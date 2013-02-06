Глава Фонда Казмедстрахования Болат Токежанов сам подал в отставку... Камера ждет

11:36 28.01.2022

ТОКЕЖАНОВ Болат Турганович

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[19.07.1972 - ..]

Род. в Восточно-Казахстанской обл. Казах.



окончил Казахскую гос. академию управления (1994), Экономист

и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010); Магистр государственного и местного управления



В 1994-1995 - старший налоговый инспектор Налоговой инспекции по Восточно-Казахстанской области.

С 1996 по 1998 год работал в Восточно-Казахстанском областном отделении Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Республики Казахстан.

В 1999-2000 годы - заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения Центра по оплате медицинских услуг, директор Восточно-Казахстанского областного филиала РГП "Денсаулык" Министерства здравоохранения РК.

С января 2001 года по ноябрь 2003 года возглавлял Информационно-медицинский центр Восточно-Казахстанской области.

С ноября 2003 по февраль 2005 года - начальник отдела развития медицины и международных отношений, затем с февраля 2005 года по январь 2007 года - начальника управления стратегического развития и международных отношений.

С января 2007 года по август 2010 года - заместитель директора департамента стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов.

В сентябре 2010 - февр. 2013 - директор департамента стратегического развития министерства здравоохранения РК.

С 06.02.2013 года - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан

С 15.02.2017 - 09.2019 - ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В 12.07.2020 - 28.01.2022 - председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" при Минздраве РК



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Глава Фонда медстрахования Болат Токежанов покинул свой пост и написал об этом в соцсетях.



По его мнению, фонд за полтора года работал эффективно.



"Финансирование медпомощи по всей стране увеличилось в два раза - до 2 трлн тенге, из них 800 млрд - за счет ОСМС. Это позволяет покрывать, прежде всего, дорогостоящие медуслуги и консультативно-диагностическую помощь, доступность которых всегда была затруднена", - написал он.



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И привел пример, что только количество проведенных диагностических исследований в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом с 9,9 млн до 15 млн услуг.



"В три раза больше проведено КТ-обследований: 747 тысяч услуг в 2021 году. Аналогичная динамика по МРТ – количество обследований увеличилось с 218 тысяч до 554 тысяч. Количество проведенных консультаций врачами узкого профиля выросло с 29 млн до 35 млн, а плановых операций увеличилось на 12%", - написал Токежанов.



В круглосуточных и дневных стационарах сельского уровня за прошлый год пролечено около 1 млн пациентов.



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По его мнению, "фундамент системы ОСМС уже построен, остается дальше возводить здание, кирпичик за кирпичиком".



До Токежанова фонд возглавлял Айбатыр Жумагулов. Он уволился на фоне скандала с машинами, а президент Казахстана Токаев тогда сказал, что главой фонда должен быть кто-то менее гламурный.



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