОВА Зарема Каукеновна. Вместо нее Казахстанский Институт стратегических исследований при Президенте РК возглавил ТУКУМОВ Е.В.



ТУКУМОВ Еркин Валитханович

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[02.07.1973 - ..]

Родился в г. Термез УзбССР.



В 1997 г. окончил с отличием Институт международных отношений Варшавского Университета (Республика Польша). В 2004 г. завершил обучение в аспирантуре Института философии и политологии Академии Наук РК.

Владеет казахским, русским, английским, польским языками.



Трудовую деятельность начал в 1997 г. старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). Кандидат политических наук.



С ноября 2000 г. по январь 2005 г. работал заведующим отделом внешней политики КИСИ.

С октября 2005 г. по октябрь 2007 г. работал генеральным директором Центральноазиатского фонда развития демократии.

С ноября 2007 г. по май 2008 г. работал в Администрации Президента РК - заведующим сектором стратегического анализа информационно-аналитического Центра Администрации Президента РК и заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С июня 2008 г. по октябрь 2008 г. – заместитель директора Департамента.

С октября 2008 г. по январь 2010 г. – директор Департамента Центральной Азии МИД РК.

В январе 2010-2018 - заведующий Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.

01.2018 - 01.2022 - генеральный консул Республики Казахстан в Казани.



с 27.01.2022 - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.



Женат, воспитывает дочь.



Имеет дипломатический ранг – Советник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



Награжден медалями "Ерен Еңбегі үшін", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл".