 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Фонда Казмедстрахования Болат Токежанов сам подал в отставку... Камера ждет
11:36 28.01.2022

ТОКЕЖАНОВ Болат Турганович
/ /
[19.07.1972 - ..]
Род. в Восточно-Казахстанской обл. Казах.

окончил Казахскую гос. академию управления (1994), Экономист
и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010); Магистр государственного и местного управления

В 1994-1995 - старший налоговый инспектор Налоговой инспекции по Восточно-Казахстанской области.
С 1996 по 1998 год работал в Восточно-Казахстанском областном отделении Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Республики Казахстан.
В 1999-2000 годы - заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения Центра по оплате медицинских услуг, директор Восточно-Казахстанского областного филиала РГП "Денсаулык" Министерства здравоохранения РК.
С января 2001 года по ноябрь 2003 года возглавлял Информационно-медицинский центр Восточно-Казахстанской области.
С ноября 2003 по февраль 2005 года - начальник отдела развития медицины и международных отношений, затем с февраля 2005 года по январь 2007 года - начальника управления стратегического развития и международных отношений.
С января 2007 года по август 2010 года - заместитель директора департамента стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов.
В сентябре 2010 - февр. 2013 - директор департамента стратегического развития министерства здравоохранения РК.
С 06.02.2013 года - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан
С 15.02.2017 - 09.2019 - ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В 12.07.2020 - 28.01.2022 - председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" при Минздраве РК

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Глава Фонда медстрахования Болат Токежанов покинул свой пост и написал об этом в соцсетях.

По его мнению, фонд за полтора года работал эффективно.

"Финансирование медпомощи по всей стране увеличилось в два раза - до 2 трлн тенге, из них 800 млрд - за счет ОСМС. Это позволяет покрывать, прежде всего, дорогостоящие медуслуги и консультативно-диагностическую помощь, доступность которых всегда была затруднена", - написал он.

Какую зарплату получает руководство Фонда медстрахования

И привел пример, что только количество проведенных диагностических исследований в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом с 9,9 млн до 15 млн услуг.

"В три раза больше проведено КТ-обследований: 747 тысяч услуг в 2021 году. Аналогичная динамика по МРТ – количество обследований увеличилось с 218 тысяч до 554 тысяч. Количество проведенных консультаций врачами узкого профиля выросло с 29 млн до 35 млн, а плановых операций увеличилось на 12%", - написал Токежанов.

В круглосуточных и дневных стационарах сельского уровня за прошлый год пролечено около 1 млн пациентов.

Сколько машин у главы Фонда соцмедстрахования Айбатыра Жумагулова

По его мнению, "фундамент системы ОСМС уже построен, остается дальше возводить здание, кирпичик за кирпичиком".

До Токежанова фонд возглавлял Айбатыр Жумагулов. Он уволился на фоне скандала с машинами, а президент Казахстана Токаев тогда сказал, что главой фонда должен быть кто-то менее гламурный.

Читать далее: https://ru.sputnik.kz/health/20220128/19233681/Bolat-Tokezhanov-uvolilsya-s-posta-glavy-Fonda-medstrakhovaniya.html

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643358960
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